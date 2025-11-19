Вас ждёт плавание на лодке доу и снорклинг в кристально чистых водах у острова Мнемба — среди коралловых рифов, тропических рыбок и черепах. Если повезёт, вы встретите дельфинов. Это морское приключение совмещает отдых на природе и яркие впечатления. Подходит для взрослых и детей — всех, кто хочет увидеть Занзибар с нового ракурса.

Описание водной прогулки

Снорклинг у острова Мнемба — одного из лучших коралловых рифов Восточной Африки. Перед погружением — краткий инструктаж.

Переезд на доу или катере из Матемве или с пляжей Нунгви/Кендва.

Купание с морскими черепахами в природном аквариуме «Барака» в Нунгви. Контакт с черепахами в тёплой мелкой воде и возможность их покормить.

Встреча с тропическими рыбами и морскими звёздами, возможно, с дельфинами и осьминогами. Вода прозрачная, с хорошей видимостью для подводной съёмки.

Отдых на пляже — белый песок, плавание, фрукты и расслабление после активной части маршрута.

От инструктора вы узнаете:

как устроена морская экосистема Мнембы и какие виды обитают в коралловых рифах

какие виды дельфинов встречаются у побережья и как за ними наблюдать без вреда для природы

чем живут морские черепахи, как их защищают и почему это важно

что важно знать для безопасного и экологичного поведения в океане

какое значение море имеет для культуры суахили

как местные жители строят лодки доу и занимаются традиционным рыболовством

Организационные детали

В стоимость экскурсии включено:

трансфер от отеля и обратно, поездка на катере/лодке доу

оборудование для снорклинга и спасательный жилет

бутылка питьевой воды, свежие тропические фрукты

входной билет в природный аквариум «Барака»

англоговорящий инструктор-сопровождающий из нашей команды

русскоговорящий сопровождающий (по запросу)

Обед в программе не предполагается.