Вас ждёт плавание на лодке доу и снорклинг в кристально чистых водах у острова Мнемба — среди коралловых рифов, тропических рыбок и черепах. Если повезёт, вы встретите дельфинов. Это морское приключение совмещает отдых на природе и яркие впечатления. Подходит для взрослых и детей — всех, кто хочет увидеть Занзибар с нового ракурса.
Описание водной прогулки
Снорклинг у острова Мнемба — одного из лучших коралловых рифов Восточной Африки. Перед погружением — краткий инструктаж.
Переезд на доу или катере из Матемве или с пляжей Нунгви/Кендва.
Купание с морскими черепахами в природном аквариуме «Барака» в Нунгви. Контакт с черепахами в тёплой мелкой воде и возможность их покормить.
Встреча с тропическими рыбами и морскими звёздами, возможно, с дельфинами и осьминогами. Вода прозрачная, с хорошей видимостью для подводной съёмки.
Отдых на пляже — белый песок, плавание, фрукты и расслабление после активной части маршрута.
От инструктора вы узнаете:
- как устроена морская экосистема Мнембы и какие виды обитают в коралловых рифах
- какие виды дельфинов встречаются у побережья и как за ними наблюдать без вреда для природы
- чем живут морские черепахи, как их защищают и почему это важно
- что важно знать для безопасного и экологичного поведения в океане
- какое значение море имеет для культуры суахили
- как местные жители строят лодки доу и занимаются традиционным рыболовством
Организационные детали
В стоимость экскурсии включено:
- трансфер от отеля и обратно, поездка на катере/лодке доу
- оборудование для снорклинга и спасательный жилет
- бутылка питьевой воды, свежие тропические фрукты
- входной билет в природный аквариум «Барака»
- англоговорящий инструктор-сопровождающий из нашей команды
- русскоговорящий сопровождающий (по запросу)
Обед в программе не предполагается.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$135
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Саид — Организатор на Занзибаре
Меня зовут Саид, я родился и вырос на прекрасном острове Занзибар. Я знаю здесь каждый уголок — от самых уединённых мангровых троп в лесу Джозани до скрытых переулков и тайных
