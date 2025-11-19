Мои заказы

Снорклинг с черепахами возле острова Мнемба

Полюбоваться дивным подводным миром Занзибара и отдохнуть на белоснежном пляже
Вас ждёт плавание на лодке доу и снорклинг в кристально чистых водах у острова Мнемба — среди коралловых рифов, тропических рыбок и черепах. Если повезёт, вы встретите дельфинов. Это морское приключение совмещает отдых на природе и яркие впечатления. Подходит для взрослых и детей — всех, кто хочет увидеть Занзибар с нового ракурса.
Описание водной прогулки

Снорклинг у острова Мнемба — одного из лучших коралловых рифов Восточной Африки. Перед погружением — краткий инструктаж.

Переезд на доу или катере из Матемве или с пляжей Нунгви/Кендва.

Купание с морскими черепахами в природном аквариуме «Барака» в Нунгви. Контакт с черепахами в тёплой мелкой воде и возможность их покормить.

Встреча с тропическими рыбами и морскими звёздами, возможно, с дельфинами и осьминогами. Вода прозрачная, с хорошей видимостью для подводной съёмки.

Отдых на пляже — белый песок, плавание, фрукты и расслабление после активной части маршрута.

От инструктора вы узнаете:

  • как устроена морская экосистема Мнембы и какие виды обитают в коралловых рифах
  • какие виды дельфинов встречаются у побережья и как за ними наблюдать без вреда для природы
  • чем живут морские черепахи, как их защищают и почему это важно
  • что важно знать для безопасного и экологичного поведения в океане
  • какое значение море имеет для культуры суахили
  • как местные жители строят лодки доу и занимаются традиционным рыболовством

Организационные детали

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер от отеля и обратно, поездка на катере/лодке доу
  • оборудование для снорклинга и спасательный жилет
  • бутылка питьевой воды, свежие тропические фрукты
  • входной билет в природный аквариум «Барака»
  • англоговорящий инструктор-сопровождающий из нашей команды
  • русскоговорящий сопровождающий (по запросу)

Обед в программе не предполагается.

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$135
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид
Саид — Организатор на Занзибаре
Меня зовут Саид, я родился и вырос на прекрасном острове Занзибар. Я знаю здесь каждый уголок — от самых уединённых мангровых троп в лесу Джозани до скрытых переулков и тайных
читать дальше

историй Стоун-Тауна. Вместе с командой местных опытных коллег я с гордостью предлагаю аутентичные экскурсии, которые раскрывают самые яркие стороны Занзибара и материковой Танзании — с теплотой, честностью и знанием местной жизни. Будь то ваш первый визит в Танзанию или пятый, мы постараемся, чтобы вы уехали с настоящими воспоминаниями, а не просто с фотографиями — и с более глубоким пониманием, что делает это место по-настоящему особенным.

Входит в следующие категории Занзибара

