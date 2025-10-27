Погрузиться в жизнь острова: выпить суахилийский кофе, зайти на рынок и прокатиться по кварталам
Эта экскурсия идеально подойдёт тем, кто хочет увидеть Занзибар глазами местного — погрузиться в атмосферу, повседневную жизнь и культуру.
Мы пройдём по старинным улочкам Каменного города, заглянем на рынки, попьём кофе, сделаем покупки и отдохнём на площади Форозани.
Описание экскурсии
В сердце Каменного города (Стоун Тауна)
Мы начнём день с прогулки по старинным улочкам. Заглянем в лавки с тканями, одеждой, украшениями, специями и артефактами. Всё сделано вручную!
Кофе и уличная еда
Остановимся в кофейне, где подают суахилийский кофе в крошечных пиалах. Затем попробуем уличную еду в проверенных местах — я знаю, где точно можно!
Музей рабства
Посетим одно из самых важных мест Занзибара, где ранее проходила работорговля, а после отмены рабства была возведена англиканская церковь. Вас ждёт непростой рассказ о прошлом острова.
Нетуристический рынок Квареква
Отправимся туда, где покупают сами занзибарцы: рыбу, овощи, фрукты и специи. Настоящая жизнь без туристического лоска.
Улицы Занзибара
Проедем по жилым кварталам, увидим улицу резных дверей — именно здесь создают те самые, которыми знаменит остров.
Покупки с гидом
Заглянем в новый современный торговый центр — место, где можно купить одежду, технику и продукты, которых нет на рынках.
Закат на Форозани
Завершим день на главной площади острова. Здесь собираются местные жители и туристы. Мы встретим закат, и если захочется — останемся поужинать на уличном фудмаркете или в кафе рядом.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Toyota Noah
Билеты в Музей рабства входят в стоимость
Отдельно оплачивается по желанию: трансфер от отеля до города и обед
Подходит для путешественников любого возраста и уровня физической подготовки
Маршрут гибкий — хотите больше шопинга? Будет больше шопинга. Хотите просто побродить и впитать атмосферу города? Мы никуда не спешим
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Стоун таун
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия
Елена — ваш гид на Занзибаре
Провела экскурсии для 70 туристов
Меня зовут Елена. Я художник и фотограф, живу в Танзании с семьёй с 2018 года. Преподаю в местной школе рисование. Знаю и люблю Танзанию. Много путешествовала по Африке с выставками своих картин.
Имею богатый опыт работы с людьми. Стараюсь рассказывать своим гостям интересные и малоизвестные факты о жизни в Африке, правдиво отвечать на вопросы и делиться своим опытом.
Отзывы и рейтинг
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
27 окт 2025
Хочу поблагодарить Елену за прекрасную экскурсию по Стоун-Таун. Экскурсия была индивидуальная и максимально подстроена под мои желания. Все было очень комфортно. Елена встретила меня из отеля на такси, это было читать дальше
для меня большим плюсом (тк я путешествовала одна). По дороге в город мы обсудили все пожелания и Елена рассказала о жизни на острове, обычаях и различные интересные факты. Время пролетело незаметно, тк было очень интересно. Немного истории, немного шопинга (Елена научила торговаться, тк знает что сколько стоит на самом деле), немного местной еды. По мимо всего этого Елена помогла во многих других вопросах -ответственный таксист (встретил и доставил ночью в аэропорт); - Елена помогла мне присоединиться к группе на Сафари (с круглосуточной ее поддержкой) и мне это было очень необходимо для меня (тк я путешествовала одна); - дала много существенных советов для комфортного отдыха на острове Занзибар.