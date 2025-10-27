Эта экскурсия идеально подойдёт тем, кто хочет увидеть Занзибар глазами местного — погрузиться в атмосферу, повседневную жизнь и культуру. Мы пройдём по старинным улочкам Каменного города, заглянем на рынки, попьём кофе, сделаем покупки и отдохнём на площади Форозани.

Описание экскурсии

В сердце Каменного города (Стоун Тауна)

Мы начнём день с прогулки по старинным улочкам. Заглянем в лавки с тканями, одеждой, украшениями, специями и артефактами. Всё сделано вручную!

Кофе и уличная еда

Остановимся в кофейне, где подают суахилийский кофе в крошечных пиалах. Затем попробуем уличную еду в проверенных местах — я знаю, где точно можно!

Музей рабства

Посетим одно из самых важных мест Занзибара, где ранее проходила работорговля, а после отмены рабства была возведена англиканская церковь. Вас ждёт непростой рассказ о прошлом острова.

Нетуристический рынок Квареква

Отправимся туда, где покупают сами занзибарцы: рыбу, овощи, фрукты и специи. Настоящая жизнь без туристического лоска.

Улицы Занзибара

Проедем по жилым кварталам, увидим улицу резных дверей — именно здесь создают те самые, которыми знаменит остров.

Покупки с гидом

Заглянем в новый современный торговый центр — место, где можно купить одежду, технику и продукты, которых нет на рынках.

Закат на Форозани

Завершим день на главной площади острова. Здесь собираются местные жители и туристы. Мы встретим закат, и если захочется — останемся поужинать на уличном фудмаркете или в кафе рядом.

Организационные детали