Мои заказы

Магия Южного Занзибара: пещера, специи и кухня суахили

Погрузиться в культуру острова через музыку, легенды и традиции
Этот день — для тех, кто хочет прочувствовать подлинный Занзибар: тёплый и неторопливый, с его природной магией и культурными традициями.

Вас ждёт насыщенное путешествие: купание в сакральной пещере, живая музыка, под которую невозможно усидеть на месте, и кулинарный мастер-класс. Без толп туристов, без спешки — только погружение в ритм острова.
Магия Южного Занзибара: пещера, специи и кухня суахили© Елена
Магия Южного Занзибара: пещера, специи и кухня суахили© Елена
Магия Южного Занзибара: пещера, специи и кухня суахили© Елена

Описание экскурсии

Пещера Куза Кейв

Древнее святилище с пресноводным озером лазурного цвета. Здесь вам предстоит:

  • искупаться в пресной минерализированной воде
  • почувствовать тишину и энергетику места

Культурный центр Куза

Небольшой этнографический музей под открытым небом, где можно:

  • оценить барабаны нгома
  • попробовать себя в африканских ритмах
  • узнать, какую роль музыка играет в жизни островитян

Swahili Kitchen

Приготовьтесь освоить азы местной кухни в компании гостеприимных хозяек! Вместе с ними вы:

  • используете свежие овощи, кокосовое молоко и специи
  • узнете семейные рецепты, передающиеся веками
  • отобедаете вкуснейшими суахилийскими блюдами, в приготовлении которых примете участие

Пляж Падже

Идеальное место, чтобы отдохнуть после обеда:

  • белый песок, бирюзовая вода
  • можно побродить босиком, сделать красивые фото
  • или понаблюдать за лодками в океане, сидя в прибрежном ресторанчике

О чём поговорим

  • Быт и кухня суахили — что едят местные, как готовят и чем угощают гостей
  • Деревенская жизнь — традиции и уклад южного Занзибара
  • Сакральные места — почему пещера Куза считается особенной
  • Музыка нгома — когда её играют и что она значит для островитян
  • Юг vs север — чем отличается настроение, ритм и отношение к жизни

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на машине с кондиционером. Трансфер включён
  • Подходит для взрослых и детей от 5 лет
  • Больше заинтересует тех, кто поселился на севере острова и хотел бы познакомится с южным пляжем
  • Пешие участки короткие, но нужна удобная обувь
  • Обед включён: блюда локальной кухни, приготовленные на месте
  • Пожалуйста, предупредите заранее о пищевых ограничениях

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид на Занзибаре
Провела экскурсии для 70 туристов
Меня зовут Елена. Я художник и фотограф, живу в Танзании с семьёй с 2018 года. Преподаю в местной школе рисование. Знаю и люблю Танзанию. Много путешествовала по Африке с выставками своих картин. Имею богатый опыт работы с людьми. Стараюсь рассказывать своим гостям интересные и малоизвестные факты о жизни в Африке, правдиво отвечать на вопросы и делиться своим опытом.

Входит в следующие категории Занзибара

Похожие экскурсии из Занзибара

Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день
Пешая
6 часов
9 отзывов
Индивидуальная
Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день
Сейшельские черепахи, пикник на Исчезающем острове и секреты Каменного города
Начало: С ресепшена отеля
Завтра в 09:00
27 ноя в 08:00
$210 за человека
Морское путешествие на остров Тумбату и в пещеры Фукучани
7 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Морское путешествие на остров Тумбату и в пещеры Фукучани
Исследовать жизнь островитян, побеседовать с шаманом и искупаться в озере
Начало: На автобусной остановке в Нунгви
Завтра в 09:30
28 ноя в 09:30
от €350 за человека
Настоящий Занзибар вне туристических троп
На машине
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Настоящий Занзибар вне туристических троп
Погрузиться в жизнь острова: выпить суахилийский кофе, зайти на рынок и прокатиться по кварталам
Начало: Стоун таун
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
от $240 за человека
У нас ещё много экскурсий на Занзибаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Занзибаре