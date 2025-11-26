Этот день — для тех, кто хочет прочувствовать подлинный Занзибар: тёплый и неторопливый, с его природной магией и культурными традициями.
Вас ждёт насыщенное путешествие: купание в сакральной пещере, живая музыка, под которую невозможно усидеть на месте, и кулинарный мастер-класс. Без толп туристов, без спешки — только погружение в ритм острова.
Описание экскурсии
Пещера Куза Кейв
Древнее святилище с пресноводным озером лазурного цвета. Здесь вам предстоит:
- искупаться в пресной минерализированной воде
- почувствовать тишину и энергетику места
Культурный центр Куза
Небольшой этнографический музей под открытым небом, где можно:
- оценить барабаны нгома
- попробовать себя в африканских ритмах
- узнать, какую роль музыка играет в жизни островитян
Swahili Kitchen
Приготовьтесь освоить азы местной кухни в компании гостеприимных хозяек! Вместе с ними вы:
- используете свежие овощи, кокосовое молоко и специи
- узнете семейные рецепты, передающиеся веками
- отобедаете вкуснейшими суахилийскими блюдами, в приготовлении которых примете участие
Пляж Падже
Идеальное место, чтобы отдохнуть после обеда:
- белый песок, бирюзовая вода
- можно побродить босиком, сделать красивые фото
- или понаблюдать за лодками в океане, сидя в прибрежном ресторанчике
О чём поговорим
- Быт и кухня суахили — что едят местные, как готовят и чем угощают гостей
- Деревенская жизнь — традиции и уклад южного Занзибара
- Сакральные места — почему пещера Куза считается особенной
- Музыка нгома — когда её играют и что она значит для островитян
- Юг vs север — чем отличается настроение, ритм и отношение к жизни
Организационные детали
- Экскурсия проходит на машине с кондиционером. Трансфер включён
- Подходит для взрослых и детей от 5 лет
- Больше заинтересует тех, кто поселился на севере острова и хотел бы познакомится с южным пляжем
- Пешие участки короткие, но нужна удобная обувь
- Обед включён: блюда локальной кухни, приготовленные на месте
- Пожалуйста, предупредите заранее о пищевых ограничениях
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — ваш гид на Занзибаре
Провела экскурсии для 70 туристов
Меня зовут Елена. Я художник и фотограф, живу в Танзании с семьёй с 2018 года. Преподаю в местной школе рисование. Знаю и люблю Танзанию. Много путешествовала по Африке с выставками своих картин. Имею богатый опыт работы с людьми. Стараюсь рассказывать своим гостям интересные и малоизвестные факты о жизни в Африке, правдиво отвечать на вопросы и делиться своим опытом.
