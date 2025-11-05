Приглашаем в безопасное и увлекательное путешествие на остров Мнемба. Наблюдайте за дельфинами, исследуйте кораллы с маской, наслаждайтесь свежими фруктами на белоснежном песке! Эта лёгкая программа без спешки понравится как детям, так и взрослым.

Описание водной прогулки

В путешествие мы отправимся на комфортабельном минивэне или автобусе, а затем пересядем на катер. В программе:

Поиск дельфинов и плавание рядом с ними — в открытом океане вы встретите игривых диких дельфинов и понаблюдаете за ними в естественной среде.

Снорклинг у атолла Мнемба — погрузитесь в кристально чистые воды, чтобы увидеть яркие кораллы, разноцветных рыб и морских звёзд.

Остановка на песчаной косе — насладитесь отдыхом на белоснежной полосе песка, которая появляется только во время отлива.

Свежие фрукты и фото на память — сделаете красивые кадры на фоне бирюзового океана и попробуете сочные тропические фрукты (входят в стоимость).

Вы узнаете:

как коралловые рифы поддерживают жизнь океана и защищают побережье

интересные факты о диких дельфинах: как они играют, охотятся и общаются между собой

как живут рыбацкие общины Занзибара и какую роль море играет в их жизни

Организационные детали