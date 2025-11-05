Приглашаем в безопасное и увлекательное путешествие на остров Мнемба.
Наблюдайте за дельфинами, исследуйте кораллы с маской, наслаждайтесь свежими фруктами на белоснежном песке! Эта лёгкая программа без спешки понравится как детям, так и взрослым.
Описание водной прогулки
В путешествие мы отправимся на комфортабельном минивэне или автобусе, а затем пересядем на катер. В программе:
Поиск дельфинов и плавание рядом с ними — в открытом океане вы встретите игривых диких дельфинов и понаблюдаете за ними в естественной среде.
Снорклинг у атолла Мнемба — погрузитесь в кристально чистые воды, чтобы увидеть яркие кораллы, разноцветных рыб и морских звёзд.
Остановка на песчаной косе — насладитесь отдыхом на белоснежной полосе песка, которая появляется только во время отлива.
Свежие фрукты и фото на память — сделаете красивые кадры на фоне бирюзового океана и попробуете сочные тропические фрукты (входят в стоимость).
Вы узнаете:
- как коралловые рифы поддерживают жизнь океана и защищают побережье
- интересные факты о диких дельфинах: как они играют, охотятся и общаются между собой
- как живут рыбацкие общины Занзибара и какую роль море играет в их жизни
Организационные детали
- В стоимость включено: снаряжение для снорклинга, питьевая вода, трансфер на минивэне или автобусе туристического класса для гостей, проживающих в Кендва и Нунви. Трансфер из других районов — за доплату (подробности в переписке)
- У капитана есть необходимые документы на перевозку, перед стартом проводится инструктаж
- Если будет прилив, и мы не сможем посетить песчаную косу Мнемба, сделаем остановку на пляже Джомба, где вас угостят свежими фруктами
- С вами поедет англоговорящий гид-инструктор из нашей команды
ежедневно в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ресторана Mama Mia Nungwi
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Барнаба — Организатор на Занзибаре
Я основатель турфирмы, базирующейся на Занзибаре. С 2016 года я организую незабываемые путешествия по Занзибару и материковой части Танзании. Как опытный местный гид и сертифицированный оператор я работаю с надёжной командой.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
Анна
5 ноя 2025
Трип проходит на рыбацкой лодке, вмещается до 10 человек, лодку качает-это инфо для тех, кому тяжело это выдержать. Плывет лодка до первой остановки минут 30, про дельфинов- мы их видели.
T
Tatiana
26 окт 2025
Этот тур подойдет всем кто посетит Занзибар!
Команда профессионально ищет дельфинов✨
Очень веселые и крутые ребята!
На лодке есть все необходимое оборудование, маски, трубки и жилеты!
Питьевая вода неограниченно и вкусные фрукты!
Спасибо
