Приключения на острове Мнемба: снорклинг и плавание с дельфинами

Занзибар и магия океана - с англоговорящим гидом-инструктором
Приглашаем в безопасное и увлекательное путешествие на остров Мнемба.

Наблюдайте за дельфинами, исследуйте кораллы с маской, наслаждайтесь свежими фруктами на белоснежном песке! Эта лёгкая программа без спешки понравится как детям, так и взрослым.
4.5
2 отзыва
Описание водной прогулки

В путешествие мы отправимся на комфортабельном минивэне или автобусе, а затем пересядем на катер. В программе:

Поиск дельфинов и плавание рядом с ними — в открытом океане вы встретите игривых диких дельфинов и понаблюдаете за ними в естественной среде.

Снорклинг у атолла Мнемба — погрузитесь в кристально чистые воды, чтобы увидеть яркие кораллы, разноцветных рыб и морских звёзд.

Остановка на песчаной косе — насладитесь отдыхом на белоснежной полосе песка, которая появляется только во время отлива.

Свежие фрукты и фото на память — сделаете красивые кадры на фоне бирюзового океана и попробуете сочные тропические фрукты (входят в стоимость).

Вы узнаете:

  • как коралловые рифы поддерживают жизнь океана и защищают побережье
  • интересные факты о диких дельфинах: как они играют, охотятся и общаются между собой
  • как живут рыбацкие общины Занзибара и какую роль море играет в их жизни

Организационные детали

  • В стоимость включено: снаряжение для снорклинга, питьевая вода, трансфер на минивэне или автобусе туристического класса для гостей, проживающих в Кендва и Нунви. Трансфер из других районов — за доплату (подробности в переписке)
  • У капитана есть необходимые документы на перевозку, перед стартом проводится инструктаж
  • Если будет прилив, и мы не сможем посетить песчаную косу Мнемба, сделаем остановку на пляже Джомба, где вас угостят свежими фруктами
  • С вами поедет англоговорящий гид-инструктор из нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ресторана Mama Mia Nungwi
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Барнаба
Барнаба — Организатор на Занзибаре
Я основатель турфирмы, базирующейся на Занзибаре. С 2016 года я организую незабываемые путешествия по Занзибару и материковой части Танзании. Как опытный местный гид и сертифицированный оператор я работаю с надёжной
читать дальше

командой, чтобы предлагать хорошо организованные и аутентичные туры — от плавания с дельфинами в атолле Мнемба, отдыха на песчаной косе Накупенда и посещения острова Тюрьмы до сафари в Серенгети и Микуми. Мы любим встречать путешественников, делиться скрытыми жемчужинами и создавать настоящие связи с нашими гостями. Гостеприимство — часть нашей культуры, и мы стремимся сделать каждое путешествие безопасным, захватывающим и незабываемым. Я с нетерпением жду встречи с новыми людьми со всего мира, чтобы показать вам подлинную красоту Танзании!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
Анна
Анна
5 ноя 2025
Трип проходит на рыбацкой лодке, вмещается до 10 человек, лодку качает-это инфо для тех, кому тяжело это выдержать. Плывет лодка до первой остановки минут 30, про дельфинов- мы их видели,
читать дальше

но они очень быстро уплывают,потому что в локации лодок 10, нырять и снять видео мы не успели. Там мы пробыли минут 30, след остановка коралловый риф- минут 20 плыть -рыбки есть, океан красивый, если сравнить с Египтом,то бедновато, там мы пробыли минут 30, далее минут 15 плыли до косы-белый песок и красивый океан и куча народу, фоткаться сложно. Поэтому выбирайте сами. В лодке были фрукты,вода и маски, сопровождающие англоговорящие приветливые. Обратно плыли минут 40

Трип проходит на рыбацкой лодке, вмещается до 10 человек, лодку качает-это инфо для тех, кому тяжело
T
Tatiana
26 окт 2025
Этот тур подойдет всем кто посетит Занзибар!
Команда профессионально ищет дельфинов✨
Очень веселые и крутые ребята!
На лодке есть все необходимое оборудование, маски, трубки и жилеты!
Питьевая вода неограниченно и вкусные фрукты!
Спасибо

Входит в следующие категории Занзибара

