Мы пересечём бирюзовые воды Индийского океана и откроем две жемчужины Занзибара: Prison Island с его историей и гигантскими черепахами и уединённую песчаную косу Накупенда. Вы посетите руины старой тюрьмы, поплаваете с маской среди кораллов и тропических рыб, а затем отдохнёте на белоснежном пляже с барбекю из свежих морепродуктов.

Описание водной прогулки

Что вас ждёт

8:30 — встреча в отеле

Гид заберёт вас прямо из отеля (для Стоун-Тауна включено, для других районов — за доплату).

Prison Island (около 1 ч)

Поездка на лодке к острову-тюрьме. Вы узнаете его историю, увидите руины колониальных построек и познакомитесь с гигантскими черепахами альдабра — некоторым больше 150 лет.

Снорклинг (около 45 мин)

Остановка у кораллового рифа. Маска, трубка и ласты предоставляются — можно наблюдать за разноцветными рыбами и морскими обитателями.

Песчаная коса Накупенда (около 3 ч)

Белоснежный песок и бирюзовая вода — идеальное место для купания, загара и отдыха. Пока вы наслаждаетесь лагуной, команда готовит для вас обед.

Барбекю на пляже (около 1 ч)

На столе — рыба, кальмары, лобстер, осьминог, сезонные фрукты и охлаждённая вода. Всё готовится прямо на месте.

Возвращение

После обеда — обратное путешествие на лодке и трансфер в отель.

Организационные детали

Поедем на транспорте с кондиционером (седан, минивэн или микроавтобус)

Детские кресла по запросу при бронировании

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Включено в стоимость

Трансфер из отеля и обратно

Лодка туда и обратно

Входной билет на Prison Island

Снаряжение для снорклинга

Барбекю из морепродуктов и фрукты

Бутилированная вода

Алкогольные напитки оплачиваются дополнительно.