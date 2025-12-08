Мои заказы

Открывая Занзибар: морская прогулка на остров-тюрьму и песчаную косу Накупенда

История, черепахи альдабра, снорклинг и барбекю из морепродуктов (всё включено)
Мы пересечём бирюзовые воды Индийского океана и откроем две жемчужины Занзибара: Prison Island с его историей и гигантскими черепахами и уединённую песчаную косу Накупенда.

Вы посетите руины старой тюрьмы, поплаваете с маской среди кораллов и тропических рыб, а затем отдохнёте на белоснежном пляже с барбекю из свежих морепродуктов.
Открывая Занзибар: морская прогулка на остров-тюрьму и песчаную косу Накупенда© Юссуф
Открывая Занзибар: морская прогулка на остров-тюрьму и песчаную косу Накупенда© Юссуф
Открывая Занзибар: морская прогулка на остров-тюрьму и песчаную косу Накупенда© Юссуф

Описание водной прогулки

Что вас ждёт

8:30 — встреча в отеле

Гид заберёт вас прямо из отеля (для Стоун-Тауна включено, для других районов — за доплату).

Prison Island (около 1 ч)

Поездка на лодке к острову-тюрьме. Вы узнаете его историю, увидите руины колониальных построек и познакомитесь с гигантскими черепахами альдабра — некоторым больше 150 лет.

Снорклинг (около 45 мин)

Остановка у кораллового рифа. Маска, трубка и ласты предоставляются — можно наблюдать за разноцветными рыбами и морскими обитателями.

Песчаная коса Накупенда (около 3 ч)

Белоснежный песок и бирюзовая вода — идеальное место для купания, загара и отдыха. Пока вы наслаждаетесь лагуной, команда готовит для вас обед.

Барбекю на пляже (около 1 ч)

На столе — рыба, кальмары, лобстер, осьминог, сезонные фрукты и охлаждённая вода. Всё готовится прямо на месте.

Возвращение

После обеда — обратное путешествие на лодке и трансфер в отель.

Организационные детали

  • Поедем на транспорте с кондиционером (седан, минивэн или микроавтобус)
  • Детские кресла по запросу при бронировании
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Включено в стоимость

  • Трансфер из отеля и обратно
  • Лодка туда и обратно
  • Входной билет на Prison Island
  • Снаряжение для снорклинга
  • Барбекю из морепродуктов и фрукты
  • Бутилированная вода

Алкогольные напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$185
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юссуф
Юссуф — ваша команда гидов на Занзибаре
Я профессиональный гид и организатор туров из Занзибара. У меня есть навыки общения на русском языке на среднем уровне, и я имею большой опыт в проведении экскурсий как по острову,
читать дальше

так и сафари по материковой части Танзании. Вместе с моей командой мы с большим удовольствием знакомим гостей с лучшими местами Занзибара: от исторических улочек Каменного города и ферм специй до кристально чистых вод островов Мнемба и туров Safari Blue. Кроме того, мы организуем незабываемые сафари по самым известным национальным паркам Танзании, включая Серенгети, Нгоронгоро, Тарангире и Микуми. Мы хорошо знаем местную культуру, историю и природу, а также свободно говорим на английском и суахили. Это позволяет нам создавать насыщенные и яркие впечатления для каждого гостя.

Входит в следующие категории Занзибара

Похожие экскурсии из Занзибара

Морское путешествие на остров Тумбату и в пещеры Фукучани
7 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Морское путешествие на остров Тумбату и в пещеры Фукучани
Исследовать жизнь островитян, побеседовать с шаманом и искупаться в озере
Начало: На автобусной остановке в Нунгви
Завтра в 09:30
9 дек в 09:30
от €350 за человека
Приключения на острове Мнемба: снорклинг и плавание с дельфинами
На катере
4 часа
2 отзыва
Водная прогулка
Приключения на острове Мнемба: снорклинг и плавание с дельфинами
Занзибар и магия океана - с англоговорящим гидом-инструктором
Начало: У ресторана Mama Mia Nungwi
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
$45 за человека
Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день
Пешая
6 часов
9 отзывов
Индивидуальная
Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день
Сейшельские черепахи, пикник на Исчезающем острове и секреты Каменного города
Начало: С ресепшена отеля
9 дек в 08:00
10 дек в 08:00
$210 за человека
У нас ещё много экскурсий на Занзибаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Занзибаре