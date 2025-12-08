Открывая Занзибар: морская прогулка на остров-тюрьму и песчаную косу Накупенда
История, черепахи альдабра, снорклинг и барбекю из морепродуктов (всё включено)
Мы пересечём бирюзовые воды Индийского океана и откроем две жемчужины Занзибара: Prison Island с его историей и гигантскими черепахами и уединённую песчаную косу Накупенда.
Вы посетите руины старой тюрьмы, поплаваете с маской среди кораллов и тропических рыб, а затем отдохнёте на белоснежном пляже с барбекю из свежих морепродуктов.
Описание водной прогулки
Что вас ждёт
8:30 — встреча в отеле
Гид заберёт вас прямо из отеля (для Стоун-Тауна включено, для других районов — за доплату).
Prison Island (около 1 ч)
Поездка на лодке к острову-тюрьме. Вы узнаете его историю, увидите руины колониальных построек и познакомитесь с гигантскими черепахами альдабра — некоторым больше 150 лет.
Снорклинг (около 45 мин)
Остановка у кораллового рифа. Маска, трубка и ласты предоставляются — можно наблюдать за разноцветными рыбами и морскими обитателями.
Песчаная коса Накупенда (около 3 ч)
Белоснежный песок и бирюзовая вода — идеальное место для купания, загара и отдыха. Пока вы наслаждаетесь лагуной, команда готовит для вас обед.
Барбекю на пляже (около 1 ч)
На столе — рыба, кальмары, лобстер, осьминог, сезонные фрукты и охлаждённая вода. Всё готовится прямо на месте.
Возвращение
После обеда — обратное путешествие на лодке и трансфер в отель.
Организационные детали
Поедем на транспорте с кондиционером (седан, минивэн или микроавтобус)
Детские кресла по запросу при бронировании
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Включено в стоимость
Трансфер из отеля и обратно
Лодка туда и обратно
Входной билет на Prison Island
Снаряжение для снорклинга
Барбекю из морепродуктов и фрукты
Бутилированная вода
Алкогольные напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость водной прогулки
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$185
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юссуф — ваша команда гидов на Занзибаре
Я профессиональный гид и организатор туров из Занзибара. У меня есть навыки общения на русском языке на среднем уровне, и я имею большой опыт в проведении экскурсий как по острову, читать дальше
так и сафари по материковой части Танзании.
Вместе с моей командой мы с большим удовольствием знакомим гостей с лучшими местами Занзибара: от исторических улочек Каменного города и ферм специй до кристально чистых вод островов Мнемба и туров Safari Blue.
Кроме того, мы организуем незабываемые сафари по самым известным национальным паркам Танзании, включая Серенгети, Нгоронгоро, Тарангире и Микуми.
Мы хорошо знаем местную культуру, историю и природу, а также свободно говорим на английском и суахили. Это позволяет нам создавать насыщенные и яркие впечатления для каждого гостя.