Это идеальное путешествие для тех, кто хочет прочувствовать Занзибар во всей его красе — от первозданной природы до живой истории.
Вы побываете на двух островах, искупаетесь в кристально чистой воде и познакомитесь с огромными черепахами.
А ещё — прогуляетесь по лабиринтам улочек Стоун Тауна и прикоснётесь культурному многообразию страны.
Описание водной прогулки
Остров черепах
- Вы познакомитесь с удивительными добродушными существами, которые живут здесь десятилетиями (а некоторые — уже больше века!).
- Сможете погладить их и сделаете запоминающиеся фото.
- А ещё мы пройдём по острову, осмотрим сохранившиеся колониальные постройки и полюбуемся потрясающими видами на океан и берег Занзибара.
Остров Накупенда
- Отправимся на исчезающий остров — песчаная коса посреди бирюзового Индийского океана появляется только во время отлива.
- Вы отдохнёте на белоснежном песке под шум волн, искупаетесь в кристально чистой воде.
- Завершающий аккорд — обед из свежих морепродуктов на гриле.
Стоун Таун
- После морских приключений — путешествие вглубь истории. Мы прогуляемся по старинным улочкам, пропитанным духом Востока и Африки.
- Я расскажу вам о местных традициях, покажу самые интересные уголки и помогу почувствовать настоящий Занзибар.
- Вы увидите старый форт, легендарный дом Фредди Меркьюри и полюбуетесь закатом на площади Фородхани.
Примерный тайминг
- Прогулка по острову черепах — 1–1,5 ч.
- Время на отдых на острове Накупенда — 1,5–2 ч.
- Прогулка по городу — 1–1,5 ч.
- Перемещения на лодке — по 20–30 мин.
Организационные детали
- Обратите внимание — мы встречаемся в порту Стоун Тауна, куда вы добираетесь самостоятельно. По запросу за доплату могу организовать трансфер — детали уточняйте в переписке.
- Между островами мы перемещаемся на моторной лодке, оборудованной жилетами и навесом от солнца, по Стоун Тауну гуляем пешком.
- Обед из морепродуктов включён в стоимость, но возможна корректировка меню — пожалуйста, предупредите заранее, если у вас есть аллергия или предпочтения.
- Остров Накупенда появляется только во время отлива — время посещения может слегка сдвигаться в зависимости от приливов и отливов. Я заранее подстрою маршрут под оптимальные условия.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид на Занзибаре
Провела экскурсии для 70 туристов
Меня зовут Елена. Я художник и фотограф, живу в Танзании с семьёй с 2018 года. Преподаю в местной школе рисование. Знаю и люблю Танзанию. Много путешествовала по Африке с выставками своих картин. Имею богатый опыт работы с людьми. Стараюсь рассказывать своим гостям интересные и малоизвестные факты о жизни в Африке, правдиво отвечать на вопросы и делиться своим опытом.
