Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Занзибара

Что вас ожидает

Мир флоры…

Деревянные мостки проведут нас среди густых зарослей леса. Тут одних только мангровых деревьев три разных вида! А еще эвкалипты, махагоны, древние папоротники и впечатляющие своими обхватами баобабы — вы исследуете это богатое царство растений и услышите о нем самые любопытные факты.

и фауны

Животных здесь гораздо больше, чем рассказывают местные гиды. Вряд ли нам встретится древесный даман или африканская циветта: они обычно сторонятся людей и прячутся глубже в лесах. Зато слоновые прыгунчики, лесные вараны, черные макаки, большие сухопутные крабы и множество видов птиц при желании могут составить нам компанию.

Но главная звезда национального парка — колобус Кирка, занесенный в Красную книгу. Эти обезьяны подпускают к себе очень близко: вы сможете понаблюдать за ними, услышать об их повадках и сделать удивительные снимки.

Таинственный лес

Это место также связано с местными шаманами, выбравшими его для своих обрядов — несмотря на запреты правительства. Вы узнаете, кто они такие, какие верования исповедуют, чем занимаются. Услышите об их магических ритуалах и поймете, почему для их проведения выбраны заповедные джунгли.

Организационные детали