Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Занзибара

Национальный парк Джозани: красные колобусы, мангровые заросли и обряды шаманов

Познакомиться с богатой флорой, понаблюдать за редкими обезьянками и услышать о местных верованиях

В сердце острова, в заповедных джунглях Дзозани, вы встретите милых красных колобусов — уникальный вид, который водится только на Занзибаре.

Я расскажу об их повадках и покажу других обитателей леса.

Мы полюбуемся причудливыми деревьями, а еще поговорим о колдунах и их древних обрядах, которые совершались в глубине чащи.
Национальный парк Джозани: красные колобусы, мангровые заросли и обряды шаманов
Национальный парк Джозани: красные колобусы, мангровые заросли и обряды шаманов
Национальный парк Джозани: красные колобусы, мангровые заросли и обряды шаманов
Национальный парк Джозани: красные колобусы, мангровые заросли и обряды шаманов
Национальный парк Джозани: красные колобусы, мангровые заросли и обряды шаманов
Национальный парк Джозани: красные колобусы, мангровые заросли и обряды шаманов
Национальный парк Джозани: красные колобусы, мангровые заросли и обряды шаманов
Национальный парк Джозани: красные колобусы, мангровые заросли и обряды шаманов
Национальный парк Джозани: красные колобусы, мангровые заросли и обряды шаманов
Национальный парк Джозани: красные колобусы, мангровые заросли и обряды шаманов
Национальный парк Джозани: красные колобусы, мангровые заросли и обряды шаманов
Национальный парк Джозани: красные колобусы, мангровые заросли и обряды шаманов
Национальный парк Джозани: красные колобусы, мангровые заросли и обряды шаманов
Национальный парк Джозани: красные колобусы, мангровые заросли и обряды шаманов
Национальный парк Джозани: красные колобусы, мангровые заросли и обряды шаманов

Что вас ожидает

Мир флоры…
Деревянные мостки проведут нас среди густых зарослей леса. Тут одних только мангровых деревьев три разных вида! А еще эвкалипты, махагоны, древние папоротники и впечатляющие своими обхватами баобабы — вы исследуете это богатое царство растений и услышите о нем самые любопытные факты.

и фауны
Животных здесь гораздо больше, чем рассказывают местные гиды. Вряд ли нам встретится древесный даман или африканская циветта: они обычно сторонятся людей и прячутся глубже в лесах. Зато слоновые прыгунчики, лесные вараны, черные макаки, большие сухопутные крабы и множество видов птиц при желании могут составить нам компанию.
Но главная звезда национального парка — колобус Кирка, занесенный в Красную книгу. Эти обезьяны подпускают к себе очень близко: вы сможете понаблюдать за ними, услышать об их повадках и сделать удивительные снимки.

Таинственный лес
Это место также связано с местными шаманами, выбравшими его для своих обрядов — несмотря на запреты правительства. Вы узнаете, кто они такие, какие верования исповедуют, чем занимаются. Услышите об их магических ритуалах и поймете, почему для их проведения выбраны заповедные джунгли.

Организационные детали

  • Трансфер к национальному парку оплачивается отдельно; цена зависит от того, в какой части острова вы находитесь
  • Для экскурсии выбирайте удобную закрытую обувь
  • Обратите внимание: колобусов нельзя кормить и гладить, животные берегут свои личные границы
🚩 Начало и место завершения: у парка Джозани
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дамир
Дамир
Меня зовут Дамир. Я путешественник, фотограф, член Русского Географического общества. Объездил многие страны Юго-Восточной Азии, жил в Малайзии, Индонезии. Последнее время живу в Танзании, на Занзибаре. Я отлично знаю остров, его культуру, историю и особенности. С удовольствием помогу вам познакомиться с ним и влюбиться в это прекрасное место!
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