Svetlana проводит ещё 3 экскурсии

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Двухдневное сафари в парках Тарангире и Нгоронгоро

Открыть главные национальные парки Африки и понаблюдать за дикими животными в естественной среде

Svetlana
Svetlana – представитель из Занзибара
Оказаться в Танзании, но не посетить её национальные парки 🌳 — всё равно, что не увидеть Эйфелеву башню в Париже или Великую Китайскую стену в Китае.

За два дня вы осуществите африканскую мечту: встретите десятки животных, от львов до носорогов, в кратере Нгоронгоро и саванне Тарангире, а также побываете в деревне охотников-масаев.

Это та самая Африка, которая будет вам сниться!
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $890 за экскурсию

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Двухдневное сафари в парках Тарангире и Нгоронгоро
Двухдневное сафари в парках Тарангире и Нгоронгоро

Что вас ожидает

День первый: затерянный мир кратера Нгоронгоро
Наше приключение стартует ранним утром в аэропорту Аруши, куда вы прибудете внутренним рейсом из Занзибара. После встречи с рейнджером, который станет вашим гидом на ближайшие 2 дня, на сафари-джипах вы отправитесь к кратеру Нгоронгоро — одному из самых удивительных мест на планете, где за миллионы лет сформировалась уникальная, характерная только для этого места природная среда. С верхних краев кратера вам откроется зрелище, пробирающее до мурашек: простирающее внизу зеленое плато диаметром 20 км с озером Магади, облюбованным розовыми фламинго, лесами и болотами.

За один день вы встретитесь с животными-символами Африки: львами и гепардами, слонами и носорогами, зебрами, антилопами, леопардами и бегемотами, страусами и гиенами, бабуинами, бородавочниками и мангустами. На джипе мы исследуем главные тропы парка и постараемся подобраться поближе к животным. А на обед остановимся в сердце кратера, куда вам доставят ланч-бокс из отеля для сафари-пикника.

После обеда вы посетите деревню масаев, чтобы посмотреть, как живет один из легендарных и наиболее колоритных народов Африки. А затем, после наблюдения за вечерним водопоем животных, около 18:00 окажетесь в отеле, чтобы поужинать и восстановить силы после насыщенного дня.

День второй: по парку Тарангире в компании масаев
После раннего подъема и завтрака вы отправитесь в еще один национальный парк 🌳 Танзании, оберегаемый ЮНЕСКО. В Тарангире, который расположился на территории саванны, вы снова встретите бесчисленных африканских обитателей. Кроме того, вашими проводниками станут представители самобытного народа масаи, которые веками сохраняют не только аутентичные костюмы, но и древние охотничьи традиции и быт, нетронутый цивилизацией.

До обеда вам предстоит изучать животный мир саванны, знакомиться с образом жизни масаев и делать потрясающие кадры. А затем вас ждет дорога в аэропорт Аруши и комфортный полет обратно на Занзибар!

Организационные детали

Что входит в стоимость

  • перелет Занзибар-Аруша-Занзибар и встреча группы в аэропорту
  • все трансферы по маршруту
  • входные билеты 🎫 в национальные парки
  • размещение в 2-местных отелях и лоджах по программе
  • 3-разовое комплексное питание
  • питьевая бутилированная вода и безалкогольные напитки на протяжении всего тура
  • медицинская аптечка
  • сопровождение квалифицированного гида-рейнджера

Как проходит сафари

  • На полноприводном сафари-джипе 4×4
  • Старт из вашего отеля на Занзибаре — около 5 утра в первый день. Вылет в 7:40 в Арушу из внутреннего терминала, прибытие в 9:00.
  • Стоимость указана за 1 человека в составе мини-группы до 6 человек
  • На протяжении всей поездки с вами будет англо- или русскоязычный гид из нашей команды. Чтобы уточнить, возможно ли русскоязычное сопровождение в конкретные даты, напишите гиду до бронирования.
Двухдневное сафари в парках Тарангире и Нгоронгоро
Двухдневное сафари в парках Тарангире и Нгоронгоро
Двухдневное сафари в парках Тарангире и Нгоронгоро
Двухдневное сафари в парках Тарангире и Нгоронгоро
Двухдневное сафари в парках Тарангире и Нгоронгоро
Двухдневное сафари в парках Тарангире и Нгоронгоро
Двухдневное сафари в парках Тарангире и Нгоронгоро
Двухдневное сафари в парках Тарангире и Нгоронгоро
Двухдневное сафари в парках Тарангире и Нгоронгоро
Двухдневное сафари в парках Тарангире и Нгоронгоро
Двухдневное сафари в парках Тарангире и Нгоронгоро
Двухдневное сафари в парках Тарангире и Нгоронгоро
Двухдневное сафари в парках Тарангире и Нгоронгоро

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Svetlana
Svetlana
Меня зовут Лана и последние 4 года я живу на острове Занзибар. Знаю остров вдоль и поперёк и вместе с командой коллег с радостью покажу вам самые яркие стороны Танзании!
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Svetlana проводит ещё 3 экскурсии

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