Svetlana проводит ещё 3 экскурсии

День первый: затерянный мир кратера Нгоронгоро
Наше приключение стартует ранним утром в аэропорту Аруши, куда вы прибудете внутренним рейсом из Занзибара. После встречи с рейнджером, который станет вашим гидом на ближайшие 2 дня, на сафари-джипах вы отправитесь к кратеру Нгоронгоро — одному из самых удивительных мест на планете, где за миллионы лет сформировалась уникальная, характерная только для этого места природная среда. С верхних краев кратера вам откроется зрелище, пробирающее до мурашек: простирающее внизу зеленое плато диаметром 20 км с озером Магади, облюбованным розовыми фламинго, лесами и болотами.
За один день вы встретитесь с животными-символами Африки: львами и гепардами, слонами и носорогами, зебрами, антилопами, леопардами и бегемотами, страусами и гиенами, бабуинами, бородавочниками и мангустами. На джипе мы исследуем главные тропы парка и постараемся подобраться поближе к животным. А на обед остановимся в сердце кратера, куда вам доставят ланч-бокс из отеля для сафари-пикника.
После обеда вы посетите деревню масаев, чтобы посмотреть, как живет один из легендарных и наиболее колоритных народов Африки. А затем, после наблюдения за вечерним водопоем животных, около 18:00 окажетесь в отеле, чтобы поужинать и восстановить силы после насыщенного дня.
День второй: по парку Тарангире в компании масаев
После раннего подъема и завтрака вы отправитесь в еще один национальный парк 🌳 Танзании, оберегаемый ЮНЕСКО. В Тарангире, который расположился на территории саванны, вы снова встретите бесчисленных африканских обитателей. Кроме того, вашими проводниками станут представители самобытного народа масаи, которые веками сохраняют не только аутентичные костюмы, но и древние охотничьи традиции и быт, нетронутый цивилизацией.
До обеда вам предстоит изучать животный мир саванны, знакомиться с образом жизни масаев и делать потрясающие кадры. А затем вас ждет дорога в аэропорт Аруши и комфортный полет обратно на Занзибар!
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