Svetlana проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

День первый: затерянный мир кратера Нгоронгоро

Наше приключение стартует ранним утром в аэропорту Аруши, куда вы прибудете внутренним рейсом из Занзибара. После встречи с рейнджером, который станет вашим гидом на ближайшие 2 дня, на сафари-джипах вы отправитесь к кратеру Нгоронгоро — одному из самых удивительных мест на планете, где за миллионы лет сформировалась уникальная, характерная только для этого места природная среда. С верхних краев кратера вам откроется зрелище, пробирающее до мурашек: простирающее внизу зеленое плато диаметром 20 км с озером Магади, облюбованным розовыми фламинго, лесами и болотами.

За один день вы встретитесь с животными-символами Африки: львами и гепардами, слонами и носорогами, зебрами, антилопами, леопардами и бегемотами, страусами и гиенами, бабуинами, бородавочниками и мангустами. На джипе мы исследуем главные тропы парка и постараемся подобраться поближе к животным. А на обед остановимся в сердце кратера, куда вам доставят ланч-бокс из отеля для сафари-пикника.

После обеда вы посетите деревню масаев, чтобы посмотреть, как живет один из легендарных и наиболее колоритных народов Африки. А затем, после наблюдения за вечерним водопоем животных, около 18:00 окажетесь в отеле, чтобы поужинать и восстановить силы после насыщенного дня.

День второй: по парку Тарангире в компании масаев

После раннего подъема и завтрака вы отправитесь в еще один национальный парк 🌳 Танзании, оберегаемый ЮНЕСКО. В Тарангире, который расположился на территории саванны, вы снова встретите бесчисленных африканских обитателей. Кроме того, вашими проводниками станут представители самобытного народа масаи, которые веками сохраняют не только аутентичные костюмы, но и древние охотничьи традиции и быт, нетронутый цивилизацией.

До обеда вам предстоит изучать животный мир саванны, знакомиться с образом жизни масаев и делать потрясающие кадры. А затем вас ждет дорога в аэропорт Аруши и комфортный полет обратно на Занзибар!

Организационные детали

Что входит в стоимость

перелет Занзибар-Аруша-Занзибар и встреча группы в аэропорту

все трансферы по маршруту

входные билеты 🎫 в национальные парки

размещение в 2-местных отелях и лоджах по программе

3-разовое комплексное питание

питьевая бутилированная вода и безалкогольные напитки на протяжении всего тура

медицинская аптечка

сопровождение квалифицированного гида-рейнджера

Как проходит сафари