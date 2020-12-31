Svetlana проводит ещё 6 экскурсий

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Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире

За 3 дня посетить национальные парки Африки и 1-ый уровень вулкана в группе до 6 человек
Это самая насыщенная и зрелищная программа сафари в Танзании! За три дня в группе до 6 человек вы исследуете национальные парки с самой высокой концентрацией животных в Африке, увидите черных носорогов и розовых фламинго. Побываете в аутентичной деревне племени масаи и подниметесь на первый уровень Килиманджаро. И всё это — за 3 дня, которые запомнятся на всю жизнь.
3.7
3 отзыва
Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире
Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире
Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире

Описание экскурсии

🐘 День первый: дикая природа Тарангире
Наше приключение стартует ранним утром в аэропорту Аруши, куда вы прибудете внутренним рейсом из Занзибара. После встречи с рейнджером на сафари-джипах вы отправитесь национальный парк Тарангире. Здесь вас ждут сказочные пейзажи саванны и встреча с животными Африки. Главная гордость парка — крупнейшая популяция слонов!

Сафари продлится до вечера с перерывом на пикник под открытым небом. А перед тем, как ехать отдыхать в лодж, мы заглянем в гости к племени масаи, которые веками сохраняют древние охотничьи традиции и быт, нетронутый цивилизацией.

🦓 День второй: затерянный мир кратера Нгоронгоро
После раннего подъема и завтрака вас ждет переезд в уникальный заповедник Нгоронгоро. С кромки древнего кратера, в котором расположился парк, вам откроется потрясающее зрелище: зеленое плато диаметром 20 км с лесами, болотами и озером Магади, облюбованным розовыми фламинго. Концентрация животных в Нгоронгоро поражает: в саванне и горных лесах вы встретите львов, гиен и леопардов, редчайших черных носорогов, зебр и антилоп, бегемотов и бородавочников.

А вечером отправимся в город Моши, где вас ждет ночь в отеле с восхитительным видом на вершину Килиманджаро.

🏔 День третий: курс на Килиманджаро
Третий день вам предстоит провести лицом к лицу с главной вершиной Африки. После подъема и завтрака в отеле мы поедем на первый уровень легендарного вулкана. Вы исследуете зеленые леса Килиманджаро и красивейший водопад Матеруни, увидите панорамы, от которых перехватывает дыхание. Посетите кофейные плантации и оцените традиционные блюда племени Чага.

После обеда — дорога в аэропорт Аруши и комфортный полет обратно на Занзибар.

Организационные детали

Что входит в стоимость

  • перелет Занзибар-Аруша-Занзибар и встреча группы в аэропорту
  • все трансферы по маршруту
  • восхождение на первый уровень Килиманджаро
  • входные билеты в национальные парки
  • размещение в 2-местных отелях и лоджах по программе
  • 3-разовое комплексное питание
  • питьевая бутилированная вода и безалкогольные напитки на протяжении всего тура
  • медицинская аптечка
  • сопровождение квалифицированного гида-рейнджера

Как проходит сафари

  • На полноприводном сафари-джипе
  • Стоимость указана за 1 человека в составе мини-группы до 6 человек
  • Старт из вашего отеля на Занзибаре — около 5:30 утра в первый день. Вылет в 7:30 в Арушу из внутреннего терминала, прибытие в 9:00
  • На протяжении всей поездки с вами будет англо- или русскоязычный гид из нашей команды. Чтобы уточнить, возможно ли русскоязычное сопровождение в конкретные даты, напишите гиду до бронирования.
  • Полная оплата экскурсии производится перед началом сафари

Оплата сафари

  • За 10 дней до начала сафари необходимо внести предоплату в размере 50% от его стоимости — наличными или на карту гида
  • Если по каким-либо причинам вы отмените бронирование более, чем за 3 дня до даты экскурсии, мы вернем вам всю сумму предоплаты минус 50 долларов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$1300
Дети до 10 лет$595
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лана
Лана — ваша команда гидов на Занзибаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 16 часов 50 минут
Провели экскурсии для 469 туристов
Меня зовут Лана, и последние 6 лет я живу на острове Занзибар. Знаю остров вдоль и поперёк и вместе с командой коллег с радостью покажу вам самые яркие стороны Танзании и острова Занзибар!

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
О
В целом экскурсия очень интересная, но большие переезды 3-4 часа. Часть с Килиманджаро не очень содержательная, 1,5 часа по очень пересеченной местности и столько же обратно, а там 30 мин
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созерцание или купание в водопаде. Сам вулкан виден только в начале со смотровой точки. Ожидания были другие. Даже для 40 - летних обратная дорога от водопада в крутую гору дался с очень очень большим трудом. Сами национальные парки очень интересные, животных много. Ночёвки в изумительных лоджах. Впечатлений положительных масса.

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А
Экскурсия не забываемая, много животных в парке Нгоронгоро Советую брать трёх дневную экскурсию, но в место парка Тарангире, лучше посетить Серенгети
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Анна
Купила на 3 дня экскурсию за 3,5 мес до поездки, сказали даты уточним потом, ближе к поездке, потому что неизвестно, на какие даты группа соберется, пока только я одна откликнулась.
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Но группа 100 проц соберется. Окей, вот уже дело шло к самой поездке, до организатора не дописаться, просто не отвечает, я не знаю, на какие даты мне билеты и брони брать. В итоге с n-ой попытки я сама добилась ответа, писала по кд. Ну и узнаю, что на Килиманджаро мы ее идем, причем единственные из группы, потому что билеты «быстро разбирают». Как же так? Я была первая в группе, бронь за 3 месяца, и всем билетов хватило, кроме меня. Еще пообщались с одногруппниками о цене, они об этом организаторе не знают, бронировали по другому, за меньшие деньги существенно. Думаю, что девочка просто агент, перепродающий услуги местных организаторов. Там фактически куча тачек туристических ездит с названиями разных агентств. Проблема с сафари решается просто гуглением сафари Занзибар

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