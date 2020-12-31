Svetlana проводит ещё 6 экскурсий

Описание экскурсии
🐘 День первый: дикая природа Тарангире
Наше приключение стартует ранним утром в аэропорту Аруши, куда вы прибудете внутренним рейсом из Занзибара. После встречи с рейнджером на сафари-джипах вы отправитесь национальный парк Тарангире. Здесь вас ждут сказочные пейзажи саванны и встреча с животными Африки. Главная гордость парка — крупнейшая популяция слонов!
Сафари продлится до вечера с перерывом на пикник под открытым небом. А перед тем, как ехать отдыхать в лодж, мы заглянем в гости к племени масаи, которые веками сохраняют древние охотничьи традиции и быт, нетронутый цивилизацией.
🦓 День второй: затерянный мир кратера Нгоронгоро
После раннего подъема и завтрака вас ждет переезд в уникальный заповедник Нгоронгоро. С кромки древнего кратера, в котором расположился парк, вам откроется потрясающее зрелище: зеленое плато диаметром 20 км с лесами, болотами и озером Магади, облюбованным розовыми фламинго. Концентрация животных в Нгоронгоро поражает: в саванне и горных лесах вы встретите львов, гиен и леопардов, редчайших черных носорогов, зебр и антилоп, бегемотов и бородавочников.
А вечером отправимся в город Моши, где вас ждет ночь в отеле с восхитительным видом на вершину Килиманджаро.
🏔 День третий: курс на Килиманджаро
Третий день вам предстоит провести лицом к лицу с главной вершиной Африки. После подъема и завтрака в отеле мы поедем на первый уровень легендарного вулкана. Вы исследуете зеленые леса Килиманджаро и красивейший водопад Матеруни, увидите панорамы, от которых перехватывает дыхание. Посетите кофейные плантации и оцените традиционные блюда племени Чага.
После обеда — дорога в аэропорт Аруши и комфортный полет обратно на Занзибар.
Организационные детали
Что входит в стоимость
- перелет Занзибар-Аруша-Занзибар и встреча группы в аэропорту
- все трансферы по маршруту
- восхождение на первый уровень Килиманджаро
- входные билеты в национальные парки
- размещение в 2-местных отелях и лоджах по программе
- 3-разовое комплексное питание
- питьевая бутилированная вода и безалкогольные напитки на протяжении всего тура
- медицинская аптечка
- сопровождение квалифицированного гида-рейнджера
Как проходит сафари
- На полноприводном сафари-джипе
- Стоимость указана за 1 человека в составе мини-группы до 6 человек
- Старт из вашего отеля на Занзибаре — около 5:30 утра в первый день. Вылет в 7:30 в Арушу из внутреннего терминала, прибытие в 9:00
- На протяжении всей поездки с вами будет англо- или русскоязычный гид из нашей команды. Чтобы уточнить, возможно ли русскоязычное сопровождение в конкретные даты, напишите гиду до бронирования.
- Полная оплата экскурсии производится перед началом сафари
Оплата сафари
- За 10 дней до начала сафари необходимо внести предоплату в размере 50% от его стоимости — наличными или на карту гида
- Если по каким-либо причинам вы отмените бронирование более, чем за 3 дня до даты экскурсии, мы вернем вам всю сумму предоплаты минус 50 долларов
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1300
|Дети до 10 лет
|$595