Svetlana проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

🐘 День первый: дикая природа Тарангире

Наше приключение стартует ранним утром в аэропорту Аруши, куда вы прибудете внутренним рейсом из Занзибара. После встречи с рейнджером на сафари-джипах вы отправитесь национальный парк 🌳 Тарангире. Здесь вас ждут сказочные пейзажи саванны и встреча с животными Африки. Главная гордость парка — крупнейшая популяция слонов!

Сафари продлится до вечера с перерывом на пикник под открытым небом. А перед тем, как ехать отдыхать в лодж, мы заглянем в гости к племени масаи, которые веками сохраняют древние охотничьи традиции и быт, нетронутый цивилизацией.

🦓 День второй: затерянный мир кратера Нгоронгоро

После раннего подъема и завтрака вас ждет переезд в уникальный заповедник Нгоронгоро. С кромки древнего кратера, в котором расположился парк, вам откроется потрясающее зрелище: зеленое плато диаметром 20 км с лесами, болотами и озером Магади, облюбованным розовыми фламинго. Концентрация животных в Нгоронгоро поражает: в саванне и горных лесах вы встретите львов, гиен и леопардов, редчайших черных носорогов, зебр и антилоп, бегемотов и бородавочников.

А вечером отправимся в город 🏙️ Моши, где вас ждет ночь в отеле с восхитительным видом на вершину Килиманджаро.

🏔 День третий: курс на Килиманджаро

Третий день вам предстоит провести лицом к лицу с главной вершиной Африки. После подъема и завтрака в отеле мы поедем на первый уровень легендарного вулкана. Вы исследуете зеленые леса Килиманджаро и красивейший водопад Матеруни, увидите панорамы, от которых перехватывает дыхание. Посетите кофейные плантации и оцените традиционные блюда племени Чага.

После обеда — дорога в аэропорт Аруши и комфортный полет обратно на Занзибар.

Организационные детали

Что входит в стоимость

перелет Занзибар-Аруша-Занзибар и встреча группы в аэропорту

все трансферы по маршруту

восхождение на первый уровень Килиманджаро

входные билеты 🎫 в национальные парки

размещение в 2-местных отелях и лоджах по программе

3-разовое комплексное питание

питьевая бутилированная вода и безалкогольные напитки на протяжении всего тура

медицинская аптечка

сопровождение квалифицированного гида-рейнджера

Как проходит сафари