Svetlana проводит ещё 6 экскурсий

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Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире

За 3 дня посетить национальные парки Африки и 1-ый уровень легендарного вулкана

Svetlana
Svetlana – представитель из Занзибара
Это самая насыщенная и зрелищная программа сафари в Танзании! За три дня вы исследуете национальные парки 🌳 с самой высокой концентрацией животных в Африке, увидите черных носорогов и розовых фламинго.

Побываете в аутентичной деревне племени масаи и подниметесь на первый уровень горы ⛰️ Килиманджаро.

И всё это — за три дня, которые запомнятся на всю жизнь.
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $1 190 за экскурсию

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Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире
Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире

Что вас ожидает

🐘 День первый: дикая природа Тарангире
Наше приключение стартует ранним утром в аэропорту Аруши, куда вы прибудете внутренним рейсом из Занзибара. После встречи с рейнджером на сафари-джипах вы отправитесь национальный парк 🌳 Тарангире. Здесь вас ждут сказочные пейзажи саванны и встреча с животными Африки. Главная гордость парка — крупнейшая популяция слонов!

Сафари продлится до вечера с перерывом на пикник под открытым небом. А перед тем, как ехать отдыхать в лодж, мы заглянем в гости к племени масаи, которые веками сохраняют древние охотничьи традиции и быт, нетронутый цивилизацией.

🦓 День второй: затерянный мир кратера Нгоронгоро
После раннего подъема и завтрака вас ждет переезд в уникальный заповедник Нгоронгоро. С кромки древнего кратера, в котором расположился парк, вам откроется потрясающее зрелище: зеленое плато диаметром 20 км с лесами, болотами и озером Магади, облюбованным розовыми фламинго. Концентрация животных в Нгоронгоро поражает: в саванне и горных лесах вы встретите львов, гиен и леопардов, редчайших черных носорогов, зебр и антилоп, бегемотов и бородавочников.

А вечером отправимся в город 🏙️ Моши, где вас ждет ночь в отеле с восхитительным видом на вершину Килиманджаро.

🏔 День третий: курс на Килиманджаро
Третий день вам предстоит провести лицом к лицу с главной вершиной Африки. После подъема и завтрака в отеле мы поедем на первый уровень легендарного вулкана. Вы исследуете зеленые леса Килиманджаро и красивейший водопад Матеруни, увидите панорамы, от которых перехватывает дыхание. Посетите кофейные плантации и оцените традиционные блюда племени Чага.

После обеда — дорога в аэропорт Аруши и комфортный полет обратно на Занзибар.

Организационные детали

Что входит в стоимость

  • перелет Занзибар-Аруша-Занзибар и встреча группы в аэропорту
  • все трансферы по маршруту
  • восхождение на первый уровень Килиманджаро
  • входные билеты 🎫 в национальные парки
  • размещение в 2-местных отелях и лоджах по программе
  • 3-разовое комплексное питание
  • питьевая бутилированная вода и безалкогольные напитки на протяжении всего тура
  • медицинская аптечка
  • сопровождение квалифицированного гида-рейнджера

Как проходит сафари

  • На полноприводном сафари-джипе
  • Старт из вашего отеля на Занзибаре — около 5:30 утра в первый день. Вылет в 7:30 в Арушу из внутреннего терминала, прибытие в 9:00
  • Стоимость указана за 1 человека в составе мини-группы до 6 человек
  • На протяжении всей поездки с вами будет англо- или русскоязычный гид из нашей команды. Чтобы уточнить, возможно ли русскоязычное сопровождение в конкретные даты, напишите гиду до бронирования.
  • Полная оплата экскурсии 🧭 производится перед началом сафари
Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире
Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире
Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире
Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире
Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире
Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире
Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире
Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире
Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире
Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире
Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире
Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Svetlana
Svetlana
Меня зовут Лана, и последние 4 года я живу на острове Занзибар. Знаю остров вдоль и поперёк и вместе с командой коллег с радостью покажу вам самые яркие стороны Танзании!
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Svetlana проводит ещё 6 экскурсий

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