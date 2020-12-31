Svetlana проводит ещё 6 экскурсий

Это самая насыщенная и зрелищная программа сафари в Танзании! За три дня в группе до 6 человек вы исследуете национальные парки с самой высокой концентрацией животных в Африке, увидите черных носорогов и розовых фламинго. Побываете в аутентичной деревне племени масаи и подниметесь на первый уровень Килиманджаро. И всё это — за 3 дня, которые запомнятся на всю жизнь.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

🐘 День первый: дикая природа Тарангире

Наше приключение стартует ранним утром в аэропорту Аруши, куда вы прибудете внутренним рейсом из Занзибара. После встречи с рейнджером на сафари-джипах вы отправитесь национальный парк Тарангире. Здесь вас ждут сказочные пейзажи саванны и встреча с животными Африки. Главная гордость парка — крупнейшая популяция слонов!

Сафари продлится до вечера с перерывом на пикник под открытым небом. А перед тем, как ехать отдыхать в лодж, мы заглянем в гости к племени масаи, которые веками сохраняют древние охотничьи традиции и быт, нетронутый цивилизацией.

🦓 День второй: затерянный мир кратера Нгоронгоро

После раннего подъема и завтрака вас ждет переезд в уникальный заповедник Нгоронгоро. С кромки древнего кратера, в котором расположился парк, вам откроется потрясающее зрелище: зеленое плато диаметром 20 км с лесами, болотами и озером Магади, облюбованным розовыми фламинго. Концентрация животных в Нгоронгоро поражает: в саванне и горных лесах вы встретите львов, гиен и леопардов, редчайших черных носорогов, зебр и антилоп, бегемотов и бородавочников.

А вечером отправимся в город Моши, где вас ждет ночь в отеле с восхитительным видом на вершину Килиманджаро.

🏔 День третий: курс на Килиманджаро

Третий день вам предстоит провести лицом к лицу с главной вершиной Африки. После подъема и завтрака в отеле мы поедем на первый уровень легендарного вулкана. Вы исследуете зеленые леса Килиманджаро и красивейший водопад Матеруни, увидите панорамы, от которых перехватывает дыхание. Посетите кофейные плантации и оцените традиционные блюда племени Чага.

После обеда — дорога в аэропорт Аруши и комфортный полет обратно на Занзибар.

Организационные детали

Что входит в стоимость

перелет Занзибар-Аруша-Занзибар и встреча группы в аэропорту

все трансферы по маршруту

восхождение на первый уровень Килиманджаро

входные билеты в национальные парки

размещение в 2-местных отелях и лоджах по программе

3-разовое комплексное питание

питьевая бутилированная вода и безалкогольные напитки на протяжении всего тура

медицинская аптечка

сопровождение квалифицированного гида-рейнджера

Как проходит сафари

На полноприводном сафари-джипе

Стоимость указана за 1 человека в составе мини-группы до 6 человек

Старт из вашего отеля на Занзибаре — около 5:30 утра в первый день. Вылет в 7:30 в Арушу из внутреннего терминала, прибытие в 9:00

На протяжении всей поездки с вами будет англо- или русскоязычный гид из нашей команды. Чтобы уточнить, возможно ли русскоязычное сопровождение в конкретные даты, напишите гиду до бронирования.

Полная оплата экскурсии производится перед началом сафари

Оплата сафари