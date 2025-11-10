Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Это будет захватывающее морское сафари в водах Индийского океана. У архипелага Занзибар обитают тунец, марлин, рыба-парусник, барракуда, дорадо и другие виды. Здесь можно поймать рыбу весом до 50-70 кг.



Под руководством профессионалов вы попробуете популярные техники: троллинг, джиггинг и кастинг/поппинг. Будет интересно и опытным рыбакам, и новичкам!