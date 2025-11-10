Это будет захватывающее морское сафари в водах Индийского океана. У архипелага Занзибар обитают тунец, марлин, рыба-парусник, барракуда, дорадо и другие виды. Здесь можно поймать рыбу весом до 50-70 кг.
Под руководством профессионалов вы попробуете популярные техники: троллинг, джиггинг и кастинг/поппинг. Будет интересно и опытным рыбакам, и новичкам!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание водной прогулки
- С вами заранее свяжется гид и подтвердит время отправления. Оно зависит от погодных условий, фазы луны, отливов и активности рыбы
- На месте старта вас встретит шкипер лодки
- Вы освоите разные техники рыбной ловли, к примеру, джиггинг (рыбалку на тунца) — динамичную и активную, а также троллинг — более расслабленную, на дрейфующей лодке
- Порыбачите в нескольких местах в открытом океане. При активном клёве поймаете минимум одну рыбу
- Капитан научит, как правильно вытаскивать из воды морского гиганта, чтобы не потерять его
- Мы соблюдаем принципы этической рыбалки. Молодую рыбу капитан вернёт в море. Часть улова по договорённости вы сможете забрать с собой и попросить повара в отеле или ресторане её приготовить. Главное — уточните, что он умеет с ней работать
При выборе отеля на Занзибаре рекомендуем останавливаться недалеко от места отправления (пляж Пингве) в южной и юго-восточной частях острова. Север Занзибара развит в области туризма и промышленного рыболовства, поэтому улов там несравнимо скуднее, чем на юге.
Организационные детали
- В стоимость включена аренда лодки, удочки и снасти, наживка, вода и газированные напитки, лёгкие снеки (фрукты, орешки, чипсы)
- Капитан не говорит свободно по-русски, но знает некоторые термины. По договорённости можем организовать сопровождение русскоязычного гида. Детали — в переписке
- Программа подходит для взрослых и детей от 12 лет
- За дополнительную плату можем организовать трансфер до места старта
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже Пингве
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зандрей — ваша команда гидов на Занзибаре
Наша команда профессиональных рыбаков из ЮАР и Танзании знают Занзибар и африканскую рыбалку вдоль и поперёк, так как живут на острове с 2018 года. Все имеют сертификаты шкиперов, удочки и снасти известных брендов, являются участниками международных соревнований по спортивной рыбалке.Задать вопрос
