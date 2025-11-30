Заняться снорклингом в бирюзовой воде, пообедать на пляже и поплавать с дельфинами (из Занзибара)
Мнемба — это невероятно чистый океан, белоснежный песок и богатый подводный мир. За один день вы увидите дельфинов в естественной среде обитания. Нырнёте с маской и познакомитесь с причудливыми рыбами и кораллами. Отдохнёте на песчаной отмели и попробуете свежие морепродукты. И точно получите незабываемые впечатления!
Описание водной прогулки
8:00–8:30 — сбор из отелей и трансфер
Мы заберём вас из отеля и отвезём на северное побережье Занзибара. По пути насладитесь видами сельской местности и кокосовых плантаций.
9:00–9:30 — подготовка и отправление в путь
На пляже вы получите необходимое снаряжение: маски, ласты и спасательные жилеты. Сядете на традиционную лодку дау или скоростной катер (зависит от размера группы) и отправитесь в путь.
Во время короткого морского перехода (около 20-30 мин) капитан расскажет о предстоящих активностях.
10:00–11:30 — встреча с дельфинами
Мы отправимся туда, где часто обитают стаи дельфинов. Вы сможете увидеть их в естественной среде обитания. А если повезёт, то даже поплаваете рядом.
11:30–13:30 — снорклинг на рифе Мнемба
Вы увидите подводные ландшафты из твёрдых и мягких кораллов, которые служат домом для множества морских обитателей
Полюбуетесь разнообразием рыб — будто в огромном аквариуме. Здесь встречаются рыбы-ангелы, рыбы-попугаи, клоуны, наполеоны и не только
Присмотритесь — под водой вы можете отыскать скатов, осьминогов, морских ежей и даже безобидных рифовых акул
13:30–14:30 — обед
На песчаной отмели или на живописном пляже Муюни вас будут ждать свежие морепродукты на гриле (рыба, осьминог), рис, салаты и, конечно, изобилие тропических фруктов — манго, ананасы, бананы.
15:00 — обратный путь
После отдыха лодка отправится обратно к берегу. Там будет ждать трансфер, который доставит вас в отель.
Организационные детали
Обратите внимание: остров Мнемба — частная собственность, высадка на нём запрещена. Все активности проходят на окружающем его рифе и в прилегающих водах.
С вами на судне будет англоязычная команда
Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 5 лет
Особая физическая подготовка не нужна, однако, важно уметь плавать
Дополнительно оплачиваются напитки, не включённые в обед
Что включено в стоимость
Трансфер на комфортабельном минивэне из вашего отеля и обратно. Если нужно детское кресло — сообщите, пожалуйста, заранее
Снаряжение для снорклинга (маска, трубка и ласты)
Обед из свежих морепродуктов (рыба, креветки, кальмары) и тропические фрукты, питьевая вода. Если у вас есть аллергия или ограничения в питании, пожалуйста, сообщите заранее
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — Организатор на Занзибаре
Наша компания специализируется на организации туров и экскурсий на Занзибаре — мы предлагаем широкий спектр услуг для самых разных путешественников. У нас есть экскурсии по Стоун-тауну, поездки на остров черепах, снорклинг и дайвинг, сафари на квадроциклах, поездки на плантации специй и не только — каждый найдёт интересное направление для себя!