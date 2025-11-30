Мнемба — это невероятно чистый океан, белоснежный песок и богатый подводный мир. За один день вы увидите дельфинов в естественной среде обитания. Нырнёте с маской и познакомитесь с причудливыми рыбами и кораллами. Отдохнёте на песчаной отмели и попробуете свежие морепродукты. И точно получите незабываемые впечатления!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание водной прогулки

8:00–8:30 — сбор из отелей и трансфер

Мы заберём вас из отеля и отвезём на северное побережье Занзибара. По пути насладитесь видами сельской местности и кокосовых плантаций.

9:00–9:30 — подготовка и отправление в путь

На пляже вы получите необходимое снаряжение: маски, ласты и спасательные жилеты. Сядете на традиционную лодку дау или скоростной катер (зависит от размера группы) и отправитесь в путь.

Во время короткого морского перехода (около 20-30 мин) капитан расскажет о предстоящих активностях.

10:00–11:30 — встреча с дельфинами

Мы отправимся туда, где часто обитают стаи дельфинов. Вы сможете увидеть их в естественной среде обитания. А если повезёт, то даже поплаваете рядом.

11:30–13:30 — снорклинг на рифе Мнемба

Вы увидите подводные ландшафты из твёрдых и мягких кораллов, которые служат домом для множества морских обитателей

Полюбуетесь разнообразием рыб — будто в огромном аквариуме. Здесь встречаются рыбы-ангелы, рыбы-попугаи, клоуны, наполеоны и не только

Присмотритесь — под водой вы можете отыскать скатов, осьминогов, морских ежей и даже безобидных рифовых акул

13:30–14:30 — обед

На песчаной отмели или на живописном пляже Муюни вас будут ждать свежие морепродукты на гриле (рыба, осьминог), рис, салаты и, конечно, изобилие тропических фруктов — манго, ананасы, бананы.

15:00 — обратный путь

После отдыха лодка отправится обратно к берегу. Там будет ждать трансфер, который доставит вас в отель.

Организационные детали

Обратите внимание: остров Мнемба — частная собственность, высадка на нём запрещена. Все активности проходят на окружающем его рифе и в прилегающих водах.

С вами на судне будет англоязычная команда

Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 5 лет

Особая физическая подготовка не нужна, однако, важно уметь плавать

Дополнительно оплачиваются напитки, не включённые в обед

Что включено в стоимость