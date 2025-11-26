Это приключение — для тех, кто мечтает о плавании в бирюзовой воде, встрече с дельфинами и красоте подводного мира.
Мы отправимся с северного побережья Занзибара к легендарному острову Мнемба, чтобы нырять с маской у кораллов, наблюдать за морскими обитателями и обедать на исчезающем острове.
Мы отправимся с северного побережья Занзибара к легендарному острову Мнемба, чтобы нырять с маской у кораллов, наблюдать за морскими обитателями и обедать на исчезающем острове.
Описание водной прогулки
8:00 — выезд из отеля на восточное побережье к пляжу Муюни.
После 10-минутного инструктажа путешествие на лодке к острову Мнемба: следование маршрутом дельфинов, наблюдение за ними и плавание рядом.
Снорклинг на коралловом рифе — погружение в подводный мир с маской и ластами. Фруктовый перекус прямо на лодке.
Отдых и обед на исчезающем острове, который появляется на несколько часов в день. Обед включён в стоимость: рис с овощами, морепродукты, прохладительные напитки.
Финальное купание и возвращение на сушу, затем — трансфер в отель.
Примерный тайминг
- Трансфер от отеля до причала — 1–1,2 часа
- Поиск дельфинов и плавание с ними — 1–1,5 часа
- Снорклинг — около 1 часа
- Обед — около 1 часа
- Заключительное купание и снорклинг — 0,5–1 час
Организационные детали
- В стоимость всё включено: трансфер, инструктаж, плавание на лодке с навесом, жилеты, маски и ласты, обед и напитки
- Можно с детьми от 6 лет
- С нами будут англоговорящие капитан и команда, при необходимости я помогу с переводом на русский язык
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид на Занзибаре
Провела экскурсии для 70 туристов
Меня зовут Елена. Я художник и фотограф, живу в Танзании с семьёй с 2018 года. Преподаю в местной школе рисование. Знаю и люблю Танзанию. Много путешествовала по Африке с выставками своих картин. Имею богатый опыт работы с людьми. Стараюсь рассказывать своим гостям интересные и малоизвестные факты о жизни в Африке, правдиво отвечать на вопросы и делиться своим опытом.
Входит в следующие категории Занзибара
Похожие экскурсии из Занзибара
Водная прогулка
Морское путешествие на остров Тумбату и в пещеры Фукучани
Исследовать жизнь островитян, побеседовать с шаманом и искупаться в озере
Начало: На автобусной остановке в Нунгви
Сегодня в 09:30
28 ноя в 09:30
от €350 за человека
Водная прогулка
Приключения на острове Мнемба: снорклинг и плавание с дельфинами
Занзибар и магия океана - с англоговорящим гидом-инструктором
Начало: У ресторана Mama Mia Nungwi
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$45 за человека
Водная прогулка
Открывая Занзибар: морская прогулка на остров-тюрьму и песчаную косу Накупенда
История, черепахи альдабра, снорклинг и барбекю из морепродуктов (всё включено)
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$185 за человека