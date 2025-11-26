Это приключение — для тех, кто мечтает о плавании в бирюзовой воде, встрече с дельфинами и красоте подводного мира. Мы отправимся с северного побережья Занзибара к легендарному острову Мнемба, чтобы нырять с маской у кораллов, наблюдать за морскими обитателями и обедать на исчезающем острове.

Описание водной прогулки

8:00 — выезд из отеля на восточное побережье к пляжу Муюни.

После 10-минутного инструктажа путешествие на лодке к острову Мнемба: следование маршрутом дельфинов, наблюдение за ними и плавание рядом.

Снорклинг на коралловом рифе — погружение в подводный мир с маской и ластами. Фруктовый перекус прямо на лодке.

Отдых и обед на исчезающем острове, который появляется на несколько часов в день. Обед включён в стоимость: рис с овощами, морепродукты, прохладительные напитки.

Финальное купание и возвращение на сушу, затем — трансфер в отель.

Примерный тайминг

Трансфер от отеля до причала — 1–1,2 часа

Поиск дельфинов и плавание с ними — 1–1,5 часа

Снорклинг — около 1 часа

Обед — около 1 часа

Заключительное купание и снорклинг — 0,5–1 час

Организационные детали