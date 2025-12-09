Занзибар — небольшой остров с белоснежными пляжами и богатой историей. На узких улицах Стоун Тауна переплелись арабская, африканская, индийская и европейская культуры. Вы увидите знаменитые резные двери, вспомните о Фредди Меркьюри, который здесь родился. Отправитесь в гости к черепахам и попробуете местные морепродукты.
Описание экскурсии
Остров Чангуу (Prison Island)
Сто лет назад сюда завезли гигантских сухопутных черепах, вы сможете их покормить и сфотографировать. И узнаете, почему остров долгое время называли Тюремным.
Остров Накупенда
Исчезающая песчаная отмель находится в 5 км от Стоун Тауна и в 8 км от острова Чангуу. Во время отлива она превращается в пляж, а во время прилива полностью скрывается под водой. Мы устроим пикник из свежих морепродуктов на берегу и вы сможете поплавать в Индийском океане.
Стоун Таун
Город сформировался в 19 веке и сохранил следы разных эпох: арабской, индийской, португальской и британской. Вы пройдёте по узким улочкам, увидите Дом чудес, Старый форт и другие достопримечательности этого музея под открытым небом.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер туда и обратно на микроавтобусе, билеты на остров черепах, обед из морепродуктов, напитки и фрукты
- Порядок посещения мест зависит от приливов и отливов (между локациями в среднем 5–8 км)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом городе Занзибара
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Берно — ваш гид на Занзибаре
Я танзаниец и местный гид, работаю в этой сфере с 2015 года. Сейчас я живу на Занзибаре. Организую пляжный отдых и сафари в материковой части Танзании. У меня есть опыт работы в крупных туристических компаниях, а все мои путешественники довольны экскурсиями и сафари. Я могу многое вам рассказать о моей стране, её экономике, истории и политике.
