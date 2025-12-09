Занзибар — небольшой остров с белоснежными пляжами и богатой историей. На узких улицах Стоун Тауна переплелись арабская, африканская, индийская и европейская культуры. Вы увидите знаменитые резные двери, вспомните о Фредди Меркьюри, который здесь родился. Отправитесь в гости к черепахам и попробуете местные морепродукты.

Описание экскурсии

Остров Чангуу (Prison Island)

Сто лет назад сюда завезли гигантских сухопутных черепах, вы сможете их покормить и сфотографировать. И узнаете, почему остров долгое время называли Тюремным.

Остров Накупенда

Исчезающая песчаная отмель находится в 5 км от Стоун Тауна и в 8 км от острова Чангуу. Во время отлива она превращается в пляж, а во время прилива полностью скрывается под водой. Мы устроим пикник из свежих морепродуктов на берегу и вы сможете поплавать в Индийском океане.

Стоун Таун

Город сформировался в 19 веке и сохранил следы разных эпох: арабской, индийской, португальской и британской. Вы пройдёте по узким улочкам, увидите Дом чудес, Старый форт и другие достопримечательности этого музея под открытым небом.

Организационные детали