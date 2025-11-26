Увидеть африканскую «Большую пятёрку» и пейзажи как из «Короля Льва» за два дня — возможно. Это сафари создано для тех, кто хочет быстро, но глубоко погрузиться в природу Танзании. Вы проедете сквозь саванну Тарангире и спуститесь в уникальный кратер Нгоронгоро. Понаблюдаете за зебрами, бегемотами, львами, чёрными носорогами, фламинго. И окунётесь в магию африканской ночи в уютном лодже.

Ваш гид на Занзибаре

Описание экскурсии

День 1 — земля слонов и баобабов

9:00 — встреча с англоговорящим гидом-водителем в аэропорту Аруши

9:30–12:30 — переезд в нацпарк Тарангире

По дороге — пейзажи африканской саванны: золотистые равнины, акации, первые антилопы у обочины.

13:00–14:00 — пикник в парке

Обедаем на специально оборудованной площадке среди дикой природы — с видом на саванну и, возможно, стадо зебр вдалеке.

14:00–17:00 — сафари-драйв в Тарангире

Медленно движемся по парку на джипе с открытой крышей под рассказы гида о том, как устроена иерархия саванны и как животные приспосабливаются к сухому сезону. Вы увидите:

— могучие баобабы, возрастом в сотни лет

— слонов, переходящих дорогу целыми семьями

— жирафов, газелей, антилоп и зебр

— львов и леопардов, укрывающихся в траве

— редких обитателей — дик-диков, бархатных мартышек, мангустов

17:00–18:30 — переезд в деревню Мто-ва-Мбу

После сафари — короткая дорога к подножию Великой рифтовой долины.

19:00 — ужин и ночлег в Jua Manyara Lodge

Размещение в уютном лодже с видом на озеро Маньяра. Ужин в ресторане, вечер в тишине африканской ночи.

День 2 — кратер, где живёт «Большая пятёрка»

6:00 — ранний завтрак

6:30–8:00 — переезд в кратер Нгоронгоро

Проезжаем мимо утренних туманов и пастбищ, где пасутся коровы народа масаи. Въезд на территорию охраняемого кратера.

8:00–13:00 — сафари

Спускаемся внутрь кратера по извилистому склону — и словно попадаем в другую вселенную. Здесь, на дне древнего вулкана, сосредоточено более 25 000 животных:

— редкий чёрный носорог — один из символов Танзании

— львы, живущие в замкнутом пространстве без необходимости миграции

— бегемоты в знаменитом пруду и фламинго в щелочных озёрах

— стаи зебр, гну и антилоп, движущиеся между водоёмами

— шакалы, гиены, орлы, страусы и другие обитатели кратера

Гид объяснит, почему эту замкнутую экосистему называют восьмым чудом света и как она поддерживает равновесие между видами.

13:00–14:00 — обед у бегемотного пруда

14:00–18:00 — трансфер в аэропорт Килиманджаро

После обеда — обратная дорога и трансфер в аэропорт к вечернему рейсу на Занзибар.

Организационные детали

В стоимость включено: все входные билеты в нацпарки, перемещение на автомобиле 4×4 с откидной крышей (детское кресло по запросу), сервисный сбор за посещение кратера Нгоронгоро, проживание в Jua Manyara Lodge (1 ночь, двухместное размещение, душ и туалет в номере), питание по программе (обед и ужин в первый день, завтрак и обед во второй), питьевая вода

Начало экскурсии — из аэропорта Аруши, завершение — в аэропорту Килиманджаро. Авиабилеты до места старта в стоимость не входят

С вами поедет лицензированный англоговорящий гид-водитель

Особенности программы