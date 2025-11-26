Мои заказы

Погоня за «Большой пятёркой» - из Занзибара

Два дня сафари по Тарангире и кратеру Нгоронгоро - в поисках редких животных и настоящей Африки
Увидеть африканскую «Большую пятёрку» и пейзажи как из «Короля Льва» за два дня — возможно. Это сафари создано для тех, кто хочет быстро, но глубоко погрузиться в природу Танзании. Вы проедете сквозь саванну Тарангире и спуститесь в уникальный кратер Нгоронгоро. Понаблюдаете за зебрами, бегемотами, львами, чёрными носорогами, фламинго. И окунётесь в магию африканской ночи в уютном лодже.
Погоня за «Большой пятёркой» - из Занзибара© Елена
Погоня за «Большой пятёркой» - из Занзибара© Елена
Погоня за «Большой пятёркой» - из Занзибара© Елена

Описание экскурсии

День 1 — земля слонов и баобабов

9:00 — встреча с англоговорящим гидом-водителем в аэропорту Аруши

9:30–12:30 — переезд в нацпарк Тарангире

По дороге — пейзажи африканской саванны: золотистые равнины, акации, первые антилопы у обочины.

13:00–14:00 — пикник в парке

Обедаем на специально оборудованной площадке среди дикой природы — с видом на саванну и, возможно, стадо зебр вдалеке.

14:00–17:00 — сафари-драйв в Тарангире

Медленно движемся по парку на джипе с открытой крышей под рассказы гида о том, как устроена иерархия саванны и как животные приспосабливаются к сухому сезону. Вы увидите:

— могучие баобабы, возрастом в сотни лет
— слонов, переходящих дорогу целыми семьями
— жирафов, газелей, антилоп и зебр
— львов и леопардов, укрывающихся в траве
— редких обитателей — дик-диков, бархатных мартышек, мангустов

17:00–18:30 — переезд в деревню Мто-ва-Мбу

После сафари — короткая дорога к подножию Великой рифтовой долины.

19:00 — ужин и ночлег в Jua Manyara Lodge

Размещение в уютном лодже с видом на озеро Маньяра. Ужин в ресторане, вечер в тишине африканской ночи.

День 2 — кратер, где живёт «Большая пятёрка»

6:00 — ранний завтрак

6:30–8:00 — переезд в кратер Нгоронгоро

Проезжаем мимо утренних туманов и пастбищ, где пасутся коровы народа масаи. Въезд на территорию охраняемого кратера.

8:00–13:00 — сафари

Спускаемся внутрь кратера по извилистому склону — и словно попадаем в другую вселенную. Здесь, на дне древнего вулкана, сосредоточено более 25 000 животных:

— редкий чёрный носорог — один из символов Танзании
— львы, живущие в замкнутом пространстве без необходимости миграции
— бегемоты в знаменитом пруду и фламинго в щелочных озёрах
— стаи зебр, гну и антилоп, движущиеся между водоёмами
— шакалы, гиены, орлы, страусы и другие обитатели кратера

Гид объяснит, почему эту замкнутую экосистему называют восьмым чудом света и как она поддерживает равновесие между видами.

13:00–14:00 — обед у бегемотного пруда

14:00–18:00 — трансфер в аэропорт Килиманджаро

После обеда — обратная дорога и трансфер в аэропорт к вечернему рейсу на Занзибар.

Организационные детали

  • В стоимость включено: все входные билеты в нацпарки, перемещение на автомобиле 4×4 с откидной крышей (детское кресло по запросу), сервисный сбор за посещение кратера Нгоронгоро, проживание в Jua Manyara Lodge (1 ночь, двухместное размещение, душ и туалет в номере), питание по программе (обед и ужин в первый день, завтрак и обед во второй), питьевая вода
  • Начало экскурсии — из аэропорта Аруши, завершение — в аэропорту Килиманджаро. Авиабилеты до места старта в стоимость не входят
  • С вами поедет лицензированный англоговорящий гид-водитель

Особенности программы

  • Маршрут не требует особой физической подготовки — основная часть проходит на автомобиле. Предусмотрены короткие прогулки по пересечённой местности
  • Возможно одноместное размещение — подробности в переписке
  • По желанию — личное сопровождение русскоязычного гида. Доплата — $200 + авиабилеты для гида

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту Аруши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид на Занзибаре
Провела экскурсии для 70 туристов
Меня зовут Елена. Я художник и фотограф, живу в Танзании с семьёй с 2018 года. Преподаю в местной школе рисование. Знаю и люблю Танзанию. Много путешествовала по Африке с выставками своих картин. Имею богатый опыт работы с людьми. Стараюсь рассказывать своим гостям интересные и малоизвестные факты о жизни в Африке, правдиво отвечать на вопросы и делиться своим опытом.

Входит в следующие категории Занзибара

Похожие экскурсии из Занзибара

Занзибар - погружение в реальную жизнь
На машине
6 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Занзибар - погружение в реальную жизнь
Посетить экодеревню и детскую школу, пообщаться с животными и пообедать в ресторане для местных
Начало: В Нунгви
Завтра в 09:00
28 ноя в 09:00
от $280 за всё до 6 чел.
Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день
Пешая
6 часов
9 отзывов
Индивидуальная
Накупенда: влюбиться в Занзибар за один день
Сейшельские черепахи, пикник на Исчезающем острове и секреты Каменного города
Начало: С ресепшена отеля
Завтра в 09:00
27 ноя в 08:00
$210 за человека
Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире
За 3 дня посетить национальные парки Африки и 1-ый уровень вулкана в группе до 6 человек
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
$1300 за человека
У нас ещё много экскурсий на Занзибаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Занзибаре