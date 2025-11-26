Описание экскурсии
День 1 — земля слонов и баобабов
9:00 — встреча с англоговорящим гидом-водителем в аэропорту Аруши
9:30–12:30 — переезд в нацпарк Тарангире
По дороге — пейзажи африканской саванны: золотистые равнины, акации, первые антилопы у обочины.
13:00–14:00 — пикник в парке
Обедаем на специально оборудованной площадке среди дикой природы — с видом на саванну и, возможно, стадо зебр вдалеке.
14:00–17:00 — сафари-драйв в Тарангире
Медленно движемся по парку на джипе с открытой крышей под рассказы гида о том, как устроена иерархия саванны и как животные приспосабливаются к сухому сезону. Вы увидите:
— могучие баобабы, возрастом в сотни лет
— слонов, переходящих дорогу целыми семьями
— жирафов, газелей, антилоп и зебр
— львов и леопардов, укрывающихся в траве
— редких обитателей — дик-диков, бархатных мартышек, мангустов
17:00–18:30 — переезд в деревню Мто-ва-Мбу
После сафари — короткая дорога к подножию Великой рифтовой долины.
19:00 — ужин и ночлег в Jua Manyara Lodge
Размещение в уютном лодже с видом на озеро Маньяра. Ужин в ресторане, вечер в тишине африканской ночи.
День 2 — кратер, где живёт «Большая пятёрка»
6:00 — ранний завтрак
6:30–8:00 — переезд в кратер Нгоронгоро
Проезжаем мимо утренних туманов и пастбищ, где пасутся коровы народа масаи. Въезд на территорию охраняемого кратера.
8:00–13:00 — сафари
Спускаемся внутрь кратера по извилистому склону — и словно попадаем в другую вселенную. Здесь, на дне древнего вулкана, сосредоточено более 25 000 животных:
— редкий чёрный носорог — один из символов Танзании
— львы, живущие в замкнутом пространстве без необходимости миграции
— бегемоты в знаменитом пруду и фламинго в щелочных озёрах
— стаи зебр, гну и антилоп, движущиеся между водоёмами
— шакалы, гиены, орлы, страусы и другие обитатели кратера
Гид объяснит, почему эту замкнутую экосистему называют восьмым чудом света и как она поддерживает равновесие между видами.
13:00–14:00 — обед у бегемотного пруда
14:00–18:00 — трансфер в аэропорт Килиманджаро
После обеда — обратная дорога и трансфер в аэропорт к вечернему рейсу на Занзибар.
Организационные детали
- В стоимость включено: все входные билеты в нацпарки, перемещение на автомобиле 4×4 с откидной крышей (детское кресло по запросу), сервисный сбор за посещение кратера Нгоронгоро, проживание в Jua Manyara Lodge (1 ночь, двухместное размещение, душ и туалет в номере), питание по программе (обед и ужин в первый день, завтрак и обед во второй), питьевая вода
- Начало экскурсии — из аэропорта Аруши, завершение — в аэропорту Килиманджаро. Авиабилеты до места старта в стоимость не входят
- С вами поедет лицензированный англоговорящий гид-водитель
Особенности программы
- Маршрут не требует особой физической подготовки — основная часть проходит на автомобиле. Предусмотрены короткие прогулки по пересечённой местности
- Возможно одноместное размещение — подробности в переписке
- По желанию — личное сопровождение русскоязычного гида. Доплата — $200 + авиабилеты для гида