Руаха — это Танзания без декораций: дикие саванны, речные долины, скалистые обрывы и животные, существующие по своим законам.
Вы увидите настоящую жизнь большого африканского парка — от спокойных берегов реки до удалённых равнин.
Понаблюдаете за дикими животными и увидите ту Африку, что живёт вне троп туристов: настоящую и удивительно гармоничную.
Вы увидите настоящую жизнь большого африканского парка — от спокойных берегов реки до удалённых равнин.
Понаблюдаете за дикими животными и увидите ту Африку, что живёт вне троп туристов: настоящую и удивительно гармоничную.
Описание экскурсии
Примерный тайминг маршрута:
8:00–11:00 — утреннее сафари. Поедем через открытые саванны и акациевые леса, где в ранние часы часто встречаются большие стада слонов, жирафов, зебр и антилоп
11:00–13:00 — район реки Руаха. Здесь можно увидеть бегемотов, крокодилов и разные виды птиц. Берега реки также привлекают львов и леопардов
13:00–14:00 — обед в зоне отдыха. Устроим пикник с видом на реку и окрестные ландшафты
14:00–16:00 — послеобеденное сафари. Отправимся к более удалённым частям парка мимо равнин, усеянных баобабами, и холмов. Тут можно увидеть сернобыков, куду, диких собак и большие прайды львов
В поездке вы узнаете:
- как Руаха стала одним из крупнейших парков Танзании
- как живут и взаимодействуют слоны, львы, жирафы и антилопы
- каким образом река влияет на миграцию животных и поддерживает жизнь в сухой сезон
- как усилия по охране природы защищают исчезающие виды животных и почему парк остаётся примером настоящей дикой природы
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены авиабилеты из Занзибара и обратно, трансфер на внедорожниках 4×4 с поднимающимися крышами, билеты в парк, обед и бутилированная вода
- Детские сиденья предоставляются по запросу
- Будьте готовы к долгому переезду по неровным дорогам
- Возьмите с собой удобную одежду нейтральных цветов, шляпу, солнцезащитные очки и крем, бинокль, фотоаппарат и закрытую обувь. Рекомендуются лёгкие слои одежды
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амина — Организатор на Занзибаре
Мы — ваш надёжный туроператор в Занзибаре. Организуем индивидуальный пляжный отдых и сафари по лучшим национальным паркам Восточной Африки. Планируете ли вы романтическое путешествие на Занзибар, семейный отдых или захватывающее
Входит в следующие категории Занзибара
Похожие экскурсии из Занзибара
Индивидуальная
Занзибар - погружение в реальную жизнь
Посетить экодеревню и детскую школу, пообщаться с животными и пообедать в ресторане для местных
Начало: В Нунгви
Завтра в 09:00
6 дек в 09:00
от $280 за человека
Индивидуальная
Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире
За 3 дня посетить национальные парки Африки и 1-ый уровень вулкана в группе до 6 человек
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$1300 за человека
Индивидуальная
Сафари в национальный парк Микуми - из Занзибара
Провести один день среди дикой природы Танзании
1 дек в 04:00
2 дек в 04:00
от $600 за человека