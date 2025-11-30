Мои заказы

Сафари в национальном парке Руаха в Танзании - из Занзибара

Исследовать суровые рельефы Руахи и понаблюдать за дикими животными в нетронутой среде
Руаха — это Танзания без декораций: дикие саванны, речные долины, скалистые обрывы и животные, существующие по своим законам.

Вы увидите настоящую жизнь большого африканского парка — от спокойных берегов реки до удалённых равнин.

Понаблюдаете за дикими животными и увидите ту Африку, что живёт вне троп туристов: настоящую и удивительно гармоничную.
Сафари в национальном парке Руаха в Танзании - из Занзибара© Амина
Сафари в национальном парке Руаха в Танзании - из Занзибара© Амина
Сафари в национальном парке Руаха в Танзании - из Занзибара© Амина

Описание экскурсии

Примерный тайминг маршрута:

8:00–11:00 — утреннее сафари. Поедем через открытые саванны и акациевые леса, где в ранние часы часто встречаются большие стада слонов, жирафов, зебр и антилоп
11:00–13:00 — район реки Руаха. Здесь можно увидеть бегемотов, крокодилов и разные виды птиц. Берега реки также привлекают львов и леопардов
13:00–14:00 — обед в зоне отдыха. Устроим пикник с видом на реку и окрестные ландшафты
14:00–16:00 — послеобеденное сафари. Отправимся к более удалённым частям парка мимо равнин, усеянных баобабами, и холмов. Тут можно увидеть сернобыков, куду, диких собак и большие прайды львов

В поездке вы узнаете:

  • как Руаха стала одним из крупнейших парков Танзании
  • как живут и взаимодействуют слоны, львы, жирафы и антилопы
  • каким образом река влияет на миграцию животных и поддерживает жизнь в сухой сезон
  • как усилия по охране природы защищают исчезающие виды животных и почему парк остаётся примером настоящей дикой природы

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены авиабилеты из Занзибара и обратно, трансфер на внедорожниках 4×4 с поднимающимися крышами, билеты в парк, обед и бутилированная вода
  • Детские сиденья предоставляются по запросу
  • Будьте готовы к долгому переезду по неровным дорогам
  • Возьмите с собой удобную одежду нейтральных цветов, шляпу, солнцезащитные очки и крем, бинокль, фотоаппарат и закрытую обувь. Рекомендуются лёгкие слои одежды
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Амина
Амина — Организатор на Занзибаре
Мы — ваш надёжный туроператор в Занзибаре. Организуем индивидуальный пляжный отдых и сафари по лучшим национальным паркам Восточной Африки. Планируете ли вы романтическое путешествие на Занзибар, семейный отдых или захватывающее
читать дальше

приключение в одиночку, мы сделаем всё, чтобы превзойти ваши ожидания. Мы объединяем местный опыт и глубокую любовь к Занзибару. Покажем вам всю его красоту — от белоснежных пляжей и бирюзовых вод до исторического Стоун-Тауна, плантаций специй и яркой морской жизни. Но наши услуги выходят далеко за пределы острова. Мы также организуем сафари с перелётом из Занзибара в такие знаковые парки, как Серенгети, кратер Нгоронгоро, Тарангире, Масаи-Мара (Кения) и другие направления в Восточной Африке.

Входит в следующие категории Занзибара

Похожие экскурсии из Занзибара

Занзибар - погружение в реальную жизнь
На машине
6 часов
13 отзывов
Индивидуальная
Занзибар - погружение в реальную жизнь
Посетить экодеревню и детскую школу, пообщаться с животными и пообедать в ресторане для местных
Начало: В Нунгви
Завтра в 09:00
6 дек в 09:00
от $280 за человека
Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Вулкан Килиманджаро + заповедники Нгоронгоро и Тарангире
За 3 дня посетить национальные парки Африки и 1-ый уровень вулкана в группе до 6 человек
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$1300 за человека
Сафари в национальный парк Микуми - из Занзибара
12 часов
Индивидуальная
Сафари в национальный парк Микуми - из Занзибара
Провести один день среди дикой природы Танзании
1 дек в 04:00
2 дек в 04:00
от $600 за человека
У нас ещё много экскурсий на Занзибаре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Занзибаре