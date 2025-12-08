Проведите утро в Индийском океане: это шанс увидеть дельфинов в дикой среде, поплавать над коралловыми рифами, исследовать подводный мир с тропическими рыбами и морскими звёздами. В отличие от людного атолла Мнемба, Тумбату дарит более спокойный и аутентичный опыт — с тишиной, нетронутой природой и атмосферой уединённого острова.

Описание водной прогулки

8:30 — отправление из Нунгви

Вы сядете на лодку и отправитесь в сторону острова Тумбату.

По пути — встреча с дельфинами

Лодка скользит по бирюзовым водам, а мы ищем дельфинов, свободно играющих в океане. Возможность наблюдать их в дикой среде — яркий момент этого путешествия.

Снорклинг у коралловых рифов Тумбату

Спокойные и прозрачные воды делают этот риф идеальным даже для новичков. Яркие кораллы, стаи разноцветных рыб, морские звёзды, а порой и черепахи ждут вас под водой.

Тихая атмосфера острова

В зависимости от прилива и разрешения местных жителей возможна короткая прогулка по берегу Тумбату. Это шанс почувствовать скрытый дух острова, известного своим древним сообществом суахили и мастерством судостроителей.

12:30 — возвращение в Нунгви

О чём мы поговорим во время поездки

О жизни дельфинов и их поведении в дикой среде

Значении коралловых рифов для экосистемы и местных сообществ

Приливах и прибрежных ландшафтах, которые они формируют

Традициях суахили и навигации местных моряков

Организационные детали

Трансфер: бесплатно для гостей из Нунгви и Кендва. Для путешественников из других мест — самостоятельный приезд к точке сбора

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Важно