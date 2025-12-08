Проведите утро в Индийском океане: это шанс увидеть дельфинов в дикой среде, поплавать над коралловыми рифами, исследовать подводный мир с тропическими рыбами и морскими звёздами.
В отличие от людного атолла Мнемба, Тумбату дарит более спокойный и аутентичный опыт — с тишиной, нетронутой природой и атмосферой уединённого острова.
Описание водной прогулки
8:30 — отправление из Нунгви
Вы сядете на лодку и отправитесь в сторону острова Тумбату.
По пути — встреча с дельфинами
Лодка скользит по бирюзовым водам, а мы ищем дельфинов, свободно играющих в океане. Возможность наблюдать их в дикой среде — яркий момент этого путешествия.
Снорклинг у коралловых рифов Тумбату
Спокойные и прозрачные воды делают этот риф идеальным даже для новичков. Яркие кораллы, стаи разноцветных рыб, морские звёзды, а порой и черепахи ждут вас под водой.
Тихая атмосфера острова
В зависимости от прилива и разрешения местных жителей возможна короткая прогулка по берегу Тумбату. Это шанс почувствовать скрытый дух острова, известного своим древним сообществом суахили и мастерством судостроителей.
12:30 — возвращение в Нунгви
О чём мы поговорим во время поездки
- О жизни дельфинов и их поведении в дикой среде
- Значении коралловых рифов для экосистемы и местных сообществ
- Приливах и прибрежных ландшафтах, которые они формируют
- Традициях суахили и навигации местных моряков
Организационные детали
- Трансфер: бесплатно для гостей из Нунгви и Кендва. Для путешественников из других мест — самостоятельный приезд к точке сбора
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Важно
- Базовые навыки плавания обязательны
- Не подходит при серьёзных проблемах со спиной или ограниченной подвижности
- Дети допускаются только со взрослыми
- Лодки оснащены спасательными жилетами
ежедневно в 08:30
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Нунгви
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Барнаба — Организатор на Занзибаре
Я основатель турфирмы, базирующейся на Занзибаре. С 2016 года я организую незабываемые путешествия по Занзибару и материковой части Танзании. Как опытный местный гид и сертифицированный оператор я работаю с надёжной
