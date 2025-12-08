Мои заказы

Приключения в Занзибаре: дельфины и кораллы Тумбату

Идеальный снорклинг на острове, куда мало кто добирается
Проведите утро в Индийском океане: это шанс увидеть дельфинов в дикой среде, поплавать над коралловыми рифами, исследовать подводный мир с тропическими рыбами и морскими звёздами.

В отличие от людного атолла Мнемба, Тумбату дарит более спокойный и аутентичный опыт — с тишиной, нетронутой природой и атмосферой уединённого острова.
Описание водной прогулки

8:30 — отправление из Нунгви

Вы сядете на лодку и отправитесь в сторону острова Тумбату.

По пути — встреча с дельфинами

Лодка скользит по бирюзовым водам, а мы ищем дельфинов, свободно играющих в океане. Возможность наблюдать их в дикой среде — яркий момент этого путешествия.

Снорклинг у коралловых рифов Тумбату

Спокойные и прозрачные воды делают этот риф идеальным даже для новичков. Яркие кораллы, стаи разноцветных рыб, морские звёзды, а порой и черепахи ждут вас под водой.

Тихая атмосфера острова

В зависимости от прилива и разрешения местных жителей возможна короткая прогулка по берегу Тумбату. Это шанс почувствовать скрытый дух острова, известного своим древним сообществом суахили и мастерством судостроителей.

12:30 — возвращение в Нунгви

О чём мы поговорим во время поездки

  • О жизни дельфинов и их поведении в дикой среде
  • Значении коралловых рифов для экосистемы и местных сообществ
  • Приливах и прибрежных ландшафтах, которые они формируют
  • Традициях суахили и навигации местных моряков

Организационные детали

  • Трансфер: бесплатно для гостей из Нунгви и Кендва. Для путешественников из других мест — самостоятельный приезд к точке сбора
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Важно

  • Базовые навыки плавания обязательны
  • Не подходит при серьёзных проблемах со спиной или ограниченной подвижности
  • Дети допускаются только со взрослыми
  • Лодки оснащены спасательными жилетами

ежедневно в 08:30

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Нунгви
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Барнаба
Барнаба — Организатор на Занзибаре
Я основатель турфирмы, базирующейся на Занзибаре. С 2016 года я организую незабываемые путешествия по Занзибару и материковой части Танзании. Как опытный местный гид и сертифицированный оператор я работаю с надёжной
читать дальше

командой, чтобы предлагать хорошо организованные и аутентичные туры — от плавания с дельфинами в атолле Мнемба, отдыха на песчаной косе Накупенда и посещения острова Тюрьмы до сафари в Серенгети и Микуми. Мы любим встречать путешественников, делиться скрытыми жемчужинами и создавать настоящие связи с нашими гостями. Гостеприимство — часть нашей культуры, и мы стремимся сделать каждое путешествие безопасным, захватывающим и незабываемым. Я с нетерпением жду встречи с новыми людьми со всего мира, чтобы показать вам подлинную красоту Танзании!

