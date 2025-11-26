Это не суетливый туристический маршрут, а тёплый и чувственный опыт в сердце Занзибара. Вы прогуляетесь по историческому центру с его почти не изменившимися за 200 лет улицами. Увидите дом Фредди Меркьюри и микс культур на фасадах. Почувствуете аромат специй на уютной ферме и приготовите аутентичное занзибарское блюдо в семейной атмосфере.

Описание мастер-класса

Прогулка по Стоун Тауну

Почувствуйте дыхание старого Занзибара, прогуливаясь по узким улочкам Стоун-Тауна — города, где переплелись культуры суахили, арабов, индийцев и европейцев.

Вы пройдёте по тем же тропам, что и султаны, торговцы и исследователи

Постоите там, где когда-то продавали рабов с аукциона

Увидите англиканский собор, дворец султана, старый форт и дом, где родился Фредди Меркьюри

Я обращу ваше внимание на архитектурные символы разных народов

Объясню, как Занзибар стал плавильным котлом языков, религий и традиций

Мастер-класс по традиционной кулинарии

Заглянем на оживлённый рынок Дараджани, где вы выберете свежие продукты для будущих блюд. А потом отправимся на тихую ферму специй, где под руководством местного повара вы научитесь готовить занзибарские блюда.

Вы окажетесь в водоворте индийских, арабских и африканских вкусов и ароматов и насладитесь обедом в семейной атмосфере. А ещё услышите, почему рис приправляют гвоздикой и для чего ещё, помимо кулинарии, нужны специи.

Примерный тайминг

В 8 утра мы встретим вас у вашего отеля и начнём экскурсию. Около 11:00 прибудем на ферму специй.

Организационные детали