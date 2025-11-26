Это не суетливый туристический маршрут, а тёплый и чувственный опыт в сердце Занзибара. Вы прогуляетесь по историческому центру с его почти не изменившимися за 200 лет улицами. Увидите дом Фредди Меркьюри и микс культур на фасадах.
Почувствуете аромат специй на уютной ферме и приготовите аутентичное занзибарское блюдо в семейной атмосфере.
Описание мастер-класса
Прогулка по Стоун Тауну
Почувствуйте дыхание старого Занзибара, прогуливаясь по узким улочкам Стоун-Тауна — города, где переплелись культуры суахили, арабов, индийцев и европейцев.
- Вы пройдёте по тем же тропам, что и султаны, торговцы и исследователи
- Постоите там, где когда-то продавали рабов с аукциона
- Увидите англиканский собор, дворец султана, старый форт и дом, где родился Фредди Меркьюри
- Я обращу ваше внимание на архитектурные символы разных народов
- Объясню, как Занзибар стал плавильным котлом языков, религий и традиций
Мастер-класс по традиционной кулинарии
Заглянем на оживлённый рынок Дараджани, где вы выберете свежие продукты для будущих блюд. А потом отправимся на тихую ферму специй, где под руководством местного повара вы научитесь готовить занзибарские блюда.
Вы окажетесь в водоворте индийских, арабских и африканских вкусов и ароматов и насладитесь обедом в семейной атмосфере. А ещё услышите, почему рис приправляют гвоздикой и для чего ещё, помимо кулинарии, нужны специи.
Примерный тайминг
В 8 утра мы встретим вас у вашего отеля и начнём экскурсию. Около 11:00 прибудем на ферму специй.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле с лицензированным водителем
- Маршрут может быть непростым для путешественников с ограниченной подвижностью — мы будем много ходить
- Мастер-класс проходит в занзибарском доме при ферме специй (все продукты включены в стоимость)
- С вами будет один из гидов нашей команды
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$150
|Дети до 7 лет
|$70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор на Занзибаре
Меня зовут Саид, я родился и вырос на прекрасном острове Занзибар. Я знаю здесь каждый уголок — от самых уединённых мангровых троп в лесу Джозани до скрытых переулков и тайных
