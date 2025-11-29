Вас ждёт уникальное знакомство с дикой природой и культурой Занзибара. Вы погуляете по заповеднику, который был тюрьмой — сейчас здесь живут гигантские древние черепахи. Побываете на песчаной косе удивительной красоты — она появляется только во время отлива.
Пообедаете свежими морепродуктами и фруктами, а ещё — нырнёте с маской и полюбуетесь подводным миром!
Описание водной прогулки
Встретимся в Стоун Тауне, сядем в лодку и отправимся на остров черепах
Остров Чангуу
- Вы познакомитесь с гигантскими черепахами, сможете их покормить и сделаете яркие фото.
- Рассмотрите исторические руины тюрьмы и узнаете о мрачном прошлом идиллического острова.
После по сверкающему морю отправимся на песчаную косу
Накупенда
- Вы побываете на белоснежной косе, которая появляется и исчезает в зависимости от прилива.
- Займётесь снорклингом — нырнёте и увидите в кристально чистой воде морские звёзды, небольших рифовых рыб и других обитателей моря.
- На пляже вам подадут свежеприготовленные морепродукты, тропические фрукты и освежающие напитки.
- После обеда вы сможете искупаться, позагорать или просто насладиться отдыхом у бирюзовых вод Индийского океана.
А затем — возвращение на лодке в Стоун Таун
Организационные детали
В стоимость включено
- Прогулка на лодке до острова черепах и Накупенды.
- Сопровождение англоговорящего гида из нашей команды.
- Снаряжение для снорклинга (маска и ласты).
- Обед из морепродуктов и сезонных фруктов, минеральная вода и безалкогольные напитки.
Дополнительные расходы
- Въезд на остров черепах — $12 за чел.
- Плата за охрану морской среды — $10 за чел.
- Алкогольные напитки.
- Трансфер от отеля — по желанию, детали уточняйте в переписке.
Примерный тайминг
- Около 2 часов вы проведёте на острове черепах.
- Около 3 часов — на острове Накупенда.
- Переезды на лодках — короткие, по 20–30 минут.
ежедневно в 09:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Стоун Тауне
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инок — Организатор на Занзибаре
Мы организуем туры и экскурсии по Занзибару, которые подарят вам подлинный и незабываемый опыт знакомства с Африкой. Для нас важны качество и забота о каждом путешественнике: мы гарантируем продуманный сервис,
