Путешествие по Занзибару: лес Джозани и Каменный город
Посетить нацпарк, увидеть редких обезьян, рассмотрите архитектуру суахили и услышать историю острова
Вы познакомитесь с двумя сторонами Занзибара: умиротворяющей природой леса Джозани и исторической душой Каменного города. Пройдёте по тропическим лесам и увидите обезьян, обитающих только здесь. Посетите старый город и расшифруете символы его оригинальных резных дверей. А также узнаете, как остров стал центром торговли пряностями, слоновой костью и работорговли.
Описание экскурсии
Первая часть программы: парк «Джозани»
Вы отправьтесь на прогулку по единственному национальному парку Занзибара — нетронутому уголку дикой природы. Местный гид расскажет вам о лесе, легендах и лекарственных растениях. Среди мангровых зарослей и вековых деревьев вы встретите красных колобусов — обезьян, живущих только на острове. Они очень дружелюбны и часто подходят близко!
Вторая часть программы: Каменный город
Вы познакомьтесь с культурным центром Занзибара — объектом наследия ЮНЕСКО, где сплелись суахили, арабская, персидская, индийская и европейская культуры. Здесь до сих пор живут в домах из кораллового камня, дети играют перед Старым фортом, а рыбаки продают свой утренний улов в Фородхани.
Вы увидите:
Дом чудес — дворец 19 века, первое здание в Восточной Африке с электричеством и лифтом
Старый форт — португальскую крепость 17 века, ныне культурный центр
Музей дворца султана — некогда резиденцию султанской семьи
Бывший рынок рабов и англиканский собор — впечатляющее напоминание о колониальном прошлом
Рынок Дараджани — самый оживлённый базар острова с пряностями, фруктами и ремесленными товарами
Дома из кораллового камня, резные двери с вековой историей, уютные балконы, мастерские и магазины специй
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле: легковом, минивэне или микроавтобусе (в зависимости от количества человек)
Детские автокресла предоставляются по запросу — пожалуйста, сообщите об этом при бронировании
Путешественникам на круизных лайнерах мы предлагаем встречу в порту и возврат к отправлению
С вами будет один из гидов нашей команды
Обратите внимание:
Прогулка по лесу и городу лёгкая и не требует физической нагрузки. Однако маршрут не подходит для путешественников с ограниченной подвижностью — из-за неровностей лесных троп и переулков Каменного города. Пожалуйста, сообщите нам о любых потребностях в мобильности при бронировании.
Саид — Организатор на Занзибаре
Меня зовут Саид, я родился и вырос на прекрасном острове Занзибар. Я знаю здесь каждый уголок — от самых уединённых мангровых троп в лесу Джозани до скрытых переулков и тайных читать дальше
историй Стоун-Тауна.
Вместе с командой местных опытных коллег я с гордостью предлагаю аутентичные экскурсии, которые раскрывают самые яркие стороны Занзибара и материковой Танзании — с теплотой, честностью и знанием местной жизни.
Будь то ваш первый визит в Танзанию или пятый, мы постараемся, чтобы вы уехали с настоящими воспоминаниями, а не просто с фотографиями — и с более глубоким пониманием, что делает это место по-настоящему особенным.