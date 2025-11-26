Вы познакомитесь с двумя сторонами Занзибара: умиротворяющей природой леса Джозани и исторической душой Каменного города. Пройдёте по тропическим лесам и увидите обезьян, обитающих только здесь. Посетите старый город и расшифруете символы его оригинальных резных дверей. А также узнаете, как остров стал центром торговли пряностями, слоновой костью и работорговли.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Первая часть программы: парк «Джозани»

Вы отправьтесь на прогулку по единственному национальному парку Занзибара — нетронутому уголку дикой природы. Местный гид расскажет вам о лесе, легендах и лекарственных растениях. Среди мангровых зарослей и вековых деревьев вы встретите красных колобусов — обезьян, живущих только на острове. Они очень дружелюбны и часто подходят близко!

Вторая часть программы: Каменный город

Вы познакомьтесь с культурным центром Занзибара — объектом наследия ЮНЕСКО, где сплелись суахили, арабская, персидская, индийская и европейская культуры. Здесь до сих пор живут в домах из кораллового камня, дети играют перед Старым фортом, а рыбаки продают свой утренний улов в Фородхани.

Вы увидите:

Дом чудес — дворец 19 века, первое здание в Восточной Африке с электричеством и лифтом

Старый форт — португальскую крепость 17 века, ныне культурный центр

Музей дворца султана — некогда резиденцию султанской семьи

Бывший рынок рабов и англиканский собор — впечатляющее напоминание о колониальном прошлом

Рынок Дараджани — самый оживлённый базар острова с пряностями, фруктами и ремесленными товарами

Дома из кораллового камня, резные двери с вековой историей, уютные балконы, мастерские и магазины специй

Организационные детали

Едем на комфортабельном автомобиле: легковом, минивэне или микроавтобусе (в зависимости от количества человек)

Детские автокресла предоставляются по запросу — пожалуйста, сообщите об этом при бронировании

Путешественникам на круизных лайнерах мы предлагаем встречу в порту и возврат к отправлению

С вами будет один из гидов нашей команды

Обратите внимание:

Прогулка по лесу и городу лёгкая и не требует физической нагрузки. Однако маршрут не подходит для путешественников с ограниченной подвижностью — из-за неровностей лесных троп и переулков Каменного города. Пожалуйста, сообщите нам о любых потребностях в мобильности при бронировании.