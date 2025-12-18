Берно — ваш гид на Занзибаре

Я танзаниец и местный гид, работаю в этой сфере с 2015 года. Сейчас я живу на Занзибаре. Организую пляжный отдых и сафари в материковой части Танзании. У меня есть опыт работы в крупных туристических компаниях, а все мои путешественники довольны экскурсиями и сафари. Я могу многое вам рассказать о моей стране, её экономике, истории и политике.