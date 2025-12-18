Мы отправимся в национальный парк Микуми — ближайший к Занзибару заповедник с богатой фауной.
Его часто называют мини-Серенгети: здесь обитают львы, слоны, бегемоты, буйволы, крокодилы, зебры и жирафы, а пейзажи напоминают знаменитую саванну. Вы увидите подлинную Танзанию и познакомитесь с её главными обитателями.
Его часто называют мини-Серенгети: здесь обитают львы, слоны, бегемоты, буйволы, крокодилы, зебры и жирафы, а пейзажи напоминают знаменитую саванну. Вы увидите подлинную Танзанию и познакомитесь с её главными обитателями.
Описание экскурсии
- Ранний выезд из отеля (около 4:40) и перелёт на внутреннем рейсе (вылет в 6:30, прибытие в Микуми в 7:30).
- Сафари по равнинам Микуми — наблюдение за животными в их естественной среде.
- Обед в ресторане в национальном парке.
- Продолжение сафари до 15:30 — шанс увидеть хищников, слонов и антилоп.
- Перелёт обратно на Занзибар в 16:00, возвращение в отель около 17:30–18:00.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер из отеля и обратно, авиабилеты из Занзибара и обратно, сафари на джипе (4*4), сборы за парковку, обед (рис или фри с курицей или мясом, вода или кола).
- Дополнительные расходы: чаевые сопровождающему (по желанию).
- Программа не подходит для детей младше 2 лет. Все участники сафари должны уметь передвигаться самостоятельно.
- С вами будет англоязычный сопровождающий. За доплату можно нанять русскоязычного гида, детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Берно — ваш гид на Занзибаре
Я танзаниец и местный гид, работаю в этой сфере с 2015 года. Сейчас я живу на Занзибаре. Организую пляжный отдых и сафари в материковой части Танзании. У меня есть опыт работы в крупных туристических компаниях, а все мои путешественники довольны экскурсиями и сафари. Я могу многое вам рассказать о моей стране, её экономике, истории и политике.
Входит в следующие категории Занзибара
Похожие экскурсии из Занзибара
Индивидуальная
до 6 чел.
Занзибар - погружение в реальную жизнь
Посетить экодеревню и детскую школу, пообщаться с животными и пообедать в ресторане для местных
Начало: В Нунгви
Завтра в 09:00
20 дек в 09:00
от $280 за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
В национальный парк Микуми - с Занзибара (всё включено)
Насладиться захватывающим сафари по саванне и понаблюдать за дикими животными вблизи
Начало: У парка Микуми
Расписание: ежедневно в 05:00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
$420 за человека
Индивидуальная
Сафари в национальном парке Руаха в Танзании - из Занзибара
Исследовать суровые рельефы Руахи и понаблюдать за дикими животными в нетронутой среде
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$690 за человека