На самолёте вы долетите до национального парка Микуми — одного из самых живописных заповедников Танзании. Просторы саванны и отличная видимость делают его идеальным местом для наблюдения за дикой природой.
Вы встретите слонов, буйволов, жирафов, зебр, бегемотов, крокодилов, с большой вероятностью — львов и леопардов. Это будет настоящее сафари всего за 1 день!
Описание экскурсии
Просторы Микуми
Открытые саванны, усеянные акациями, делают этот парк одним из лучших мест Танзании для наблюдения за животными в их естественной среде обитания.
Дикая природа
Во время сафари вы встретите стада слонов и буйволов, зебр, жирафов, антилоп, шумные семьи павианов, а также бегемотов и крокодилов у водоёмов. С вероятностью 90% увидите львов и 75% — леопардов. Парк также известен богатым миром птиц — это рай для любителей орнитологии.
На сафари вы узнаете:
- как животные взаимодействуют друг с другом
- как львы и леопарды охотятся и защищают свою территорию
- какие усилия принимают в Танзании для защите исчезающих видов
- и многое другое
Организационные детали
- В стоимость входит: сафари на джипе, обед, бутилированная вода, авиабилет (туда и обратно)
- Мы оформим для вас билеты на самолёт Cessna Caravan или Embraer (внутренний чартерный рейс). Полёт занимает примерно 50 минут из Занзибара до Микуми и ещё 50 минут обратно
- В парке вас будет сопровождать профессиональный англоговорящий гид
ежедневно в 05:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$420
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка Микуми
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Барнаба — Организатор на Занзибаре
Я основатель турфирмы, базирующейся на Занзибаре. С 2016 года я организую незабываемые путешествия по Занзибару и материковой части Танзании. Как опытный местный гид и сертифицированный оператор я работаю с надёжной
