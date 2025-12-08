Мои заказы

В национальный парк Микуми - с Занзибара (всё включено)

Насладиться захватывающим сафари по саванне и понаблюдать за дикими животными вблизи
На самолёте вы долетите до национального парка Микуми — одного из самых живописных заповедников Танзании. Просторы саванны и отличная видимость делают его идеальным местом для наблюдения за дикой природой.

Вы встретите слонов, буйволов, жирафов, зебр, бегемотов, крокодилов, с большой вероятностью — львов и леопардов. Это будет настоящее сафари всего за 1 день!
Описание экскурсии

Просторы Микуми

Открытые саванны, усеянные акациями, делают этот парк одним из лучших мест Танзании для наблюдения за животными в их естественной среде обитания.

Дикая природа

Во время сафари вы встретите стада слонов и буйволов, зебр, жирафов, антилоп, шумные семьи павианов, а также бегемотов и крокодилов у водоёмов. С вероятностью 90% увидите львов и 75% — леопардов. Парк также известен богатым миром птиц — это рай для любителей орнитологии.

На сафари вы узнаете:

  • как животные взаимодействуют друг с другом
  • как львы и леопарды охотятся и защищают свою территорию
  • какие усилия принимают в Танзании для защите исчезающих видов
  • и многое другое

Организационные детали

  • В стоимость входит: сафари на джипе, обед, бутилированная вода, авиабилет (туда и обратно)
  • Мы оформим для вас билеты на самолёт Cessna Caravan или Embraer (внутренний чартерный рейс). Полёт занимает примерно 50 минут из Занзибара до Микуми и ещё 50 минут обратно
  • В парке вас будет сопровождать профессиональный англоговорящий гид

ежедневно в 05:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$420
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парка Микуми
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Барнаба
Барнаба — Организатор на Занзибаре
Я основатель турфирмы, базирующейся на Занзибаре. С 2016 года я организую незабываемые путешествия по Занзибару и материковой части Танзании. Как опытный местный гид и сертифицированный оператор я работаю с надёжной
читать дальше

командой, чтобы предлагать хорошо организованные и аутентичные туры — от плавания с дельфинами в атолле Мнемба, отдыха на песчаной косе Накупенда и посещения острова Тюрьмы до сафари в Серенгети и Микуми. Мы любим встречать путешественников, делиться скрытыми жемчужинами и создавать настоящие связи с нашими гостями. Гостеприимство — часть нашей культуры, и мы стремимся сделать каждое путешествие безопасным, захватывающим и незабываемым. Я с нетерпением жду встречи с новыми людьми со всего мира, чтобы показать вам подлинную красоту Танзании!

