На самолёте вы долетите до национального парка Микуми — одного из самых живописных заповедников Танзании. Просторы саванны и отличная видимость делают его идеальным местом для наблюдения за дикой природой. Вы встретите слонов, буйволов, жирафов, зебр, бегемотов, крокодилов, с большой вероятностью — львов и леопардов. Это будет настоящее сафари всего за 1 день!

Просторы Микуми

Открытые саванны, усеянные акациями, делают этот парк одним из лучших мест Танзании для наблюдения за животными в их естественной среде обитания.

Дикая природа

Во время сафари вы встретите стада слонов и буйволов, зебр, жирафов, антилоп, шумные семьи павианов, а также бегемотов и крокодилов у водоёмов. С вероятностью 90% увидите львов и 75% — леопардов. Парк также известен богатым миром птиц — это рай для любителей орнитологии.

На сафари вы узнаете:

как животные взаимодействуют друг с другом

как львы и леопарды охотятся и защищают свою территорию

какие усилия принимают в Танзании для защите исчезающих видов

и многое другое

Организационные детали