Отправляемся в путешествие по южной части Занзибара! В программе — прогулки по белоснежным пескам, снорклинг среди кораллов в Голубой лагуне, купание в пещере Маалум, встреча с редкими красными колобусами в лесу Джозани. Всё для вашего комфортного и яркого отдыха.

Описание водной прогулки

Пляж Падже, Голубая лагуна и снорклинг (2,5 ч)

Пляж соединяет четыре деревни — Падже, Бведжуу, Мичамви и Джамбиани. Здесь — белый мелкий песок и отличные виды.

На лодке отправимся в лагуну. Вы поплаваете среди кораллов и разноцветных рыб, отыщете морских звёзд и насладитесь невероятной красотой подводной жизни. Всё необходимое для снорклинга я предоставлю.

Для перекуса я подготовлю для вас свежие фрукты. По желанию вы можете зайти в ресторан.

Деревня Падже и пещера Маалум (3 ч)

Искупаетесь в природном пресном бассейне в пещере, прогуляетесь по окрестностям и проведёте время так, как вам захочется.

Лес Джозани и красные колобусы (2 ч)

В уникальном лесу Занзибара, если повезёт, вы встретите редких красных колобусов — эти приматы живут только здесь.

Организационные детали