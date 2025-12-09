Отправляемся в путешествие по южной части Занзибара! В программе — прогулки по белоснежным пескам, снорклинг среди кораллов в Голубой лагуне, купание в пещере Маалум, встреча с редкими красными колобусами в лесу Джозани. Всё для вашего комфортного и яркого отдыха.
Описание водной прогулки
Пляж Падже, Голубая лагуна и снорклинг (2,5 ч)
Пляж соединяет четыре деревни — Падже, Бведжуу, Мичамви и Джамбиани. Здесь — белый мелкий песок и отличные виды.
На лодке отправимся в лагуну. Вы поплаваете среди кораллов и разноцветных рыб, отыщете морских звёзд и насладитесь невероятной красотой подводной жизни. Всё необходимое для снорклинга я предоставлю.
Для перекуса я подготовлю для вас свежие фрукты. По желанию вы можете зайти в ресторан.
Деревня Падже и пещера Маалум (3 ч)
Искупаетесь в природном пресном бассейне в пещере, прогуляетесь по окрестностям и проведёте время так, как вам захочется.
Лес Джозани и красные колобусы (2 ч)
В уникальном лесу Занзибара, если повезёт, вы встретите редких красных колобусов — эти приматы живут только здесь.
Организационные детали
- Едем на Toyota Alphard. Водная часть проходит на моторной лодке, есть спасательные жилеты
- В стоимость включено: трансфер на авто и лодке, фрукты и вода, аренда оборудования для снорклинга, все входные билеты
- Обед оплачивается дополнительно и по желанию
- Интересно будет взрослым и детям от 3 лет. Для снорклинга вы должны уметь плавать
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Берно — ваш гид на Занзибаре
Я танзаниец и местный гид, работаю в этой сфере с 2015 года. Сейчас я живу на Занзибаре. Организую пляжный отдых и сафари в материковой части Танзании. У меня есть опыт работы в крупных туристических компаниях, а все мои путешественники довольны экскурсиями и сафари. Я могу многое вам рассказать о моей стране, её экономике, истории и политике.
