Svetlana проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

День первый: прибытие на материк

Из отеля рано утром мы отправимся в Каменный город 🏙️ и на комфортабельном пароме за 2 часа достигнем гавани Дар эс Салама, танзанийской столицы ⭐️. Затем вас ждет 6-часовой переезд на джипе до парка Микуми: долгая дорога не будет очень утомительной, ведь вы сможете рассмотреть во всей красе ландшафты материковой Танзании. А прибыв в отель 🏨, вы поужинаете и успеете набраться сил перед ранним подъемом на сафари.

День в парке 🌳 Микуми: мир африканской саванны

После завтрака выезжаем в Микуми — один из крупнейших национальных парков Танзании, поражающий разнообразием флоры и фауны. По землям Микуми проходят миграционные тропы зебр, бородавочников, антилоп и буйволов. На уникальных затапливаемых лугах прогуливаются слоны и жирафы. В озерах обитают бегемоты и крокодилы, а в тени деревьев прячутся от солнца львы и леопарды. И всех этих африканских обитателей вы встретите за 1 день! Рейнджер поможет вам подобраться ближе к животным и поделится интересными фактами об их повадках и экосистеме Микуми. А еще вы полюбуетесь сотнями ярких пернатых — в парке их обитает больше 300 видов.

После насыщенного сафари-дня с остановкой на ланч мы отправимся обратно в столицу Дар эс Салам, где вас ждут ужин в отеле и заслуженный отдых.

День третий: возвращение на Занзибар

Ранний подъем в 7 утра, сытный завтрак — и через пару часов вы уже отплываете от берегов материковой Танзании на пароме обратно на Занзибар, где вас ждет трансфер от порта до отеля. А теперь пришло время отбирать любимые фотографии 📸 из сафари и смаковать впечатления от путешествия!

Организационные детали

Что входит в стоимость

трансфер отель — порт — отель

паром Занзибар — Дар ес Салаам — Занзибар

трансфер Дар ес Салаам — парк Микуми — Дар ес Салаам.

все переезды внутри парка на джипе 4×4

парковые налоги и сборы

2-местное размещение в отелях и лоджах с завтраками (2 ночи)

сопровождение квалифицированного гида-рейнджера (англо- или русскоговорящего)

Как проходит сафари