Svetlana проводит ещё 4 экскурсии

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Сафари в национальном парке Микуми

Познакомиться с диким животным миром африканской саванны в поездке на 3 дня и 2 ночи

Svetlana
Svetlana – представитель из Занзибара
Путешествие в парк 🌳 Микуми — один из самых простых и бюджетных способов встретиться с дикими обитателями Африки.

Вы проведете 3 дня и 2 ночи в материковой Танзании, наслаждаясь классическими пейзажами саванны.

А во время насыщенного сафари понаблюдаете за слонами, жирафами, львами, буйволами, антилопами и другими африканскими животными в их естественной среде обитания.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • $560 за экскурсию

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Сафари в национальном парке Микуми
Сафари в национальном парке Микуми

Что вас ожидает

День первый: прибытие на материк
Из отеля рано утром мы отправимся в Каменный город 🏙️ и на комфортабельном пароме за 2 часа достигнем гавани Дар эс Салама, танзанийской столицы ⭐️. Затем вас ждет 6-часовой переезд на джипе до парка Микуми: долгая дорога не будет очень утомительной, ведь вы сможете рассмотреть во всей красе ландшафты материковой Танзании. А прибыв в отель 🏨, вы поужинаете и успеете набраться сил перед ранним подъемом на сафари.

День в парке 🌳 Микуми: мир африканской саванны
После завтрака выезжаем в Микуми — один из крупнейших национальных парков Танзании, поражающий разнообразием флоры и фауны. По землям Микуми проходят миграционные тропы зебр, бородавочников, антилоп и буйволов. На уникальных затапливаемых лугах прогуливаются слоны и жирафы. В озерах обитают бегемоты и крокодилы, а в тени деревьев прячутся от солнца львы и леопарды. И всех этих африканских обитателей вы встретите за 1 день! Рейнджер поможет вам подобраться ближе к животным и поделится интересными фактами об их повадках и экосистеме Микуми. А еще вы полюбуетесь сотнями ярких пернатых — в парке их обитает больше 300 видов.

После насыщенного сафари-дня с остановкой на ланч мы отправимся обратно в столицу Дар эс Салам, где вас ждут ужин в отеле и заслуженный отдых.

День третий: возвращение на Занзибар
Ранний подъем в 7 утра, сытный завтрак — и через пару часов вы уже отплываете от берегов материковой Танзании на пароме обратно на Занзибар, где вас ждет трансфер от порта до отеля. А теперь пришло время отбирать любимые фотографии 📸 из сафари и смаковать впечатления от путешествия!

Организационные детали

Что входит в стоимость

  • трансфер отель — порт — отель
  • паром Занзибар — Дар ес Салаам — Занзибар
  • трансфер Дар ес Салаам — парк Микуми — Дар ес Салаам.
  • все переезды внутри парка на джипе 4×4
  • парковые налоги и сборы
  • 2-местное размещение в отелях и лоджах с завтраками (2 ночи)
  • сопровождение квалифицированного гида-рейнджера (англо- или русскоговорящего)

Как проходит сафари

  • На полноприводном сафари-джипе
  • Выезд из отеля в первый день — около 5 утра
  • Стоимость указана за 1 человека в составе мини-группы до 6 человек
  • На протяжении всей поездки с вами будет англо- или русскоязычный гид из нашей команды. Чтобы уточнить, возможно ли русскоязычное сопровождение в конкретные даты, напишите гиду до бронирования.
  • Полная оплата экскурсии 🧭 производится перед началом сафари
Сафари в национальном парке Микуми
Сафари в национальном парке Микуми
Сафари в национальном парке Микуми
Сафари в национальном парке Микуми
Сафари в национальном парке Микуми
Сафари в национальном парке Микуми
Сафари в национальном парке Микуми
Сафари в национальном парке Микуми
Сафари в национальном парке Микуми
Сафари в национальном парке Микуми

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Svetlana
Svetlana
Меня зовут Лана и последние 4 года я живу на острове Занзибар. Знаю остров вдоль и поперёк и вместе с командой коллег с радостью покажу вам самые яркие стороны Танзании!
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