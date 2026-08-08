Svetlana проводит ещё 4 экскурсии

Путешествие в парк Микуми — один из самых простых и бюджетных способов встретиться с дикими обитателями Африки. Вы проведете 3 дня и 2 ночи в материковой Танзании, наслаждаясь классическими пейзажами саванны. А во время насыщенного сафари в группе до 6 человек понаблюдаете за слонами, жирафами, львами, буйволами и другими животными в их естественной среде обитания.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

День первый: прибытие на материк

Из отеля рано утром мы отправимся в Каменный город и на комфортабельном пароме за 2 часа достигнем гавани Дар эс Салама, танзанийской столицы. Затем вас ждет 6-часовой переезд на джипе до парка Микуми: долгая дорога не будет очень утомительной, ведь вы сможете рассмотреть во всей красе ландшафты материковой Танзании. А прибыв в отель, вы поужинаете и успеете набраться сил перед ранним подъемом на сафари.

День в парке Микуми: мир африканской саванны

После завтрака выезжаем в Микуми — один из крупнейших национальных парков Танзании, поражающий разнообразием флоры и фауны. По землям Микуми проходят миграционные тропы зебр, бородавочников, антилоп и буйволов. На уникальных затапливаемых лугах прогуливаются слоны и жирафы. В озерах обитают бегемоты и крокодилы, а в тени деревьев прячутся от солнца львы и леопарды. Рейнджер поможет вам подобраться ближе к животным и поделится интересными фактами об их повадках и экосистеме Микуми. А еще вы полюбуетесь сотнями ярких пернатых — в парке их обитает больше 300 видов.

После насыщенного сафари-дня с остановкой на ланч мы отправимся обратно в столицу Дар эс Салам, где вас ждут ужин в отеле и заслуженный отдых.

День третий: возвращение на Занзибар

Ранний подъем в 7 утра, сытный завтрак — и через пару часов вы уже отплываете от берегов материковой Танзании на пароме обратно на Занзибар, где вас ждет трансфер от порта до отеля. А теперь пришло время отбирать любимые фотографии из сафари и смаковать впечатления от путешествия!

Организационные детали

Стоимость указана за 1 человека в составе мини-группы до 6 человек. При бронировании экскурсии уточните у гида, набирается ли группа на нужные вам даты.

Что входит в стоимость

трансфер отель — порт — отель

паром Занзибар — Дар ес Салаам — Занзибар

трансфер Дар ес Салаам — парк Микуми — Дар ес Салаам

все переезды внутри парка на джипе 4×4

парковые налоги и сборы

2-местное размещение в отелях и лоджах с завтраками и ужинами (2 ночи)

ланч во время сафари

сопровождение квалифицированного гида-рейнджера (англо- или русскоговорящего)

Как проходит сафари