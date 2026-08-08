Svetlana проводит ещё 4 экскурсии

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Сафари в национальном парке Микуми

Познакомиться с диким животным миром африканской саванны в поездке на 3 дня и 2 ночи
Путешествие в парк Микуми — один из самых простых и бюджетных способов встретиться с дикими обитателями Африки. Вы проведете 3 дня и 2 ночи в материковой Танзании, наслаждаясь классическими пейзажами саванны.

А во время насыщенного сафари в группе до 6 человек понаблюдаете за слонами, жирафами, львами, буйволами и другими животными в их естественной среде обитания.
Сафари в национальном парке Микуми
Сафари в национальном парке Микуми
Сафари в национальном парке Микуми

Описание экскурсии

День первый: прибытие на материк

Из отеля рано утром мы отправимся в Каменный город и на комфортабельном пароме за 2 часа достигнем гавани Дар эс Салама, танзанийской столицы. Затем вас ждет 6-часовой переезд на джипе до парка Микуми: долгая дорога не будет очень утомительной, ведь вы сможете рассмотреть во всей красе ландшафты материковой Танзании. А прибыв в отель, вы поужинаете и успеете набраться сил перед ранним подъемом на сафари.

День в парке Микуми: мир африканской саванны

После завтрака выезжаем в Микуми — один из крупнейших национальных парков Танзании, поражающий разнообразием флоры и фауны. По землям Микуми проходят миграционные тропы зебр, бородавочников, антилоп и буйволов. На уникальных затапливаемых лугах прогуливаются слоны и жирафы. В озерах обитают бегемоты и крокодилы, а в тени деревьев прячутся от солнца львы и леопарды. Рейнджер поможет вам подобраться ближе к животным и поделится интересными фактами об их повадках и экосистеме Микуми. А еще вы полюбуетесь сотнями ярких пернатых — в парке их обитает больше 300 видов.

После насыщенного сафари-дня с остановкой на ланч мы отправимся обратно в столицу Дар эс Салам, где вас ждут ужин в отеле и заслуженный отдых.

День третий: возвращение на Занзибар

Ранний подъем в 7 утра, сытный завтрак — и через пару часов вы уже отплываете от берегов материковой Танзании на пароме обратно на Занзибар, где вас ждет трансфер от порта до отеля. А теперь пришло время отбирать любимые фотографии из сафари и смаковать впечатления от путешествия!

Организационные детали

Стоимость указана за 1 человека в составе мини-группы до 6 человек. При бронировании экскурсии уточните у гида, набирается ли группа на нужные вам даты.

Что входит в стоимость

  • трансфер отель — порт — отель
  • паром Занзибар — Дар ес Салаам — Занзибар
  • трансфер Дар ес Салаам — парк Микуми — Дар ес Салаам
  • все переезды внутри парка на джипе 4×4
  • парковые налоги и сборы
  • 2-местное размещение в отелях и лоджах с завтраками и ужинами (2 ночи)
  • ланч во время сафари
  • сопровождение квалифицированного гида-рейнджера (англо- или русскоговорящего)

Как проходит сафари

  • На полноприводном сафари-джипе
  • Выезд из отеля в первый день — около 5 утра
  • На протяжении всей поездки с вами будет англо- или русскоязычный гид из нашей команды. Чтобы уточнить, возможно ли русскоязычное сопровождение в конкретные даты, напишите гиду до бронирования.
  • Полная оплата экскурсии производится перед началом сафари

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$560
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
С лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лана
Лана — ваша команда гидов на Занзибаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 16 часов 50 минут
Провели экскурсии для 469 туристов
Меня зовут Лана, и последние 6 лет я живу на острове Занзибар. Знаю остров вдоль и поперёк и вместе с командой коллег с радостью покажу вам самые яркие стороны Танзании и острова Занзибар!

Входит в следующие категории Занзибара

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