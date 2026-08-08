Svetlana проводит ещё 4 экскурсии

А во время насыщенного сафари в группе до 6 человек понаблюдаете за слонами, жирафами, львами, буйволами и другими животными в их естественной среде обитания.
Описание экскурсии
День первый: прибытие на материк
Из отеля рано утром мы отправимся в Каменный город и на комфортабельном пароме за 2 часа достигнем гавани Дар эс Салама, танзанийской столицы. Затем вас ждет 6-часовой переезд на джипе до парка Микуми: долгая дорога не будет очень утомительной, ведь вы сможете рассмотреть во всей красе ландшафты материковой Танзании. А прибыв в отель, вы поужинаете и успеете набраться сил перед ранним подъемом на сафари.
День в парке Микуми: мир африканской саванны
После завтрака выезжаем в Микуми — один из крупнейших национальных парков Танзании, поражающий разнообразием флоры и фауны. По землям Микуми проходят миграционные тропы зебр, бородавочников, антилоп и буйволов. На уникальных затапливаемых лугах прогуливаются слоны и жирафы. В озерах обитают бегемоты и крокодилы, а в тени деревьев прячутся от солнца львы и леопарды. Рейнджер поможет вам подобраться ближе к животным и поделится интересными фактами об их повадках и экосистеме Микуми. А еще вы полюбуетесь сотнями ярких пернатых — в парке их обитает больше 300 видов.
После насыщенного сафари-дня с остановкой на ланч мы отправимся обратно в столицу Дар эс Салам, где вас ждут ужин в отеле и заслуженный отдых.
День третий: возвращение на Занзибар
Ранний подъем в 7 утра, сытный завтрак — и через пару часов вы уже отплываете от берегов материковой Танзании на пароме обратно на Занзибар, где вас ждет трансфер от порта до отеля. А теперь пришло время отбирать любимые фотографии из сафари и смаковать впечатления от путешествия!
Организационные детали
Стоимость указана за 1 человека в составе мини-группы до 6 человек. При бронировании экскурсии уточните у гида, набирается ли группа на нужные вам даты.
Что входит в стоимость
- трансфер отель — порт — отель
- паром Занзибар — Дар ес Салаам — Занзибар
- трансфер Дар ес Салаам — парк Микуми — Дар ес Салаам
- все переезды внутри парка на джипе 4×4
- парковые налоги и сборы
- 2-местное размещение в отелях и лоджах с завтраками и ужинами (2 ночи)
- ланч во время сафари
- сопровождение квалифицированного гида-рейнджера (англо- или русскоговорящего)
Как проходит сафари
- На полноприводном сафари-джипе
- Выезд из отеля в первый день — около 5 утра
- На протяжении всей поездки с вами будет англо- или русскоязычный гид из нашей команды. Чтобы уточнить, возможно ли русскоязычное сопровождение в конкретные даты, напишите гиду до бронирования.
- Полная оплата экскурсии производится перед началом сафари
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$560