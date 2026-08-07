Svetlana проводит ещё 6 экскурсий

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Путешествие в деревню Нунгви

Познакомиться с аутентичным бытом занзибарцев и почувствовать себя частью местной культуры
Эта экскурсия — погружение в нетуристический, настоящий Занзибар.

Мы отправимся в самобытную деревню Нунгви и понаблюдаем за её размеренной жизнью: заглянем в гости в женскую комьюнити и на рыбный рынок. Посетим местную школу и пообщаемся с самыми милыми детьми в мире. А после отведаем суахилийские блюда и побываем в небольшом зоопарке.
Путешествие в деревню Нунгви
Путешествие в деревню Нунгви
Путешествие в деревню Нунгви

Описание экскурсии

Занзибарский быт в деревне Нунгви

В колоритной деревне вы взглянете на Занзибар глазами коренных жителей острова. Мы рассмотрим традиционную суахилийскую архитектуру, понаблюдаем за работой женщин, плетущих мкека (циновки из листьев). На верфи разберемся, как строят лодки Дао, а еще заглянем на местный рыбный рынок. Вы поймаете в объектив уникальные детали занзибарского быта, которые редко видят туристы. Затем отправимся в школу «Мама Африка», где учатся дети местных жителей: вы узнаете об особенностях образования на острове, пообщаетесь с детьми и учителями, а также услышите об интереснейшем арт-проекте, а котором участвуют и члены нашей команды.

Африканский зоопарк: от обезьян до антилоп

Затем мы отправимся в местный зоопарк, где в условиях, максимально приближенных к натуральным, содержатся африканские животные — юркие обезьянки и лемуры, крокодилы и хамелеоны, карликовые антилопы Дик Дик, питоны и черепахи. Вы сможете понаблюдать за обитателями зоопарка, сфотографировать их и даже покормить.

Кроме того, во время путешествия вас ждет ланч с вкуснейшими блюдами традиционной суахилийской кухни, с любовью приготовленными специально для нас.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведут два члена нашей команды — Люси и Елена, которые сами являются частью образовательных и арт-проектов Нунгви
  • Начало экскурсии в 9:30, завершение — около 14:00
  • Трансфер в рамках экскурсии, обед и посещение зоопарка включены в стоимость экскурсии. Трансфер от вашего отеля до Нунгви и обратно оплачивается отдельно.
  • Экскурсия проходит на английском и русском языках

Вы можете заранее приготовить маленькие подарки для детей школы «Мама Африка», это может быть что угодно: карандаши, краски, сладости, игрушки, одежда и т. д. Дети будут несказанно рады!

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В деревне Нунгви
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лана
Лана — ваша команда гидов на Занзибаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 16 часов 50 минут
Провели экскурсии для 469 туристов
Меня зовут Лана, и последние 6 лет я живу на острове Занзибар. Знаю остров вдоль и поперёк и вместе с командой коллег с радостью покажу вам самые яркие стороны Танзании и острова Занзибар!

Входит в следующие категории Занзибара

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