Svetlana проводит ещё 6 экскурсий

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Путешествие в деревню Нунгви

Познакомиться с аутентичным бытом занзибарцев и почувствовать себя частью местной культуры

Svetlana
Svetlana – представитель из Занзибара
Эта экскурсия ⛳ — погружение в нетуристический, настоящий Занзибар.

Мы отправимся в самобытную деревню Нунгви и понаблюдаем за её размеренной жизнью: заглянем в гости в женскую комьюнити и на рыбный рынок.

Посетим местную школу и пообщаемся с самыми милыми детьми в мире.

А после отведаем суахилийские блюда и побываем в небольшом зоопарке.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • От $196 за экскурсию

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Путешествие в деревню Нунгви
Путешествие в деревню Нунгви

Что вас ожидает

Занзибарский быт в деревне Нунгви
В колоритной деревне вы взглянете на Занзибар глазами коренных жителей острова. Мы рассмотрим традиционную суахилийскую архитектуру, понаблюдаем за работой женщин, плетущих мкека (циновки из листьев). На верфи разберемся, как строят лодки Дао, а еще заглянем на местный рыбный рынок. Вы поймаете в объектив уникальные детали занзибарского быта, которые редко видят туристы. Затем отправимся в школу «Мама Африка», где учатся дети местных жителей: вы узнаете об особенностях образования на острове 🏝️, пообщаетесь с детьми и учителями, а также услышите об интереснейшем арт-проекте, а котором участвуют и члены нашей команды.

Африканский зоопарк: от обезьян до антилоп
Затем мы отправимся в местный зоопарк, где в условиях, максимально приближенных к натуральным, содержатся африканские животные — юркие обезьянки и лемуры, крокодилы и хамелеоны, карликовые антилопы Дик Дик, питоны и черепахи. Вы сможете понаблюдать за обитателями зоопарка, сфотографировать их и даже покормить.

Кроме того, во время путешествия вас ждет ланч с вкуснейшими блюдами традиционной суахилийской кухни 🥧, с любовью приготовленными специально для нас.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведут два члена нашей команды — Люси и Елена, которые сами являются частью образовательных и арт-проектов Нунгви
  • Начало экскурсии 🧭 в 9:30, завершение — около 14:00
  • Трансфер в рамках экскурсии, обед и посещение зоопарка включены в стоимость экскурсии. Трансфер от вашего отеля до Нунви и обратно оплачивается отдельно.
  • Экскурсия проходит на английском и русском языках

Вы можете заранее приготовить маленькие подарки для детей школы «Мама Африка», это может быть что угодно: карандаши, краски, сладости, игрушки, одежда и т. д. Дети будут несказанно рады!

Начало и место завершения
🚩 в деревне Нунгви
Путешествие в деревню Нунгви
Путешествие в деревню Нунгви
Путешествие в деревню Нунгви
Путешествие в деревню Нунгви
Путешествие в деревню Нунгви

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Svetlana
Svetlana
Меня зовут Лана, и последние 4 года я живу на острове Занзибар. Знаю остров вдоль и поперёк и вместе с командой коллег с радостью покажу вам самые яркие стороны Танзании!
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Svetlana проводит ещё 6 экскурсий

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