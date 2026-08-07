Svetlana проводит ещё 6 экскурсий

Эта экскурсия — погружение в нетуристический, настоящий Занзибар. Мы отправимся в самобытную деревню Нунгви и понаблюдаем за её размеренной жизнью: заглянем в гости в женскую комьюнити и на рыбный рынок. Посетим местную школу и пообщаемся с самыми милыми детьми в мире. А после отведаем суахилийские блюда и побываем в небольшом зоопарке.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Занзибарский быт в деревне Нунгви

В колоритной деревне вы взглянете на Занзибар глазами коренных жителей острова. Мы рассмотрим традиционную суахилийскую архитектуру, понаблюдаем за работой женщин, плетущих мкека (циновки из листьев). На верфи разберемся, как строят лодки Дао, а еще заглянем на местный рыбный рынок. Вы поймаете в объектив уникальные детали занзибарского быта, которые редко видят туристы. Затем отправимся в школу «Мама Африка», где учатся дети местных жителей: вы узнаете об особенностях образования на острове, пообщаетесь с детьми и учителями, а также услышите об интереснейшем арт-проекте, а котором участвуют и члены нашей команды.

Африканский зоопарк: от обезьян до антилоп

Затем мы отправимся в местный зоопарк, где в условиях, максимально приближенных к натуральным, содержатся африканские животные — юркие обезьянки и лемуры, крокодилы и хамелеоны, карликовые антилопы Дик Дик, питоны и черепахи. Вы сможете понаблюдать за обитателями зоопарка, сфотографировать их и даже покормить.

Кроме того, во время путешествия вас ждет ланч с вкуснейшими блюдами традиционной суахилийской кухни, с любовью приготовленными специально для нас.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведут два члена нашей команды — Люси и Елена, которые сами являются частью образовательных и арт-проектов Нунгви

Начало экскурсии в 9:30, завершение — около 14:00

Трансфер в рамках экскурсии, обед и посещение зоопарка включены в стоимость экскурсии. Трансфер от вашего отеля до Нунгви и обратно оплачивается отдельно.

Экскурсия проходит на английском и русском языках

Вы можете заранее приготовить маленькие подарки для детей школы «Мама Африка», это может быть что угодно: карандаши, краски, сладости, игрушки, одежда и т. д. Дети будут несказанно рады!