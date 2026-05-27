Хаммамет — город, где начался международный туризм в Тунисе. За один день вы почувствуете колорит старой медины, погуляете по набережной и попробуете местный кофе. А ещё увидите виллу Себастьяна и окажетесь в современном Ясмин-Хаммамете.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Старая медина Хаммамета (40–50 мин)

Гид расскажет об истории города, пока вы бродите по его атмосферному центру. А ещё вы зайдёте на виллу Себастьяна, где загадочный румынский миллионер принимал короля Великобритании Георга VI, Ги де Мопассана, Коко Шанель.

Медина Ясмин-Хаммамета (1 ч)

Туристический центр с музеем, кафе, базаром и ресторанами. Современная зона отдыха сочетает черты старых арабских медин.

Порт Ясмин-Хаммамета (1 ч)

Погуляете по марине — месту стоянки тунисских и европейских яхт, парусников, катеров и катамаранов. Вдоль живописной набережной вы увидите кафе и рестораны.

Кафетерий «Новастория-коннект» (30 мин–1 ч)

Здесь понравится кофеманам и не только. В меню — пирожные с оригинальной подачей, свежая выпечка, салаты.

