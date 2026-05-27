Хаммамет — город, где начался международный туризм в Тунисе.
За один день вы почувствуете колорит старой медины, погуляете по набережной и попробуете местный кофе. А ещё увидите виллу Себастьяна и окажетесь в современном Ясмин-Хаммамете.
Описание экскурсии
Старая медина Хаммамета (40–50 мин)
Гид расскажет об истории города, пока вы бродите по его атмосферному центру. А ещё вы зайдёте на виллу Себастьяна, где загадочный румынский миллионер принимал короля Великобритании Георга VI, Ги де Мопассана, Коко Шанель.
Медина Ясмин-Хаммамета (1 ч)
Туристический центр с музеем, кафе, базаром и ресторанами. Современная зона отдыха сочетает черты старых арабских медин.
Порт Ясмин-Хаммамета (1 ч)
Погуляете по марине — месту стоянки тунисских и европейских яхт, парусников, катеров и катамаранов. Вдоль живописной набережной вы увидите кафе и рестораны.
Кафетерий «Новастория-коннект» (30 мин–1 ч)
Здесь понравится кофеманам и не только. В меню — пирожные с оригинальной подачей, свежая выпечка, салаты.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на автомобиле Toyota Yaris, Dacia Logan или Fiat Tipo
- Экскурсию для вас проведёт гид из нашей команды
- За дополнительную плату можем организовать трансфер для 1–4 человек из соседних городов: Хаммамета, Набеля — 170 $, Суса или Монастира — 205 $, Махидии — 240 $
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — Организатор в Хаммамете
Здравствуйте! Меня зовут Алла, я являюсь генеральным представителем в РФ, СНГ и Европе крупной принимающей компании в Тунисе. Несколько слов о наших предложениях: через Тунис прошли многие народы — римляне и
от $170 за экскурсию