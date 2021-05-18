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Местное время в Монастире
22:5728
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇳 Тунис
Название городаМонастир
По-английскиMonastir
Столица регионаМонастир является столицей региона
Население города71 546 чел.
АэропортМонастир MIR
Часовой поясAfrica/Tunis
Средняя высота20 м. от уровня моря

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