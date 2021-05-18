Полезная информация о Монастире
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Местное время в Монастире
22:5728
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇳 Тунис
|Название города
|Монастир
|По-английски
|Monastir
|Столица региона
|Монастир является столицей региона
|Население города
|71 546 чел.
|Аэропорт
|Монастир MIR
|Часовой пояс
|Africa/Tunis
|Средняя высота
|20 м. от уровня моря
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