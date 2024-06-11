После перелёта хочется без стресса и проблем оказаться в отеле. Мы с радостью организуем для вас трансфер из главного аэропорта столицы Картаж на курорты страны. Подойдём к делу ответственно и пунктуально. Все наши машины современные, чистые, оборудованы кондиционером. Вы останетесь довольны!

Описание трансфер

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Восток — особый мир со своими порядками, законами и особенностями менталитета. Вам не придётся об этом волноваться! Мы встретим вас в соответствии с международными стандартами качества: на комфортном транспорте, с именной табличкой и улыбкой. Отвезём в отель за фиксированную стоимость и сделаем всё, чтобы вы получили самое лучшее первое впечатление о стране.

Организационные детали