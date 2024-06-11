Трансфер из аэропорта Туниса

Добраться до отеля с комфортом в компании официального русскоговорящего водителя
После перелёта хочется без стресса и проблем оказаться в отеле. Мы с радостью организуем для вас трансфер из главного аэропорта столицы Картаж на курорты страны. Подойдём к делу ответственно и пунктуально. Все наши машины современные, чистые, оборудованы кондиционером. Вы останетесь довольны!
Трансфер из аэропорта Туниса
Трансфер из аэропорта Туниса
Трансфер из аэропорта Туниса
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание трансфер

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Восток — особый мир со своими порядками, законами и особенностями менталитета. Вам не придётся об этом волноваться! Мы встретим вас в соответствии с международными стандартами качества: на комфортном транспорте, с именной табличкой и улыбкой. Отвезём в отель за фиксированную стоимость и сделаем всё, чтобы вы получили самое лучшее первое впечатление о стране.

Организационные детали

  • Трансфер проходит на комфортабельном транспорте: Toyota Avanza или авто класса не ниже
  • При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилёта, название отеля
  • Стоимость указана за трансфер из аэропорта Картаж в Тунис, Набель, Хаммамет или Сусс
  • По запросу мы можем организовать трансфер в Монастир (164€) и Махдию (174€)

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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