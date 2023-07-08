Алла — Организатор в Тунисе

Здравствуйте! Меня зовут Алла, я являюсь Генеральным представителем крупной принимающей компании в Тунисе. Несколько слов о наших предложениях: через Тунис прошли многие народы — римляне и византийцы, арабы и французы. И все оставили здесь свое наследие, архитектурные памятники, многие из которых обладают колоссальной ценностью и включены в список Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. В Тунисе можно отправиться на экскурсию по знаменитым на весь мир достопримечательностям, прогуляться по пестрым восточным мединам или погрузиться в многовековую атмосферу старых арабских крепостей, попробовать нежные местные вина или стать гостем одного из многочисленных фестивалей. Мы работаем официально, все экскурсии проводят только высокопрофессиональные гиды. Я готова подробно ответить на ваши вопросы и сделать все, чтобы путешествие превзошло ваши ожидания. Мы хотим, чтобы Вы полюбили Тунис так, как любим его мы.

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