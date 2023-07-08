Античный Карфаген, современная столица страны и город художников Сиди-Бу-Саид
Приглашаем в насыщенное путешествие по колоритному Тунису, охватывающее историю, архитектуру и винодельческие традиции страны.
Вы исследуете руины легендарного Карфагена, погуляете по главному столичному проспекту и посетите «открыточный» городок Сиди-Бу-Саид с бело-голубыми домами.
Вы исследуете руины легендарного Карфагена, погуляете по главному столичному проспекту и посетите «открыточный» городок Сиди-Бу-Саид с бело-голубыми домами.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Тунис сквозь эпохи
Мы приготовили для вас маршрут, соединяющий богатое прошлое и настоящее страны. В программе экскурсии:
- Карфаген — древняя столица финикийцев. Вы пройдете по руинам античного города и услышите его многовековую историю.
- Сиди-Бу-Саид — очаровательный город с узкими улочками и бело-голубыми домами. Вы полюбуетесь его архитектурой, выпьете чашечку вкуснейшего кофе, сваренного на песке, и насладитесь панорамами Тунисского залива.
- Тунис — столица страны. Вы осмотрите ее Старый город — Медину. А также оцените достопримечательности современного центра, среди которых можно выделить главный проспект Хабиба Бургибы с бизнес-центрами и православный храм Вознесения Христова.
Организационные детали
- В стоимость включены транспорт, входные билеты, обед
- Напитки во время обеда оплачиваются дополнительно
- Экскурсия может начинаться также в Хаммамете, Сусе или Монастире
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — Организатор в Тунисе
Здравствуйте! Меня зовут Алла, я являюсь Генеральным представителем крупной принимающей компании в Тунисе. Несколько слов о наших предложениях: через Тунис прошли многие народы — римляне и византийцы, арабы и французы. И все оставили здесь свое наследие, архитектурные памятники, многие из которых обладают колоссальной ценностью и включены в список Всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. В Тунисе можно отправиться на экскурсию по знаменитым на весь мир достопримечательностям, прогуляться по пестрым восточным мединам или погрузиться в многовековую атмосферу старых арабских крепостей, попробовать нежные местные вина или стать гостем одного из многочисленных фестивалей. Мы работаем официально, все экскурсии проводят только высокопрофессиональные гиды. Я готова подробно ответить на ваши вопросы и сделать все, чтобы путешествие превзошло ваши ожидания. Мы хотим, чтобы Вы полюбили Тунис так, как любим его мы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лика
8 июля 2023
Экскурсия полностью соответствует описанию и очень понравилась. С нами ездил гид Хасан и водитель на комфортабельном автомобиле. Гид прекрасно говорит по-русски, отлично знает историю своей страны и вообще очень приятный человек. Большое спасибо!
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