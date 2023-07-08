Большое путешествие по Тунису
Индивидуальная экскурсия в Тунисе

Античный Карфаген, современная столица страны и город художников Сиди-Бу-Саид

5
1 отзыв
Приглашаем в насыщенное путешествие по колоритному Тунису, охватывающее историю, архитектуру и винодельческие традиции страны.

Вы исследуете руины легендарного Карфагена, погуляете по главному столичному проспекту и посетите «открыточный» городок Сиди-Бу-Саид с бело-голубыми домами.
Большое путешествие по Тунису
Большое путешествие по Тунису
Большое путешествие по Тунису
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Тунис сквозь эпохи

Мы приготовили для вас маршрут, соединяющий богатое прошлое и настоящее страны. В программе экскурсии:

  • Карфаген — древняя столица финикийцев. Вы пройдете по руинам античного города и услышите его многовековую историю.
  • Сиди-Бу-Саид — очаровательный город с узкими улочками и бело-голубыми домами. Вы полюбуетесь его архитектурой, выпьете чашечку вкуснейшего кофе, сваренного на песке, и насладитесь панорамами Тунисского залива.
  • Тунис — столица страны. Вы осмотрите ее Старый город — Медину. А также оцените достопримечательности современного центра, среди которых можно выделить главный проспект Хабиба Бургибы с бизнес-центрами и православный храм Вознесения Христова.

Организационные детали

  • В стоимость включены транспорт, входные билеты, обед
  • Напитки во время обеда оплачиваются дополнительно
  • Экскурсия может начинаться также в Хаммамете, Сусе или Монастире
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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8 июля 2023
Экскурсия полностью соответствует описанию и очень понравилась. С нами ездил гид Хасан и водитель на комфортабельном автомобиле. Гид прекрасно говорит по-русски, отлично знает историю своей страны и вообще очень приятный человек. Большое спасибо!

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