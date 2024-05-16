1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Большое путешествие по Тунису
Античный Карфаген, современная столица страны и город художников Сиди-Бу-Саид
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
€360 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
Ощутить эффект присутствия Древнего мира и проникнуться североафриканским колоритом
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
Вдохновиться городом поэтов, увидеть длиннейший акведук Античности и зайти в гости к берберам
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Магические пески и оазисы Сахары
Пройти дорогой Индианы Джонса и покататься на верблюдах по пустыне на двухдневной экскурсии
11 июня в 00:00
12 июня в 00:00
€800 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дугга: путешествие в Античность
Погулять по руинам древнеримского города и узнать его историю с профессиональным гидом
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта Туниса
Добраться до отеля с комфортом в компании официального русскоговорящего водителя
Начало: В аэропорту
11 июня в 00:00
12 июня в 00:00
€154 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений16 мая 2024Мы прекрасно провели время вместе с Юсефом. Он пунктуально забрал нас рядом с отелем, не давал скучать по дороге, провел
- LLyubov3 мая 2024Наша гид, Татьяна, оказалась профессиональным историком с опытом преподавания в университете, и этим многое сказано. Экскурсовод заслуживает наивысшей похвалы. Топ. Всё, от подачи материала до организационных вопросов, на самом высоком уровне. Если в Тунис, то только с Татьяной.
- ААнастасия10 февраля 2024Юсеф замечательный водитель и гид, на все вопросы подробно ответил, все рассказал, любит историю своей страны. Очень внимателен ко всем гостям, особенно к самым маленьким. Покажет красивые места и подберет идеальный ракурс, без красивых фотографий не уедите.
- ММария30 ноября 2023Нам очень понравилось путешествие: все было четко организовано, в соответсвии с планом, с пожеланиями. Очень чуткий и правильный гид Юсеф. Это такой гид,
- ННаталья30 ноября 2023Юсеф очень внимателен к гостям и обеспечивает полный комфорт в поездке.
- ММария22 ноября 2023Нам очень понравилась экскурсия. Гид Юсеф продумал маршрут так, чтобы мы максимально увидели и минимально устали. Впечатления прекрасные. По дороге мы погружались в аутентичную жизнь Туниса за пределами столицы. Прекрасно все. Экскурсию и организатора-гида очень рекомендуем!
- ГГлеб1 ноября 2023Брали экскурсию на 4 человек из Суса в Сахару, попался очень хороший гид Юсеф с отличным знанием русского языка, было
- ЛЛика8 июля 2023Экскурсия полностью соответствует описанию и очень понравилась. С нами ездил гид Хасан и водитель на комфортабельном автомобиле. Гид прекрасно говорит по-русски, отлично знает историю своей страны и вообще очень приятный человек. Большое спасибо!
- ЛЛана22 июня 2023Замечательная экскурсия, очень добрый, внимательный гид. Работает с душой, мы провели прекрасный день, в дружественной, приятной атмосфере. Рекомендую, вы замечательно проведете время
- ААлександр17 мая 2023Хочу поблагодарить Юсефа за интересную и качественную экскурсию. Для нас в первую очередь была важна безопасность и легкость в общении
Ответы на вопросы от путешественников по Тунису в категории «Летние»
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