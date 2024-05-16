Семейные развлекательные экскурсии Туниса

Найдено 6 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Тунисе на русском языке, цены от €154. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие по Тунису
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Большое путешествие по Тунису
Античный Карфаген, современная столица страны и город художников Сиди-Бу-Саид
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
360 за всё до 2 чел.
Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
14 отзывов
Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
Ощутить эффект присутствия Древнего мира и проникнуться североафриканским колоритом
11 июня в 06:00
12 июня в 06:00
250 за всё до 4 чел.
Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
4 отзыва
Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
Вдохновиться городом поэтов, увидеть длиннейший акведук Античности и зайти в гости к берберам
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
250 за всё до 4 чел.
Магические пески и оазисы Сахары
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Магические пески и оазисы Сахары
Пройти дорогой Индианы Джонса и покататься на верблюдах по пустыне на двухдневной экскурсии
11 июня в 00:00
12 июня в 00:00
800 за всё до 4 чел.
Дугга: путешествие в Античность
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Дугга: путешествие в Античность
Погулять по руинам древнеримского города и узнать его историю с профессиональным гидом
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
280 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Туниса
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Трансфер из аэропорта Туниса
Добраться до отеля с комфортом в компании официального русскоговорящего водителя
Начало: В аэропорту
11 июня в 00:00
12 июня в 00:00
154 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    16 мая 2024
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Мы прекрасно провели время вместе с Юсефом. Он пунктуально забрал нас рядом с отелем, не давал скучать по дороге, провел
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    нас хитрыми тропами чтобы показать самые красивые виды и интересные места и даже помог поторговаться при покупке сувениров после чего мы выделили время чтобы отдохнуть от жары за обедом. Так же мы погуляли по центральным улицам столицы и посетили большой базар в старом городе. Более того, по его рекомендации мы немного изменили маршрут чтобы под конец успеть посетить так же небольшой городок берберов в горах, который произвел на нас большое впечатление.

    Мы прекрасно провели время вместе с Юсефом. Он пунктуально забрал нас рядом с отелем, не давалМы прекрасно провели время вместе с Юсефом. Он пунктуально забрал нас рядом с отелем, не давалМы прекрасно провели время вместе с Юсефом. Он пунктуально забрал нас рядом с отелем, не давалМы прекрасно провели время вместе с Юсефом. Он пунктуально забрал нас рядом с отелем, не давалМы прекрасно провели время вместе с Юсефом. Он пунктуально забрал нас рядом с отелем, не давалМы прекрасно провели время вместе с Юсефом. Он пунктуально забрал нас рядом с отелем, не давалМы прекрасно провели время вместе с Юсефом. Он пунктуально забрал нас рядом с отелем, не давалМы прекрасно провели время вместе с Юсефом. Он пунктуально забрал нас рядом с отелем, не давалМы прекрасно провели время вместе с Юсефом. Он пунктуально забрал нас рядом с отелем, не давалМы прекрасно провели время вместе с Юсефом. Он пунктуально забрал нас рядом с отелем, не давал
  • L
    Lyubov
    3 мая 2024
    Большое путешествие по Тунису
    Наша гид, Татьяна, оказалась профессиональным историком с опытом преподавания в университете, и этим многое сказано. Экскурсовод заслуживает наивысшей похвалы. Топ. Всё, от подачи материала до организационных вопросов, на самом высоком уровне. Если в Тунис, то только с Татьяной.
  • А
    Анастасия
    10 февраля 2024
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Юсеф замечательный водитель и гид, на все вопросы подробно ответил, все рассказал, любит историю своей страны. Очень внимателен ко всем гостям, особенно к самым маленьким. Покажет красивые места и подберет идеальный ракурс, без красивых фотографий не уедите.
    Юсеф замечательный водитель и гид, на все вопросы подробно ответил, все рассказал, любит историю своей страныЮсеф замечательный водитель и гид, на все вопросы подробно ответил, все рассказал, любит историю своей страныЮсеф замечательный водитель и гид, на все вопросы подробно ответил, все рассказал, любит историю своей страныЮсеф замечательный водитель и гид, на все вопросы подробно ответил, все рассказал, любит историю своей страныЮсеф замечательный водитель и гид, на все вопросы подробно ответил, все рассказал, любит историю своей страныЮсеф замечательный водитель и гид, на все вопросы подробно ответил, все рассказал, любит историю своей страныЮсеф замечательный водитель и гид, на все вопросы подробно ответил, все рассказал, любит историю своей страныЮсеф замечательный водитель и гид, на все вопросы подробно ответил, все рассказал, любит историю своей страныЮсеф замечательный водитель и гид, на все вопросы подробно ответил, все рассказал, любит историю своей страны
  • М
    Мария
    30 ноября 2023
    Магические пески и оазисы Сахары
    Нам очень понравилось путешествие: все было четко организовано, в соответсвии с планом, с пожеланиями. Очень чуткий и правильный гид Юсеф. Это такой гид,
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    который подстроит путешествие под вас. Маршрут и объекты, которые мы посетили, соответствовали ожиданиям увидеть необычное, аутентичное и красивое в Тунисе! Незабываемое путешествие!

  • Н
    Наталья
    30 ноября 2023
    Магические пески и оазисы Сахары
    Юсеф очень внимателен к гостям и обеспечивает полный комфорт в поездке.
    Юсеф очень внимателен к гостям и обеспечивает полный комфорт в поездкеЮсеф очень внимателен к гостям и обеспечивает полный комфорт в поездкеЮсеф очень внимателен к гостям и обеспечивает полный комфорт в поездкеЮсеф очень внимателен к гостям и обеспечивает полный комфорт в поездке
  • М
    Мария
    22 ноября 2023
    Карфаген - Сиди-Бу-Саид - Тунис
    Нам очень понравилась экскурсия. Гид Юсеф продумал маршрут так, чтобы мы максимально увидели и минимально устали. Впечатления прекрасные. По дороге мы погружались в аутентичную жизнь Туниса за пределами столицы. Прекрасно все. Экскурсию и организатора-гида очень рекомендуем!
    Нам очень понравилась экскурсия. Гид Юсеф продумал маршрут так, чтобы мы максимально увидели и минимально усталиНам очень понравилась экскурсия. Гид Юсеф продумал маршрут так, чтобы мы максимально увидели и минимально усталиНам очень понравилась экскурсия. Гид Юсеф продумал маршрут так, чтобы мы максимально увидели и минимально усталиНам очень понравилась экскурсия. Гид Юсеф продумал маршрут так, чтобы мы максимально увидели и минимально усталиНам очень понравилась экскурсия. Гид Юсеф продумал маршрут так, чтобы мы максимально увидели и минимально усталиНам очень понравилась экскурсия. Гид Юсеф продумал маршрут так, чтобы мы максимально увидели и минимально усталиНам очень понравилась экскурсия. Гид Юсеф продумал маршрут так, чтобы мы максимально увидели и минимально усталиНам очень понравилась экскурсия. Гид Юсеф продумал маршрут так, чтобы мы максимально увидели и минимально усталиНам очень понравилась экскурсия. Гид Юсеф продумал маршрут так, чтобы мы максимально увидели и минимально усталиНам очень понравилась экскурсия. Гид Юсеф продумал маршрут так, чтобы мы максимально увидели и минимально устали
  • Г
    Глеб
    1 ноября 2023
    Магические пески и оазисы Сахары
    Брали экскурсию на 4 человек из Суса в Сахару, попался очень хороший гид Юсеф с отличным знанием русского языка, было
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    приятно и комфортно общаться в течение поездки Нам показали несколько очень красивых каньонов по пути до основной точки, мы останавливались на двух водопадах, была драйвовая поездка на квадроциклах по Сахаре, удалось проводить закат, на следующий день встретили рассвет в поездке на верблюдах Помимо всего, мы останавливались в приятных заведениях, на обед и ужин Когда мы сказали о том что соскучились по плотному (российскому) завтраку, нам гид Юсеф смог его организовать, это показывает хороший сервис и индивидуальный подход к клиентам Также поездка включала в себя проживание в комфортном отеле, где мы смогли хорошо отдохнуть после такого яркого дня! Получили невероятные эмоции от видов и атмосферы этой страны! Колоритно, ярко и точно запоминающееся! 100% рекомендуем экскурсию!

  • Л
    Лика
    8 июля 2023
    Большое путешествие по Тунису
    Экскурсия полностью соответствует описанию и очень понравилась. С нами ездил гид Хасан и водитель на комфортабельном автомобиле. Гид прекрасно говорит по-русски, отлично знает историю своей страны и вообще очень приятный человек. Большое спасибо!
  • Л
    Лана
    22 июня 2023
    Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
    Замечательная экскурсия, очень добрый, внимательный гид. Работает с душой, мы провели прекрасный день, в дружественной, приятной атмосфере. Рекомендую, вы замечательно проведете время
    Замечательная экскурсия, очень добрый, внимательный гид. Работает с душой, мы провели прекрасный день, в дружественной, приятной
  • А
    Александр
    17 мая 2023
    Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
    Хочу поблагодарить Юсефа за интересную и качественную экскурсию. Для нас в первую очередь была важна безопасность и легкость в общении
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    с гидом, так как мы были с маленьким ребенком, а потом уже содержание самой экскурсии. В итоге получили все: общее представление об истории и красоты страны, гид был вежлив и приятен в общении, всегда внимателен к нашим просьбам и пожеланиям!

    Хочу поблагодарить Юсефа за интересную и качественную экскурсию. Для нас в первую очередь была важна безопасностьХочу поблагодарить Юсефа за интересную и качественную экскурсию. Для нас в первую очередь была важна безопасностьХочу поблагодарить Юсефа за интересную и качественную экскурсию. Для нас в первую очередь была важна безопасность

Ответы на вопросы от путешественников по Тунису в категории «Можно с детьми»

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  4. Магические пески и оазисы Сахары
  5. Дугга: путешествие в Античность
Сколько стоит экскурсия по Тунису в июне 2024
Сейчас в Тунисе в категории "Можно с детьми" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 154 до 800. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Тунисе (Тунис 🇹🇳) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Можно с детьми», 23 ⭐ отзыва, цены от €154. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Туниса. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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