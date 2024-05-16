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приятно и комфортно общаться в течение поездки Нам показали несколько очень красивых каньонов по пути до основной точки, мы останавливались на двух водопадах, была драйвовая поездка на квадроциклах по Сахаре, удалось проводить закат, на следующий день встретили рассвет в поездке на верблюдах Помимо всего, мы останавливались в приятных заведениях, на обед и ужин Когда мы сказали о том что соскучились по плотному (российскому) завтраку, нам гид Юсеф смог его организовать, это показывает хороший сервис и индивидуальный подход к клиентам Также поездка включала в себя проживание в комфортном отеле, где мы смогли хорошо отдохнуть после такого яркого дня! Получили невероятные эмоции от видов и атмосферы этой страны! Колоритно, ярко и точно запоминающееся! 100% рекомендуем экскурсию!