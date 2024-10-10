Юсеф проводит ещё 1 экскурсию

В Такруне познакомитесь с бытом андалусских берберов, сохранивших традиции. Экскурсия проводится индивидуально, включает трансфер на автомобиле с кондиционером, услуги гида-водителя и билеты в исторические места. Обед не включен в стоимость. Экскурсия начинается рано утром, чтобы избежать жары и насладиться достопримечательностями в комфортных условиях

Описание экскурсии

Сиди-Бу-Саид — город, без которого нельзя представить Туниса

Первым делом вы посетите знаменитый город дверей и цветов, писателей и поэтов, узких улочек и великолепного моря. Гуляя среди сине-белых домов, обрамленных цветущей зеленью, вы узнаете, как устроен быт местных жителей, в чем загадка неповторяющихся дверей и какие известные фильмы здесь снимали. Проникнетесь творческой атмосферой Сиди-Бу-Саида, где то и дело кто-нибудь пишет картину, устраивает фотосессию или выступает с уличными концертами. Взглянете на Тунисский залив, а если будет желание, продегустируете традиционный тунисский зеленый чай с кедровыми орешками, который готовят в местном кафе уже более 300 лет. И в результате осознаете, что не зря говорят: «Если вы не посетили этот город, вы не были в Тунисе!».

Античное наследие Зигвана

Далее вы отправитесь на гору Зигван, что 70 км от столицы. В национальном парке осмотрите знаменитый Храм Воды, или храм Посейдона, с самым длинным акведуком в античные времена. Возле руин я расскажу, как питьевая вода доставлялась на целых 137 километров, в сам Карфаген, и какие статуи украшали сооружение. А с горы вам откроется великолепный вид на озеро и окрестности.

Берберский город на горе Такруна

В завершение вы посетите еще одну гору, на которой расположен город, основанный в 16 веке берберами, выходцами из Андалусии. В традиционном дом познакомитесь с бытом людей, которые в 21-м веке практически не изменили своим традициям и сохранили старинный уклад жизни. Вы узнаете, как по исконным канонам плетут ковры, пекут хлеб в тандыре, во что верят и каким представляют счастье. И, конечно, с возвышенности вам откроются новые панорамы окрестностей и вдохновляющие пейзажи оливковых полей.

Организационные детали