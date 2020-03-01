Юсеф проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия

Вдохновиться городом поэтов, увидеть длиннейший акведук Античности и зайти в гости к берберам

Юсеф
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Юсеф – представитель гидов
Вы посетите три совершенно разных города, которые по-своему раскрывают красоту и историческое богатство Туниса.

В Сиди-Бу-Саиде узнаете о загадке дверей и отведаете чай, приготовленный по 300-летнему рецепту.

В Зигване осмотрите руины акведука, снабжавшего водой сам Карфаген.

А в Такруне познакомитесь с бытом андалусских берберов, сохранивших верность традициям.
230 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 11 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия

Что вас ожидает

Сиди-Бу-Саид — город, без которого нельзя представить Туниса
Первым делом вы посетите знаменитый город дверей и цветов, писателей и поэтов, узких улочек и великолепного моря. Гуляя среди сине-белых домов, обрамленных цветущей зеленью, вы узнаете, как устроен быт местных жителей, в чем загадка неповторяющихся дверей и какие известные фильмы здесь снимали. Проникнетесь творческой атмосферой Сиди-Бу-Саида, где то и дело кто-нибудь пишет картину, устраивает фотосессию или выступает с уличными концертами. Взглянете на Тунисский залив, а если будет желание, продегустируете традиционный тунисский зеленый чай с кедровыми орешками, который готовят в местном кафе уже более 300 лет. И в результате осознаете, что не зря говорят: «Если вы не посетили этот город, вы не были в Тунисе!».

Античное наследие Зигвана
Далее вы отправитесь на гору Зигван, что 70 км от столицы. В национальном парке осмотрите знаменитый Храм Воды, или храм Посейдона, с самым длинным акведуком в античные времена. Возле руин я расскажу, как питьевая вода доставлялась на целых 137 километров, в сам Карфаген, и какие статуи украшали сооружение. А с горы вам откроется великолепный вид на озеро и окрестности.

Берберский город на горе Такруна
В завершение вы посетите еще одну гору, на которой расположен город, основанный в 16 веке берберами, выходцами из Андалусии. В традиционном дом познакомитесь с бытом людей, которые в 21-м веке практически не изменили своим традициям и сохранили старинный уклад жизни. Вы узнаете, как по исконным канонам плетут ковры, пекут хлеб в тандыре, во что верят и каким представляют счастье. И, конечно, с возвышенности вам откроются новые панорамы окрестностей и вдохновляющие пейзажи оливковых полей.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу для вас я или моя коллега.
  • Я встречу вас в отеле и после экскурсии отвезу обратно.
  • Я забираю путешественников из следующих городов: Монастир, Сус, Хаммамет, Тунис и, в некоторых случаях, Махдия.
  • Я не забираю путешественников, проживающих в Джербе и Зарзисе.
  • Рекомендованное время начала экскурсии — 7 утра, чтобы вы могли в комфортном режиме посмотреть часть достопримечательностей до палящей жары.
  • Средняя продолжительность поездки составляет 11 часов, но временные рамки могут меняться в зависимости от расположения вашего отеля. Детали уточняйте, пожалуйста, при бронировании.
  • В стоимость включен трансфер на автомобиле с кондиционером, услуги гида-водителя, билеты в исторические места.
  • Обед не включён в стоимость, в среднем, 5-6$/человека.
Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
Сиди-бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юсеф
Юсеф
Приветствую гостей Туниса! Мне 35 лет, я свободно владею арабским, английским, русским и французским языками. Мы с коллегой занимаемся организацией экскурсионных туров по стране на профессиональном уровне. Будем рады не только познакомить вас с насыщенной историей Туниса, но и развеять некоторые мифы, показав вам, что это совсем не пустыня, а яркое и самобытное место, где живут добрые и отзывчивые люди, всегда готовые помочь и радушно открывающие свои двери даже совершенно посторонним!
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Юсеф проводит ещё 1 экскурсию

Двухдневное путешествие в магическую СахаруДвухдневное путешествие в магическую СахаруДвухдневное путешествие в магическую Сахару
600 за экскурсию
13 часов
Пожалуй, одна из самых завораживающих поездок в мире...
Побывать в Тунисе и не доехать до Сахары — нонсенс! В поездке по великой пустыне вы увидите легендарные места, где снимали сагу «Звездные войны», заедете в гости к племени троглодитов, встретите сказочный рассвет на соленом озере Шотт эль Джерид, познакомитесь с историей античного Амфитеатра и увидите лисичек Маленького принца — очаровательных фенеков.

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