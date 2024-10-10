Юсеф проводит ещё 1 экскурсию

Сиди-Бу-Саид, Зигван и Такруна: мозаика тунисского наследия
Погрузитесь в атмосферу Туниса, посетив Сиди-Бу-Саид, Зигван и Такруну. Узнайте о местных традициях, истории и насладитесь потрясающими видами
Экскурсия по Тунису включает посещение трех уникальных городов. В Сиди-Бу-Саиде вы узнаете о загадке дверей и попробуете чай по 300-летнему рецепту. В Зигване осмотрите руины акведука, который снабжал водой Карфаген. читать дальшеуменьшить
В Такруне познакомитесь с бытом андалусских берберов, сохранивших традиции.
Экскурсия проводится индивидуально, включает трансфер на автомобиле с кондиционером, услуги гида-водителя и билеты в исторические места. Обед не включен в стоимость.
Экскурсия начинается рано утром, чтобы избежать жары и насладиться достопримечательностями в комфортных условиях
Сиди-Бу-Саид — город, без которого нельзя представить Туниса
Первым делом вы посетите знаменитый город дверей и цветов, писателей и поэтов, узких улочек и великолепного моря. Гуляя среди сине-белых домов, обрамленных цветущей зеленью, вы узнаете, как устроен быт местных жителей, в чем загадка неповторяющихся дверей и какие известные фильмы здесь снимали. Проникнетесь творческой атмосферой Сиди-Бу-Саида, где то и дело кто-нибудь пишет картину, устраивает фотосессию или выступает с уличными концертами. Взглянете на Тунисский залив, а если будет желание, продегустируете традиционный тунисский зеленый чай с кедровыми орешками, который готовят в местном кафе уже более 300 лет. И в результате осознаете, что не зря говорят: «Если вы не посетили этот город, вы не были в Тунисе!».
Античное наследие Зигвана
Далее вы отправитесь на гору Зигван, что 70 км от столицы. В национальном парке осмотрите знаменитый Храм Воды, или храм Посейдона, с самым длинным акведуком в античные времена. Возле руин я расскажу, как питьевая вода доставлялась на целых 137 километров, в сам Карфаген, и какие статуи украшали сооружение. А с горы вам откроется великолепный вид на озеро и окрестности.
Берберский город на горе Такруна
В завершение вы посетите еще одну гору, на которой расположен город, основанный в 16 веке берберами, выходцами из Андалусии. В традиционном дом познакомитесь с бытом людей, которые в 21-м веке практически не изменили своим традициям и сохранили старинный уклад жизни. Вы узнаете, как по исконным канонам плетут ковры, пекут хлеб в тандыре, во что верят и каким представляют счастье. И, конечно, с возвышенности вам откроются новые панорамы окрестностей и вдохновляющие пейзажи оливковых полей.
Организационные детали
Экскурсию проведу для вас я или другой гид из нашей команды
Я встречу вас в отеле и после экскурсии отвезу обратно
Я забираю путешественников из следующих городов: Монастир, Сус, Хаммамет, Тунис и, в некоторых случаях, Махдия
Я не забираю путешественников, проживающих в Джербе и Зарзисе, а также пассажиров круизных лайнеров
Рекомендованное время начала экскурсии — 7 утра, чтобы вы могли в комфортном режиме посмотреть часть достопримечательностей до палящей жары
Средняя продолжительность поездки составляет 11 часов, но временные рамки могут меняться в зависимости от расположения вашего отеля. Детали уточняйте, пожалуйста, при бронировании
В стоимость включен трансфер на автомобиле с кондиционером, услуги гида-водителя, билеты в исторические места.
Обед не включён в стоимость, в среднем, 5-6$/человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юсеф — ваша команда гидов в Тунисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 438 туристов
Приветствую гостей Туниса! Я свободно владею арабским, английским, русским и французским языками. Мы с коллегой занимаемся организацией экскурсионных туров по стране на профессиональном уровне. Будем рады не только познакомить вас читать дальшеуменьшить
с насыщенной историей Туниса, но и развеять некоторые мифы, показав вам, что это совсем не пустыня, а яркое и самобытное место, где живут добрые и отзывчивые люди, всегда готовые помочь и радушно открывающие свои двери даже совершенно посторонним!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анна
хорошая экскурсия для знакомства с городами Туниса. Юсеф хороший рассказчик и собеседник, не перегружает информацией. попробовали вкусную тунисскую шаурму, кактус) в начале экскурсионного дня не повезло с погодой, выезжали с читать дальшеуменьшить
Набеля и был сильный ливень, но в течение дня по мере наших передвижений по городам нам удавалось уезжать от дождей, так как Юсеф смотрел прогнозы погоды и мы ехали туда, где дождя нет. было пасмурно, но без изнуряющей жары и духоты. экскурсию и гида Юсефа однозначно рекомендуем 👍🏼😉
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Natalia
Экскурсия понравилась, вместо Сиди-бу-саида взяли Сус, что очень удобно, Юсеф планирует день, подстраиваясь под тебя. Гора Зигван очень впечатлила, с неё открываются прекрасные виды, наделали тысячу и одну фотографию. Посетили берберскую читать дальшеуменьшить
деревню на горе, посмотрели как пекут лепёшки в тандыре, останавливались в шикарных локациях, прогулялись по рынку Суса. Автомобиль очень комфортный, всегда можно остановиться в магазин или поесть, технические моменты экскурсии на высоте. Взяли все экскурсии Юсефа, предложенные на сайте и очень довольны 😌☺️ Благодаря Вам мы полюбили Тунис 🇹🇳 ❤️🔥
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Александр
Хочу поблагодарить Юсефа за интересную и качественную экскурсию. Для нас в первую очередь была важна безопасность и легкость в общении с гидом, так как мы были с маленьким ребенком, а потом уже содержание самой экскурсии. В итоге получили все: общее представление об истории и красоты страны, гид был вежлив и приятен в общении, всегда внимателен к нашим просьбам и пожеланиям!
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Лана
Замечательная экскурсия, очень добрый, внимательный гид. Работает с душой, мы провели прекрасный день, в дружественной, приятной атмосфере. Рекомендую, вы замечательно проведете время
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Д
Денис
Всё прошло отлично, у Юсефа можно поменять валюту на местную (в разумных пределах конечно), по пути захотели покупаться, пошел на встречу, искупались в тихом места) полностью всё соответствует описанию.
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Оксана
Юсеф сделал наше путешествие по-настоящему незабываемым! Мы влюбились в очаровательный Сиди-Бу-Саид с его сине-белыми улочками, где пили вкуснейший чай в историческом кафе. Древний Зигван поразил нас величественными руинами и потрясающими читать дальшеуменьшить
видами, а в берберском Такруне мы окунулись в атмосферу традиционного быта.
Но больше всего нас тронула забота Юсефа! Он бережно помогал нам и нашему ребенку - буквально носил доску на руках по сложным участкам. Холодная вода в жару это лучшее, что может быть, Юсеф выбрал отличное кафе с вкуснейшей едой и прекрасным видом. А какие потрясающие фото и видео он нам сделал! Это теперь наши самые ценные воспоминания о поездке.
Юсеф - не просто профессионал, а душевный и внимательный человек. Его знания, забота и искренняя улыбка сделали наше путешествие по-настоящему особенным. Обязательно будем рекомендовать его всем друзьям!
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