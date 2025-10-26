Вы побываете в сердце Туркменистана — сияющем мрамором и позолотой Ашхабаде: рассмотрите дворцы и статуи, познакомитесь с сокровищами Национального музея
Описание экскурсии
Организационные детали
Подготовьтесь к жаре. Обязательно возьмите головной убор, солнцезащитные очки, крем от солнца и достаточное количество воды. Одевайтесь в лёгкую и светлую одежду. Для длительных экскурсий и прогулок по городищам и деревням необходима удобная обувь. Убедитесь, что у вас есть медицинская страховка, покрывающая расходы на случай непредвиденных обстоятельств. Не забудьте лекарства, если они вам нужны.
Программа тура по дням
Куня-Ургенч, Каракумы, Дарваза
Встретимся и поедем в Куня-Ургенч — древнюю столицу Хорезма. Погуляем среди мавзолеев и минаретов, побеседуем о правителях, купцах, путешественниках. Рассмотрим сложные узоры в архитектуре усыпальниц Турабек-ханым, султана Текеша, Иль-Арслана, минарета Кутлуг-Тимура и полюбуемся окрестностями с высоты холма Кырк-Молла.
Движемся дальше, в пустыню Каракумы. Нашей целью будет кратер Дарваза, куда мы доберёмся ближе к закату. Это огромная воронка с пламенем внутри — выглядит невероятно. Разместимся в юртах, подкрепимся ужином, приготовленном на костре, и насладимся уникальным зрелищем — пылающими «вратами ада».
Ашхабад, развалины Нисы
Ранним утром направимся в Ашхабад — город белого мрамора, сияющий на солнце, величественный и необычный. Первую остановку сделаем в Национальном музее Туркменистана, где в экспонатах, картинах, артефактах оживает многовековая история. Далее — Старая Ниса, руины парфянской столицы с остатками крепостных стен и храмов. Посетим конюшню грациозных ахалтекинских лошадей, которые столетиями являются визитной карточкой страны. Увидим арку Нейтралитета, парк Независимости и другие символы города. Вечером — отдых в отеле.
Мерв
Впереди — финальная часть путешествия. Едем в древний Мерв — некогда один из важнейших центров Великого шёлкового пути. Гуляя между мавзолеями и крепостями, вы ощутите масштаб этого места. Посетите усыпальницы хазрата Юсуфа Хамадани и султана Санджара, Большую и Малую Кыз-кала, Кешк и другие исторические памятники. Иногда тут можно встретить караваны верблюдов — они бредут по пустыне, словно сотни лет назад.
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$1580
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака, 1 ужин
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Приглашение для получения визы
Что не входит в цену
- Авиабилеты до/после тура
- Обеды, 2 ужина
- 1-местное проживание
- Визовый сбор, налог на границе
- Медицинская страховка
- Чаевые водителям и гидам (необязательны, но приветствуются)