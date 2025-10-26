Мои заказы

В мини-группе по Туркменистану: Ашхабад, руины цивилизаций, «врата ада»

Пожить в юрте у горящего кратера, посетить музей и конюшню, исследовать Куня-Ургенч, Нису и Мерв
Одна из самых закрытых стран мира приоткроет перед вами свои тайны.

Вы побываете в сердце Туркменистана — сияющем мрамором и позолотой Ашхабаде: рассмотрите дворцы и статуи, познакомитесь с сокровищами Национального музея
читать дальшеуменьшить

и узнаете, как выращивают ахалтекинских лошадей.

Отыщете следы некогда процветавших на перекрёстках Великого шёлкового пути цивилизаций — посетите контрастирующие со столицей Куня-Ургенч, Нису, Мерв.

А также заберётесь вглубь пустыни Каракумы, где среди барханов уже более полувека пылает кратер Дарваза — «врата ада», у которых вы заночуете в аутентичной юрте.

В мини-группе по Туркменистану: Ашхабад, руины цивилизаций, «врата ада»
В мини-группе по Туркменистану: Ашхабад, руины цивилизаций, «врата ада»
В мини-группе по Туркменистану: Ашхабад, руины цивилизаций, «врата ада»

Описание экскурсии

Организационные детали

Подготовьтесь к жаре. Обязательно возьмите головной убор, солнцезащитные очки, крем от солнца и достаточное количество воды. Одевайтесь в лёгкую и светлую одежду. Для длительных экскурсий и прогулок по городищам и деревням необходима удобная обувь. Убедитесь, что у вас есть медицинская страховка, покрывающая расходы на случай непредвиденных обстоятельств. Не забудьте лекарства, если они вам нужны.

Программа тура по дням

1 день

Куня-Ургенч, Каракумы, Дарваза

Встретимся и поедем в Куня-Ургенч — древнюю столицу Хорезма. Погуляем среди мавзолеев и минаретов, побеседуем о правителях, купцах, путешественниках. Рассмотрим сложные узоры в архитектуре усыпальниц Турабек-ханым, султана Текеша, Иль-Арслана, минарета Кутлуг-Тимура и полюбуемся окрестностями с высоты холма Кырк-Молла.

Движемся дальше, в пустыню Каракумы. Нашей целью будет кратер Дарваза, куда мы доберёмся ближе к закату. Это огромная воронка с пламенем внутри — выглядит невероятно. Разместимся в юртах, подкрепимся ужином, приготовленном на костре, и насладимся уникальным зрелищем — пылающими «вратами ада».

Куня-Ургенч, Каракумы, ДарвазаКуня-Ургенч, Каракумы, ДарвазаКуня-Ургенч, Каракумы, ДарвазаКуня-Ургенч, Каракумы, ДарвазаКуня-Ургенч, Каракумы, Дарваза
2 день

Ашхабад, развалины Нисы

Ранним утром направимся в Ашхабад — город белого мрамора, сияющий на солнце, величественный и необычный. Первую остановку сделаем в Национальном музее Туркменистана, где в экспонатах, картинах, артефактах оживает многовековая история. Далее — Старая Ниса, руины парфянской столицы с остатками крепостных стен и храмов. Посетим конюшню грациозных ахалтекинских лошадей, которые столетиями являются визитной карточкой страны. Увидим арку Нейтралитета, парк Независимости и другие символы города. Вечером — отдых в отеле.

Ашхабад, развалины НисыАшхабад, развалины НисыАшхабад, развалины НисыАшхабад, развалины Нисы
3 день

Мерв

Впереди — финальная часть путешествия. Едем в древний Мерв — некогда один из важнейших центров Великого шёлкового пути. Гуляя между мавзолеями и крепостями, вы ощутите масштаб этого места. Посетите усыпальницы хазрата Юсуфа Хамадани и султана Санджара, Большую и Малую Кыз-кала, Кешк и другие исторические памятники. Иногда тут можно встретить караваны верблюдов — они бредут по пустыне, словно сотни лет назад.

МервМервМервМерв

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$1580
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 1 ужин
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе
  • Приглашение для получения визы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до/после тура
  • Обеды, 2 ужина
  • 1-местное проживание
  • Визовый сбор, налог на границе
  • Медицинская страховка
  • Чаевые водителям и гидам (необязательны, но приветствуются)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дашогуз, 9:00
Завершение: Фарап, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Батыр
Батыр — ваша команда гидов в Ашхабаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 23 туристов
Я родился в Туркменабаде. Ещё в старших классах школы мечтал изучать языки и заниматься путешествиями. Высшее образование со специализацией в туризме получал в Турции. Уже в студенчестве начал работать гидом для русскоязычных путешественников. По возвращении в Туркменистан основал небольшую компанию и сейчас организовываю экскурсии и туры, показывая гостям свою удивительную страну.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
А
Я обычно не пишу отзывы, потому что понимаю, что у каждого своё восприятие, и что нравится одному, другому не зайдёт вовсе. Но в этот раз хочу поделиться своими ощущениями, может
читать дальшеуменьшить

кому-то пригодится.

Мы заранее всё спланировали, ребята помогли с консультациями по визе и даже вовремя выслали приглашение, так что с бумагами на Туркменистан никаких проблем не было. Трансферы из Хивы до границы и обратно до Бухары тоже организовали — мы ведь пешком границу переходили из Узбекистана. Самое смешное и странное было в том, что на туркменской стороне нас заставили сдавать тест на ковид… в 2025 году, представляете?!

Сам же тур прошёл безупречно. Когда что-то нужно было решить или подстроить под наши желания, ребята оперативно включались. Поскольку это была индивидуальная поездка, гид предлагал разные варианты, очень за нами следил. Вот на границе спросил, не голодны ли мы, хотя вроде мелочь, но приятно. Потом отвезли в местечко, где дали попробовать лепешки и мясо из тандыра. А ещё по дороге остановились у реки и пожарили свежую рыбу, которую только что поймали. Когда в машине сломался кондиционер, быстро поменяли её на новую. Все места, куда заезжали, были классными. Гиды, особенно Якуб в Старой Нисе, рассказывали очень интересно. По жилью тоже нареканий нет.

Единственный минус — не давали самим гулять по Ашхабаду без сопровождающего, но это особо настроение не испортило. И да, дороги там оставляют желать лучшего, но тут уже никто ничего не мог сделать.

В общем, для меня Туркменистан — это скорее эмоции и новые впечатления, чем обычный отдых. Огромное спасибо всем, кто помог устроить эту поездку!

Вам был полезен этот отзыв?
И
Хочу рассказать о нашей поездке на три дня. Сначала боялись бронировать, потому что отзывов было немного, но ни чуть не пожалели! С самого начала общение с организаторами было приятным, всегда
читать дальшеуменьшить

отвечали быстро на все вопросы (у меня их было много). За день до выезда опять связались, напомнили обо всем. Мы заранее заказали трансфер из Хивы к границе и машина приехала вовремя. Перейти границу Узбекистана оказалось просто, без проблем. Там нас встретил гид и сам быстро оформил все документы, нам оставалось только ждать около трех часов и оплатить визу (об этом расскажу отдельно).

Нашим гидом был Байхан — молодой парень, полный энергии. Он отлично рассказывал про все места, проблем не возникало, все шло по плану, очень повезло с ним. Водители тоже молодцы — было несколько машин и разные ребята, отлично справлялись с дорогами, можно было засыпать спокойно во время переездов.

Весь тур нам очень понравился: вкусная и недорогая еда, удивительная пустыня и очень классный гид. На двоих за три дня мы потратили всего около 50$, и ни в чем себе не отказывали.

Отдельно про визу и расходы на границе. Совсем не ожидали, что будет такая цена — в интернете писали про 100$ + 15$, а нам пришлось платить по 200$ с человека. Еще по границе ходит автобус, который тоже платный — 5–10 монат с человека, а пешком пройти нельзя. В сторону Туркменистана и обратно по Узбекистану автобусов несколько, учитывайте это заранее, мы об этом не знали.

Хотелось бы, чтобы в ваучере сразу писали реальную цену визы — у нас вышло в два раза дороже, и чтобы предупреждали про платные автобусы на границе. Но несмотря на эти моменты, поездка оставила очень хорошие впечатления!

Вам был полезен этот отзыв?

Похожие туры на «В мини-группе по Туркменистану: Ашхабад, руины цивилизаций, «врата ада»»

Все тайны Туркменистана от блеска Ашхабада до древних городищ (индивидуально)
На машине
8 дней
7 отзывов
Все тайны Туркменистана от блеска Ашхабада до древних городищ (индивидуально)
Пожить в юрте у «врат ада», совершить паломничество к сакральному некрополю, изучить Нису и Мерв
Начало: Аэропорт Ашхабада, 8:00-12:00
12 авг в 10:00
23 авг в 10:00
$1345 за человека
Земля песков и древних городов: тур в Туркменистан с экскурсиями и ночью в пустыне (мини-группа)
На машине
5 дней
1 отзыв
Земля песков и древних городов: тур в Туркменистан с экскурсиями и ночью в пустыне (мини-группа)
Увидеть газовый кратер, пожить в юрте, посетить Ашхабад, Старую Нису и Мерв и погрузиться в историю
Начало: Ашхабад, 9:00
8 авг в 09:00
19 авг в 09:00
$1118 за человека
Неизведанный Туркменистан: автотур «всё включено» с погружением в культуру и ночью в пустыне
На машине
5 дней
1 отзыв
Неизведанный Туркменистан: автотур «всё включено» с погружением в культуру и ночью в пустыне
Исследовать страну от Ашхабада до «врат Ада», побывать в отдалённых местах и узнать о традициях
Начало: Ашхабад, аэропорт, первая половина дня (заселение ...
25 авг в 08:00
1 сен в 08:00
$990 за человека
Мини-группой по Туркменистану: столица, древние города, горы и море
На машине
8 дней
Мини-группой по Туркменистану: столица, древние города, горы и море
Осмотреть мавзолеи и руины, пожить в юртах, полюбоваться «вратами ада», алым каньоном и Каспием
Начало: Дашогуз, 9:00
12 авг в 09:00
23 авг в 09:00
$1580 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ашхабаде
Все туры из Ашхабада
$1580 за человека