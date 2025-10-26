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отвечали быстро на все вопросы (у меня их было много). За день до выезда опять связались, напомнили обо всем. Мы заранее заказали трансфер из Хивы к границе и машина приехала вовремя. Перейти границу Узбекистана оказалось просто, без проблем. Там нас встретил гид и сам быстро оформил все документы, нам оставалось только ждать около трех часов и оплатить визу (об этом расскажу отдельно).



Нашим гидом был Байхан — молодой парень, полный энергии. Он отлично рассказывал про все места, проблем не возникало, все шло по плану, очень повезло с ним. Водители тоже молодцы — было несколько машин и разные ребята, отлично справлялись с дорогами, можно было засыпать спокойно во время переездов.



Весь тур нам очень понравился: вкусная и недорогая еда, удивительная пустыня и очень классный гид. На двоих за три дня мы потратили всего около 50$, и ни в чем себе не отказывали.



Отдельно про визу и расходы на границе. Совсем не ожидали, что будет такая цена — в интернете писали про 100$ + 15$, а нам пришлось платить по 200$ с человека. Еще по границе ходит автобус, который тоже платный — 5–10 монат с человека, а пешком пройти нельзя. В сторону Туркменистана и обратно по Узбекистану автобусов несколько, учитывайте это заранее, мы об этом не знали.



Хотелось бы, чтобы в ваучере сразу писали реальную цену визы — у нас вышло в два раза дороже, и чтобы предупреждали про платные автобусы на границе. Но несмотря на эти моменты, поездка оставила очень хорошие впечатления!