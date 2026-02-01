Неизведанный Туркменистан: автотур «всё включено» с погружением в культуру и ночью в пустыне
Исследовать страну от Ашхабада до «врат Ада», побывать в отдалённых местах и узнать о традициях
Начало: Ашхабад, аэропорт, первая половина дня (заселение ...
9 фев в 08:00
16 фев в 08:00
$680 за человека
Мини-группой по белоснежному Ашхабаду с посещением музеев, конюшни и развалин Нисы
Познакомиться с традициями и бытом, погулять по восточному базару и узнать всё об ахалтекинцах
Начало: Ашхабад, 9:00
2 мая в 09:00
$210 за человека
В мини-группе по Туркменистану: Ашхабад, руины цивилизаций, «врата ада»
Пожить в юрте у горящего кратера, посетить музей и конюшню, исследовать Куня-Ургенч, Нису и Мерв
Начало: Дашогуз, 9:00
21 фев в 09:00
7 мар в 09:00
$800 за человека
