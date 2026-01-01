Неизведанный Туркменистан: автотур «всё включено» с погружением в культуру и ночью в пустыне
Исследовать страну от Ашхабада до «врат Ада», побывать в отдалённых местах и узнать о традициях
Начало: Ашхабад, аэропорт, первая половина дня (заселение ...
9 фев в 08:00
16 фев в 08:00
$680 за человека
Все тайны Туркменистана от блеска Ашхабада до древних городищ (индивидуально)
Пожить в юрте у «врат ада», совершить паломничество к сакральному некрополю, изучить Нису и Мерв
Начало: Аэропорт Ашхабада, 8:00-12:00
26 янв в 10:00
2 фев в 10:00
$1200 за человека
Земля песков и древних городов: тур в Туркменистан с экскурсиями и ночью в пустыне (мини-группа)
Увидеть газовый кратер, пожить в юрте, посетить Ашхабад, Старую Нису и Мерв и погрузиться в историю
Начало: Ашхабад, 9:00
4 фев в 09:00
19 фев в 09:00
$1050 за человека
