Тур по Туркменистану: Взгляд на культуру и историю
Начало: Международный аэропорт Ашхабада
Завтра в 07:00
2 ноя в 07:00
$1243 за человека
Неизведанный Туркменистан: автотур «всё включено» с погружением в культуру и ночью в пустыне
Исследовать страну от Ашхабада до «врат Ада», побывать в отдалённых местах и узнать о традициях
Начало: Ашхабад, аэропорт, первая половина дня (заселение ...
3 ноя в 10:00
10 ноя в 10:00
$680 за человека
Открытие Туркменистана: 5-дневное культурное путешествие
Начало: Ашхабад
Завтра в 07:00
2 ноя в 07:00
$1534 за всё до 20 чел.
