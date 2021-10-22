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Приглашаем на обзорную экскурсию по Алании, во время которой вы познакомитесь с историей города и его главными достопримечательностями. Во время 3-часового путешествия на открытых 14-ти местных джипах вы увидите дневную и вечернюю Аланию.
Программа
Подъем на фуникулере на Аланийскую крепость 13 века с лучшей панорамой города.
Мечеть султана Сулеймана.
Купание на легендарном пляже Клеопатры с песком, который Марк Антоний привез из самого Египта.
Сталактитовая пещера Дамлаташ с воздухом, исцеляющим болезни дыхательных путей.
Панорамная площадка «I love Alanya».
Живописные банановые, апельсиновые и лимонные плантации.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное и экскурсионное обслуживание. Билет на фуникулер
Что не входит
Билет в пещеру Дамлаташ - 12 лир (около 1, 5$) с человека
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ежедневно в 16:00
Tez Tour — Организатор в Аланье
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алла З.
22 окт 2021
Красивые виды, хорошо все организовано,минус за то,что сильно продуло,одевайтесь тепло и закрывайте голову.