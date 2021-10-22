Обзорная экскурсия по Алании с фуникулером

Экскурсию проводит русскоязычный гид

5
1 отзыв
Групповая
Экскурсию проводит русскоязычный гид.

Рекомендуем взять с собой: фото/видеокамеру, купальник/плавки, полотенце, головной убор, воду, деньги на личные расходы.
Обзорная экскурсия по Алании с фуникулером
Обзорная экскурсия по Алании с фуникулером
Обзорная экскурсия по Алании с фуникулером
Обзорная экскурсия по Алании с фуникулером
Обзорная экскурсия по Алании с фуникулером
Обзорная экскурсия по Алании с фуникулером
Обзорная экскурсия по Алании с фуникулером

Что вас ожидает 🤩

  • Аланийская крепость
  • Мечеть султана Сулеймана
  • Пляж Клеопатры
  • Пещера Дамлаташ
  • Панорамная площадка «I love Alanya»
  • Апельсиновые и лимонные плантации
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.
Приглашаем на обзорную экскурсию по Алании, во время которой вы познакомитесь с историей города и его главными достопримечательностями. Во время 3-часового путешествия на открытых 14-ти местных джипах вы увидите дневную и вечернюю Аланию.

Программа

  • Подъем на фуникулере на Аланийскую крепость 13 века с лучшей панорамой города.
  • Мечеть султана Сулеймана.
  • Купание на легендарном пляже Клеопатры с песком, который Марк Антоний привез из самого Египта.
  • Сталактитовая пещера Дамлаташ с воздухом, исцеляющим болезни дыхательных путей.
  • Панорамная площадка «I love Alanya».
  • Живописные банановые, апельсиновые и лимонные плантации.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Билет на фуникулер
Что не входит
  • Билет в пещеру Дамлаташ - 12 лир (около 1, 5$) с человека
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 16:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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2
1
А
22 окт 2021
Красивые виды, хорошо все организовано,минус за то,что сильно продуло,одевайтесь тепло и закрывайте голову.

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