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Волшебство ночной Алании

4.8
6 отзывов
Turkish H.
Turkish H. – Гид из Аланьи
Новая, абсолютно уникальная экскурсия ⛳ — волшебство ночной Алании.

Мы продумали эту программу специально для тех, кто не любит экскурсии 🧭 в дневной зной — это целое «комбо».

Такую экскурсию вы точно не забудете и и у кого не встретите.

Хватит сидеть в отелях — наполните свой отпуск яркими эмоциями и драйвом!
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  • 👥Групповая
  • 🌃Ночная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $24 за человека

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Волшебство ночной Алании
Волшебство ночной Алании

Что вы увидите

  • Крепость Алании
  • Прогулка на яхте
  • ресторан Дим чай
  • Развлекательная программа с восточными танцами
Экскурсионная программа:Из отеля мы забираем вас на джипах, с ветерком и зажигательной музыкой мчим к крепости Алании. Шикарный панорамный вид — идеально для фотографий!
Далее мы поплывем на яхте 🛥️ в открытое море 🌊. У вас будет возможность искупаться в бухте у красной башни — не забудьте купальники. А после устроим на яхте зажигательную дискотеку с горячими хитами этого года.
Продолжительность этой части программы - 1 час 20 мин.
Далее мы отправимся в Дим чай — ресторан на воде, ужин в котором включён в стоимость нашей экскурсии 🧭 ужина вы сможете поплавать в бассейне, а так же вас ждёт развлекательная программа с восточными танцами. Организационные детали:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь, одежду по погоде и не забудьте купальники.
Что входит
  • трансфер из отеля и обратно
  • русскоговорящие гиды
  • катание на джипах с профессиональными водителями
  • ужин на реке Дим Чай (на выбор: запеченная форель или шашлык из курицы)
  • прогулка на яхте
Что не входит
  • напитки
Волшебство ночной Алании
Волшебство ночной Алании
Волшебство ночной Алании
Волшебство ночной Алании
Волшебство ночной Алании
Волшебство ночной Алании
Волшебство ночной Алании
Волшебство ночной Алании
Волшебство ночной Алании
Волшебство ночной Алании
Волшебство ночной Алании

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Turkish H.
Turkish H.
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6 отзывов оставили туристы

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