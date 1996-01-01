Экскурсионная программа:Из отеля мы забираем вас на джипах, с ветерком и зажигательной музыкой мчим к крепости Алании. Шикарный панорамный вид — идеально для фотографий!

Далее мы поплывем на яхте 🛥️ в открытое море 🌊. У вас будет возможность искупаться в бухте у красной башни — не забудьте купальники. А после устроим на яхте зажигательную дискотеку с горячими хитами этого года.

⠀

Продолжительность этой части программы - 1 час 20 мин.

⠀

Далее мы отправимся в Дим чай — ресторан на воде, ужин в котором включён в стоимость нашей экскурсии 🧭 ужина вы сможете поплавать в бассейне, а так же вас ждёт развлекательная программа с восточными танцами. Организационные детали:Для вашего же комфорта, на время экскурсии надевайте удобную обувь, одежду по погоде и не забудьте купальники.