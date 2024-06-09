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предлагает именно такое путешествие. Вас ждет встреча с пляжем Клеопатра, где легенды о любви оживают наяву.



Пещера Дамлаташ откроет тайны древних времен, а канатная дорога подарит виды, от которых захватывает дух. Знаменитая крепость Кале и пещера Пиратов перенесут вас в мир приключений. Прогулка по Старому городу наполнит вас чувством уюта и тепла местных улочек.



Эта экскурсия - не просто осмотр достопримечательностей, это погружение в атмосферу города, где каждый камень и каждый вид рассказывают свою уникальную историю.



Подготовьтесь к незабываемым впечатлениям и атмосферным фотографиям, которые станут яркими воспоминаниями о вашем путешествии в Аланью