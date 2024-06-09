Представьте себе прогулку, где каждый шаг открывает новую страницу истории, каждый поворот дарит невероятные виды, а атмосфера погружает в мир древних легенд и современных открытий. Экскурсия «Аланья: увидеть самое главное»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы переместимся в различные эпохи и исследуем главные достопримечательности города.
- Окажемся на знаменитом пляже Клеопатра и пройдём по следам Марка Антония.
- В пещере Дамлаташ мысленно отправимся на 15 000 лет назад и разберёмся, откуда она вообще взялась.
- По канатной дороге ворвёмся в эпоху сельджуков и погуляем по знаменитой крепости Кале.
- Окунёмся в мир пиратских разбоев и побываем в настоящей пещере Пиратов.
- Прогуляемся по узким улочкам Старого города, обсудим их тайны и легенды.
Вы соберёте коллекцию главных достопримечательностей, полюбуетесь видами с лучших смотровых площадок. И конечно, сделаете множество атмосферных фотографий. Я об этом позабочусь!
Организационные детали
- На маршруте будут ступеньки, подъёмы, спуски. Поэтому рекомендую предусмотреть удобную обувь и одежду.
- Возможен облегчённый вариант маршрута, без подъёмов и ступенек. Его обсуждаем после оформления заказа.
Дополнительные расходы
- Канатная дорога от пляжа Дамлаташ к крепости Кале ≈7-9$ с человека (либо можно подняться на такси)
- Пещера Дамлаташ ≈1-2$ с человека, дети ≈0,8$ с человека
- Входные билеты в Цитадель ≈10$ с человека, дети до 8 лет бесплатно
- Такси до крепости Кале (при желании) ≈350-500 лир за машину (в зависимости от вместимости)
- По желанию мы можем предоставить транспорт за дополнительную плату
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на пляже Клеопатра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
mila — ваш гид в Аланье
Я путешествую по Турции с 2015 года. Для меня Турция — это не только пляжи и отели. Для меня Турция — это захватывающая история, диковинная природа, интереснейшие достопримечательности. Про каждую из них я знаю множество фактов и легенд. Мой девиз: «Скука — главный враг экскурсий». Поэтому я строю свои авторские экскурсии таким образом, чтобы они запомнились. Увидимся в «моей» Аланье!Задать вопрос
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