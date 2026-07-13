-
14%
Групповая
Античные города и бухты - из Аланьи
Прогуляться среди развалин, отдохнуть у моря и побывать в подземном мире
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
11 авг в 08:30
€43
€50 за человека
-
50%
Групповая
Двухдневная поездка из Аланьи в Каппадокию
Погрузиться в атмосферу колоритного региона Турции
Начало: По вашему месту жительства
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 03:00
10 авг в 03:00
13 авг в 03:00
€20
€40 за человека
Групповая
Из Аланьи в Каппадокию - двухдневное путешествие
Увидеть подземные города, лунные долины и воздушные шары - место, где природа создала иной мир
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 03:30
Завтра в 03:30
11 авг в 03:30
€40 за человека
-
29%
Групповая
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Аланьи
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
Начало: У вашего отеля
10 авг в 03:30
13 авг в 03:30
€32
€45 за человека
Групповая
Вечерний трансфер в парк Land of Legends из Аланьи
С комфортом доехать до турецкого Диснейленда и вернуться обратно
Начало: Из отеля в Аланье
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€16 за человека
Групповая
Из Аланьи в край каменных долин - на 2 дня в Каппадокию
Посетить крепость Учхисар и монастыри Гёреме, увидеть дымоходы фей и город под землёй
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 03:00
Завтра в 03:00
10 авг в 03:00
€37 за человека
-
15%
Групповая
Лучший выборВечерняя Аланья: пляж Клеопатры, крепость и морская прогулка
Отправиться на джипах в красивые места и прокатиться на яхте с шоу-программой (всё включено)
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 16:30
Сегодня в 16:30
11 авг в 16:30
€34
€40 за человека
-
14%
Групповая
Аутентичная деревня и природные красоты реки Дим
Погрузитесь в атмосферу традиционной турецкой деревни и насладитесь природными красотами каньона Дим. Идеальный отдых для любителей аутентичности
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и пятницу в 08:30
10 авг в 08:30
14 авг в 08:30
€43
€50 за человека
-
10%
Групповая
В Зелёный каньон - из Аланьи (всё включено)
Поездка в Таврские горы с круизом на катамаране и обедом на берегу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€36
€40 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Бирюзовые бухты Газипаши
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по бирюзовым бухтам и античным руинам Газипаши, всего в 40 км от Аланьи
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €399 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Алания с высоты крепостных стен: треккинг к замку
10 километров красоты, захватывающих видов и интересных историй
Начало: У статуи Ататюрка в центре Алании
Расписание: в среду и воскресенье в 16:00
Завтра в 16:00
12 авг в 16:00
€17 за человека
-
20%
Групповая
Сафари на открытом автобусе к каньону Сападере
Отдохнуть на природе, побывать в Пещере гномов и увидеть уникальный каньон на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
€32
€40 за человека
Групповая
На глубине Средиземного: дайвинг-приключение в Аланье
Два погружения в подводный мир - для новичков и не только
Начало: У ворот вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
€35 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Аланья: увидеть самое главное
Откройте для себя волшебный мир Аланьи, где каждый шаг рассказывает историю, а каждый вид завораживает
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €310 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
День экстрима в Анталье: рафтинг, сафари и зиплайн (из Аланьи)
С трансфером и обедом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€23 за человека
Групповая
Волшебство вечерней Аланьи (всё включено)
Сафари на джипах, прогулка на яхте, пенная вечеринка и магия восточной сказки
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 16:30
Сегодня в 16:30
11 авг в 16:30
€29 за человека
Групповая
По следам пиратов и царицы Клеопатры: морская прогулка в Аланье
С купанием в Средиземном море
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€17 за человека
Групповая
Зелёный каньон из Аланьи: круиз по изумрудному озеру и обед в горах
Насладиться водной прогулкой в одном из самых живописных мест Турции
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
€35 за человека
Групповая
Джип-сафари из Аланьи: каньон Сападере и Дим-Чай
Провести насыщенный день среди природных сокровищ Турции
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€27 за человека
Групповая
Кабрио-сафари на зелёном озере
Горы Таурус, турецкая деревня, прогулка на кораблике и водные бои - из Аланьи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
€25 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Аланья и её древняя крепость
На машине по главным достопримечательностям города
Начало: У вашего отеля если остановились в центре Алании
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€82 за человека
Групповая
Приключение 3 в 1: рафтинг, багги и зиплайн (из Аланьи)
Поездка в каньон Тазы для активных путешественников
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
€50 за человека
-
24%
Групповая
Прогулка на пиратском корабле с пенной вечеринкой из Аланьи
Искупаться в открытом море, заглянуть в таинственные пещеры и повеселиться на борту
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€19
€25 за человека
-
20%
Групповая
Дайвинг в Аланье
Дважды погрузиться под воду и увидеть знаменитые подводные пейзажи Окурджалара
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
€36
€45 за человека
-
13%
Групповая
Джип-сафари по горам Таурус - из Аланьи
Отправьтесь на захватывающее джип-сафари по горам Таурус из Аланьи! Вас ждут живописные виды, водопады, пещеры и обед на берегу реки
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
€33
€38 за человека
Групповая
до 25 чел.
Поездка в живописный Зелёный каньон (всё включено)
Погрузитесь в атмосферу умиротворения на бирюзовых водах Зелёного каньона с комфортным круизом и вкусным обедом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
€30 за человека
-
28%
Групповая
Релакс по-турецки в Аланье
Хаммам по всем правилам и уходовые процедуры с аромамаслами или алоэ вера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 13:00, 14:00 и 15:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€18
€25 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Аланьи - в Тазы каньон и древний Селгэ
Полюбоваться горной природой, увидеть античный амфитеатр и попробовать лепешки гезлеме
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €420 за всё до 8 чел.
Групповая
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Аланьи)
Погонять по хвойному лесу и покорить водную стихию во время группового сплава по горной реке
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
€32 за человека
-
25%
Групповая
Групповое путешествие на пиратском корабле Legend Big Kral (всё включено)
Насладиться незабываемым днём: прогулка по центру Аланьи, морские просторы и яркие развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
€30
€40 за человека
Курорт славится своим местным колоритом и уникальной архитектурой. Исторические памятники соседствуют с современными аттракционами, шикарные рестораны конкурируют с лавками турецких торговцев. Здесь много развлечений и действительно есть, на что посмотреть. Не нужно разрываться между изучением истории или отдыхом на пляже. В Алании вы сможете увидеть уникальные памятники архитектурного наследия, и сразу после знакомства с ними насладиться отдыхом на одном из десятков пляжей. На фоне красоты местной природы можно сделать сотни потрясающих снимков и закупиться десятками видов специй, чая и кофе
В Алании много мест, где можно отдохнуть с душой и недорого. Чтобы быстро найти подходящий вариант, выбирайте одну из экскурсий, размещенных на нашем сайте. Цены приемлемые и по карману каждому. Опытные гиды радушно относятся к русскоязычным туристам и свободно говорят на родном языке. Экскурсии по лучшим местам турецкого курорта не оставят равнодушным никого. Алания навсегда запомнится как теплый, приветливый город с уникальной природой и наследием предков. Выбирайте, какие из туров по душе, и отправляйтесь к новым эмоциям и приключениям. Список предложений меняется в зависимости от сезона. Следите за обновлениями, чтобы путешествовать по Алании с максимальным комфортом и выгодой
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 4 июн 2026
Супер экскурсия! Отдельное спасибо Татьяне!
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Е
Дата посещения: 3 июл 2026
Все супер, спасибо большое
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F
Дата посещения: 29 мая 2025
Поставил 4 , а не 5 только потому что очень далеко и утомительно . Но это никак не зависит от организатора . Отдельное спасибо гиду Фархату. - Отличный русский язык . Хороший юмор . Высокий тонус. Внимательность . Доброжелательность .
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Полгулка длилась около 3,5 часов на большом и комфортабельном корабле. Было 3 остановки для купания. Прошлилсь мимо крепости и указанных
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Отличное место. Окунаешься в атмосферу релакса и спокойствия. Процедуры приятные и однозначно стоят посещения.
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Благодарю за увлекательное,познавательное пешее путешествие.
Познакомилась с городом Аланья,открыла для себя,новые моменты,благодаря замечательному сопровождающему гиду Татьяне.
Очень рекомендую побродить по интересным улочкам города на этой экскурсии. Спасибо организаторам.
Познакомилась с городом Аланья,открыла для себя,новые моменты,благодаря замечательному сопровождающему гиду Татьяне.
Очень рекомендую побродить по интересным улочкам города на этой экскурсии. Спасибо организаторам.
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м
все прошло отлично! организация без сбоев и задержек)
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Е
Сама экскурсия хорошая, без изысков, всё как и везде. Вкусный ужин, красивые места, остановки для купания, пенная вечеринка. Состояние корабля
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A
все понравилось. удобный трансфер и автобус. пейзажи замечательны, гид рассказывал все интерно, с шутками. давал советы, куда сперва ходить, что
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Прекрасная экскурсия по исторической крепости. Русскоговорящий гид Татьяна прекрасно владеет материалом, интересно и не скучно.
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Всего 3665 отзывов в Аланье
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Ответы на вопросы от путешественников по Аланье
Самые популярные экскурсии в Аланье
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Что посмотреть в Аланье
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Аланье в августе 2026
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