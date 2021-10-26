А Алина 4

Действительно видовая экскурсия и только. С детьми маленькими не рекомендую. Дороги много. Интересно было увидеть камни дьявола и Сельге. Рассказ гида был 2 минуты, но я дочитала потом в интернете:) в общем то достаточно скучно. На джипах в Алании было веселее, мы ехали с музыкой, водители рассказывали про места, про Турцию, ехали по горам по долам… тут всю дорогу молча просто на машине. Половина людей спала. Также нас три раза пересаживали зачем то туда обратно и в итоге я с сыном сидели на разных местах. Поставила бы 3, но тут предупреждали что это видовая экскурсия и все - виды были и они были хороши:) за это спасибо!