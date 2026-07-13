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на твёрдую 4ку, что порадовало! Единственный минус: организация трансфера от/до отеля. При сборе гостей очень долгое ожидание на каждой точке, от чего настроение водителя меняется не в лучшую сторону и дальнейшая поездка становится более экстремальной) На обратном пути так же выгнали толпу со всех кораблей, гиды бегут без оглядки и вся толпа за ними, хорошо если взрослые (а я была с мамой 70+ и детьми 5 и 8 лет, потому нам было мягко говоря не очень было комфортно). И не совсем понятна логика, сначала всех погнали в одну сторону, потом началась сортировка по отелям и в итоге погнали в другую сторону, где оставался наш трансфер (почему бы нас сразу туда не направить). Но это все риторика) Итог: за свою стоимость экскурсия полностью оправдана 💜