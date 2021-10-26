Все экскурсии в Аланье
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Аланье – доступно 72 экскурсии на 2021 год, 517 ⭐ отзывов, цены от $16. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Аланье почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Турции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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1д 14ч
$60
за 1 чел.
Путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию из Алании
Каппадокия манит своими невероятными пейзажами
03:00 - 05:00 трансфер в регионе Алания
7ч
$25
за 1 чел.
Поездка на джипах в каньон Сападере
Каньон Сападере - невероятно красивая местность в Таврских горах
Индивидуальная экскурсия
4ч
69€59
за 1-6 чел.
Аланья с античных времен до наших дней
Больше чем просто курорт: история и виды «турецкой Ривьеры» на обзорной экскурсии по городу
6ч 30м
$30
за 1 чел.
Волшебство ночной Алании
Эта экскурсия специально для тех, кто не любит стандартные туры и и дневную жизнь
По средам с 17:30 до 23:00 (время встречи зависит от отеля)
7ч
€16
за 1 чел.
На пиратской яхте вдоль берегов Аланьи
Групповая морская прогулка, купание в открытом море и пенная вечеринка
ежедневно в 09:00
15ч
$35
за 1 чел.
По следам Святого Николая Угодника: Демре, Мира, Кекова из Алании
На территории Турции сохранилось множество исторических достопримечательностей
13ч
€52
за 1 чел.
Калейдоскоп Каппадокии — на 2 дня из Аланьи
Впечатлиться фантастическими пейзажами, исследовать скальные города и проникнуться историей региона
10ч
$40
за 1 чел.
2 в 1 - Памуккале и турецкие Мальдивы
Посвятите один день себе и изучению Турции
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
44€40
за 1-6 чел.
Турецкая кухня — наслаждение вкусом
Познакомиться с богатыми кулинарными традициями разных районов Турции через истории и блюда
18ч
$40
за 1 чел.
Травертины Памуккале и Античный город Иераполис
Отправляйтесь в Памуккале, чтобы почувствовать себя на античном курорте! Вы познакомитесь с историей...
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
44€40
за 1-6 чел.
Сладко поедим — сладко поговорим
Прогулка-дегустация и знакомство с восточными сладостями
9ч
$35
за 1 чел.
Каньоны Тазы и Кепрюлю. Сафари на джипах & Рафтинг
Приглашаем вас посетить два живописных природных объекта, расположенных на территории заповедника
В 8:00 начинается трансфер в регионе
13ч
€18
за 1 чел.
Рафтинг по горной реке
Зарядиться энергией во время сплава в живописном каньоне
в понедельник, среду и пятницу в 08:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
$275
за 1-10 чел.
Морская прогулка на индивидуальной яхте
Ни один отдых на морском побережье Турции не обходится без прогулки на яхте
время на выбор 8:00 - 12:00, 12:00 - 16:00, 16:00-20:00
13ч
€50
за 1 чел.
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Аланьи
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
1д
$190
за 1 чел.
Стамбул за один день
Всего час перелёта - и вы уже открываете для себя совершенно другую Турцию! Вместе с нашим гидом вы...
5ч
€45
за 1 чел.
Прогулка на лошадях
Путешествие верхом по живописному уголку Аланьи
ежедневно в 09:00
3ч
$100
за 1 чел.
Параглайдинг: Турция с высоты
Параглайдинг - увлекательное занятие, которое подарит вам невероятные эмоции и заряд адреналина
Индивидуальная экскурсия
10ч
€400
за 1-6 чел.
Памуккале и античный Иераполис
Посетить «восьмое чудо света», искупаться в бассейне Клеопатры и погулять по руинам древнего курорта
6ч 30м
$20
за 1 чел.
На пиратской яхте к лучшим пляжам Алании
Отдых на берегу Средиземного моря не обходится без морского путешествия
Ежедневно с 09:30 до 15:00
11ч
€30
за 1 чел.
Сафари-микс из Аланьи: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Увидеть природные и исторические богатства Турции в групповом туре на автобусе и джипе
18ч
$120
за 1 чел.
Памуккале на рассвете + воздушные шары из Аланьи
Памуккале - это настоящая сказка из белых сказал
22:30 – 00:00 трансфер из отелей в регионе Алания
8ч
€55
за 1 чел.
Дайвинг в Средиземном море
Погрузиться в удивительный подводный мир и познакомиться с его обитателями
ежедневно в 09:00
9ч
$25
за 1 чел.
Рафтинг в каньоне Кепрюлю
Средиземноморская природа намного разнообразнее песчаных и галечных пляжей
Ежедневно с 08:00
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Последние отзывы «Экскурсии Аланьи»
- ООльга26 октября 2021Всё прошло отлично. Да, дорога немного утомительна, но благодаря гиду скучать не пришлось: развлекал, рассказывал интересные факты о стране, даже показывал фокусы:) Спасибо за день, полный впечатлений!
- ААлина26 октября 2021Действительно видовая экскурсия и только. С детьми маленькими не рекомендую. Дороги много. Интересно было увидеть камни дьявола и Сельге. Рассказ гида был 2 минуты, но я дочитала потом в интернете:) в общем то достаточно скучно. На джипах в Алании было веселее, мы ехали с музыкой, водители рассказывали про места, про Турцию, ехали по горам по долам… тут всю дорогу молча просто на машине. Половина людей спала. Также нас три раза пересаживали зачем то туда обратно и в итоге я с сыном сидели на разных местах. Поставила бы 3, но тут предупреждали что это видовая экскурсия и все - виды были и они были хороши:) за это спасибо!
- ССветлана24 октября 2021Отличная экскурсия и по организации, и по содержанию. Гид Ильхам очень приятный и веселый. Шары однозначно стоят полета. Спасибо за организацию!
- РРимма23 октября 2021Ездили с экскурсоводом Ильхам, очень понравится, много полезной информации. Дорога с Алании тяжеловата, в целом очень понравилось.
- ЮЮрий22 октября 2021Всё прошло замечательно. Гид Баха хорош.
- ЕЕкатерина22 октября 2021Гид Ильяс хорош. Всё хорошо, кроме автобуса, в котором даже ноги не вытянуть. А дорога - по 7 часов туда и обратно.
- ККарина21 октября 2021Обязательно нужно попробовать, нереальная красота
- ННина19 октября 2021Нам экскурсия понравилась: полёт над Памуккале- выше облаков! И неожиданно древний город, о котором мы даже не слышали, и бассейн Клеопатры… Но больше всего нам понравился гид Гайрат! Такого увлечённого, харизматичного, дружелюбного гида давно не встречали. Так что обычная экскурсия с Гайратом превратилась в необыкновенное путешествие, которое благодаря ему запомнится надолго! Спасибо!
- Отзыв на: Аланья с античных времен до наших днейААнна19 октября 2021Я могу только сказать спасибо Марине за то, что провела экскурсию для нас в немного нестандартных условиях и была терпелива и к нашему опозданию и к нашим ограничениям)) Марина очень интересно рассказывает, обладает глубокими знаниями и при этом сама приятный открытый человек. Смело могу рекомендовать экскурсию к посещению
- AAlsu18 октября 202114.10.21 были на экскурсии, понравилось все, кроме автобуса! Автобус был маленький и было тесно. Думаю организаторы учтут этот момент, все таки ехать 370 км в одну сторону и обратно! А в целом все отлично, шикарная экскурсия! И полет на шарах и бассейн Клеопатры и потрясающие травертины, и древний Иерополис! Ну, просто великолепно! Рекомендую, очень увлекательно🔥🔥🔥🔥🔥