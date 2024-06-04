Обзорные и познавательные экскурсии Аланьи

Найдено 6 экскурсий в категории «Обзорные» в Аланье, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сладко поедим - сладко поговорим
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
20 отзывов
Гастрономическое путешествие: вкус Алании через традиционные сладости
Погрузитесь в мир турецких десертов, открывая вкусные тайны Алании в уютной атмосфере экскурсии
Начало: Аланья, центр, Джума базар
26 июня в 10:00
27 июня в 10:00
90 за всё до 5 чел.
Аланья и её древняя крепость
🚌 На автобусе
🚗 На машине
Мини-группа
3.5 часа
5 отзывов
Аланья: Путешествие в прошлое с посещением крепости и пещеры
Погрузитесь в вековую историю Аланьи, исследуя древнюю крепость и уникальные исторические объекты
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите дом культуры и познакомитесь с бытом коренных жителей»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
97 за человека
Обзорная экскурсия по Алании с фуникулером
Групповая
4 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Алании с фуникулером
«Приглашаем на обзорную экскурсию по Алании, во время которой вы познакомитесь с историей города и его главными достопримечательностями»
Расписание: Понедельник, четверг в 16:00
$25 за человека
Обзорная экскурсия и океанариум в Анталии из Алании
Групповая
12 часов
Обзорная экскурсия и океанариум в Анталии из Алании
Начало: Аланья
«Приглашаем на обзорную экскурсию по Анталии с посещением одного из крупнейших в мире аквариумного комплекса»
Расписание: Вторник, суббота
11 июня в 07:00
15 июня в 07:00
$85 за человека
Аланья: узнать и полюбить
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Аланья: узнать и полюбить
Обзорная экскурсия по турецкому курорту с аутентичной атмосферой и богатой историей
193 за всё до 5 чел.
Аланья: увидеть самое главное
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Аланья: увидеть самое главное - история, культура, природа
Откройте для себя волшебный мир Аланьи, где каждый шаг рассказывает историю, а каждый вид завораживает
Начало: на пляже Клеопатра
«На обзорной прогулке по городским кварталам и природным локациям вы увидите не только знаковые достопримечательности, но и малоизвестные памятники ушедшей эпохи»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
150 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Аланья с античных времен до наших дней
    Экскурсия очень понравилась! Огромное спасибо Марине за прекрасные экскурсии, профессионализм и душевное отношение. Марина очень внимательный человек и прекрасный рассказчик. Были с детьми 8 и 12 лет, всем было интересно и комфортно. Всем кто хочет узнать много интересного об Алании, очень рекомендую.
  • S
    Sergei
    1 июня 2024
    Аланья и её древняя крепость
    Нам очень понравилось! Фират замечательный гид и прекрасный порядочный человек! Мы в последний момент изменили маршрут, потому что узнали от
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    гида, что на Экскурсию в Тазы наш путь туда обратно займет минимум 6 часов. По этому мы попросили сделать нам экскурсию в Аланью. Это было просто великолепно! Мы были в крепости, посетили красную башню и судоверфи. Услышали много интересных историй и легенд. Пообедали в великолепном колоритном турецком ресторанчике прямо на озере. Очень большое впечатление произвела пещера со сталактитами. Экскурсия длилась больше шести часов, но мы даже не заметили как пролетело время. Еще раз большое спасибо! Самые лучшие рекомендации!

  • Ю
    Юлия
    29 мая 2024
    Аланья и её древняя крепость
    С удовольствием расскажу о нашей экскурсии по Аланьи. Поездку планировали заранее. . До отпуска. Так как жили в отеле на
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    окраине Махмутлара, то, конечно же, решили побывать в Аланьи, погулять по крепости… Рассматривали индивидуальную экскурсию. Поездка с Фыратом заявлен как групповая, но не более 6 человек. . Поехали с сыном вдвоем, получилась индивидуальная экскурсия, а это значит - сплошные плюсы. Очень комфортный трансфер, рассказ о городах (откуда-куда ехали) по дороге. Фырат внимательный и заботливый экскурсовод! Замечательная была прогулка по крепости… Очень чувствуется разница между групповой экскурсией и частной! Благодаря Фырату узнали очень много интересного о крепости, о проживании в ней в древности, об исламе и обычаях, быте… Удалось побывать в музее - восстановленном доме турецкой семьи. И все это без толчеи, под интересные рассказы. . Затем уехали в порт. . Там продолжилась экскурсия, обследовали красную башню. Погуляли без спешки. Впечатления замечательные! Кстати, оплатили поездку рублями через перевод, так как была возможности перевести на российскую карту! Очень советую посетить Аланью с Фыратом! P. S. Вечером отдыхающие в отеле рассказывали об этой же, но групповой поездке. Я убедилась, что все сделала правильно!))

  • В
    Вера
    28 мая 2024
    Аланья и её древняя крепость
    Провели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. Заранее попросили сделать акцент на крепости, и всё получилось самым удачным образом. Однозначно рекомендуем эту программу. Фирату огромное спасибо!!!
    Провели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. ЗаранееПровели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. ЗаранееПровели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. ЗаранееПровели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. Заранее
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Аланья с античных времен до наших дней
    Исключительно рекомендую!!! Если вы хотите легко и увлекательно получить массу информации, то вам точно к Марине! Экскурсия прошла на одном дыхании, безумно интересно!!!
  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    Аланья с античных времен до наших дней
    Марина - большая молодец, сама очень погружена в историю и интересно вовлекает, а как ловко разговаривает с местными жителями☺️. Маршрут был выбран оптимально в соответствии с нашими пожеланиями. Рекомендую прогуляться по фотогеничной Аланье!
    Марина - большая молодец, сама очень погружена в историю и интересно вовлекает, а как ловко разговаривает
  • И
    Инна
    16 ноября 2023
    Сладко поедим - сладко поговорим
    Потрясающая идея и сама экскурсия, через еду можно прочувствовать культуру каждого народа, что очень важно в путешествиях. Советую обязательно посетить
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    эту экскурсию, Марина невероятный профессионал своего дела. Мне было интересно попробовать определенные сладости, которые я увидела в Инстаграме и Марина с лёгкостью нашла всё, что я хотела, очень много интересных историй, легенд и душевных разговоров. После такой встречи ты уже как маленький кондитер, который знает секреты приготовления. И да Кюнефе это просто моя отдельная любовь))

  • Л
    Лариса
    6 сентября 2023
    Сладко поедим - сладко поговорим
    Отличная экскурсия! Лучше идти на пустой желудок))) Марина отличный рассказчик и интересный собеседник. Время пролетело незаметно за рассказами о турецкой кухне. Отлично провели время. Марина, огро ное спасибо. Кирилл, Лариса и Екатерина!!!
  • Ю
    Юлия
    25 июня 2022
    Сладко поедим - сладко поговорим
    Марина очень эрудированный человек и хороший рассказчик. Приятно провели время в хорошей компании и заодно обогатились новыми знаниями об истории, культуре и традициях.
  • А
    Алла
    22 октября 2021
    Обзорная экскурсия по Алании с фуникулером
    Красивые виды, хорошо все организовано,минус за то,что сильно продуло,одевайтесь тепло и закрывайте голову.

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Обзорные»

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4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. The land of legends
  3. Самое главное
  4. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
Сейчас в Аланье в категории "Обзорные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 25 до 193. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.66 из 5
Изучение достопримечательностей города Аланьи нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Аланье много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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