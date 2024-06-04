1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическое путешествие: вкус Алании через традиционные сладости
Погрузитесь в мир турецких десертов, открывая вкусные тайны Алании в уютной атмосфере экскурсии
Начало: Аланья, центр, Джума базар
26 июня в 10:00
27 июня в 10:00
€90 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Аланья: Путешествие в прошлое с посещением крепости и пещеры
Погрузитесь в вековую историю Аланьи, исследуя древнюю крепость и уникальные исторические объекты
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите дом культуры и познакомитесь с бытом коренных жителей»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€97 за человека
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия по Алании с фуникулером
«Приглашаем на обзорную экскурсию по Алании, во время которой вы познакомитесь с историей города и его главными достопримечательностями»
Расписание: Понедельник, четверг в 16:00
$25 за человека
Групповая
12 часов
Обзорная экскурсия и океанариум в Анталии из Алании
Начало: Аланья
«Приглашаем на обзорную экскурсию по Анталии с посещением одного из крупнейших в мире аквариумного комплекса»
Расписание: Вторник, суббота
11 июня в 07:00
15 июня в 07:00
$85 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Аланья: узнать и полюбить
Обзорная экскурсия по турецкому курорту с аутентичной атмосферой и богатой историей
€193 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Аланья: увидеть самое главное - история, культура, природа
Откройте для себя волшебный мир Аланьи, где каждый шаг рассказывает историю, а каждый вид завораживает
Начало: на пляже Клеопатра
«На обзорной прогулке по городским кварталам и природным локациям вы увидите не только знаковые достопримечательности, но и малоизвестные памятники ушедшей эпохи»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
€150 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 июня 2024Аланья с античных времен до наших днейЭкскурсия очень понравилась! Огромное спасибо Марине за прекрасные экскурсии, профессионализм и душевное отношение. Марина очень внимательный человек и прекрасный рассказчик. Были с детьми 8 и 12 лет, всем было интересно и комфортно. Всем кто хочет узнать много интересного об Алании, очень рекомендую.
- SSergei1 июня 2024Нам очень понравилось! Фират замечательный гид и прекрасный порядочный человек! Мы в последний момент изменили маршрут, потому что узнали от
- ЮЮлия29 мая 2024С удовольствием расскажу о нашей экскурсии по Аланьи. Поездку планировали заранее. . До отпуска. Так как жили в отеле на
- ВВера28 мая 2024Провели чудесный день в компании Фирата - замечательного рассказчика, приятного собеседника, внимательного и ответственного гида. Заранее попросили сделать акцент на крепости, и всё получилось самым удачным образом. Однозначно рекомендуем эту программу. Фирату огромное спасибо!!!
- ННаталья28 мая 2024Аланья с античных времен до наших днейИсключительно рекомендую!!! Если вы хотите легко и увлекательно получить массу информации, то вам точно к Марине! Экскурсия прошла на одном дыхании, безумно интересно!!!
- ССветлана21 мая 2024Аланья с античных времен до наших днейМарина - большая молодец, сама очень погружена в историю и интересно вовлекает, а как ловко разговаривает с местными жителями☺️. Маршрут был выбран оптимально в соответствии с нашими пожеланиями. Рекомендую прогуляться по фотогеничной Аланье!
- ИИнна16 ноября 2023Потрясающая идея и сама экскурсия, через еду можно прочувствовать культуру каждого народа, что очень важно в путешествиях. Советую обязательно посетить
- ЛЛариса6 сентября 2023Отличная экскурсия! Лучше идти на пустой желудок))) Марина отличный рассказчик и интересный собеседник. Время пролетело незаметно за рассказами о турецкой кухне. Отлично провели время. Марина, огро ное спасибо. Кирилл, Лариса и Екатерина!!!
- ЮЮлия25 июня 2022Марина очень эрудированный человек и хороший рассказчик. Приятно провели время в хорошей компании и заодно обогатились новыми знаниями об истории, культуре и традициях.
- ААлла22 октября 2021Красивые виды, хорошо все организовано,минус за то,что сильно продуло,одевайтесь тепло и закрывайте голову.
Ответы на вопросы от путешественников по Аланье в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Аланье в июне 2024
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