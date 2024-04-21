Авторские туры в Аланье

Туры по городам Турции
Стамбул за один день на самолете
🚌 На автобусе
🛫 Полеты на самолетах
Авторский тур
1 день
Стамбул за один день на самолете
8 мая
11 мая
15 мая
18 мая
$260 за человека
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 14 часов
195 отзывов
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
Заберем вас от вашего места проживания
2 мая
4 мая
6 мая
9 мая
$70 за человека
Вся сказочная Каппадокия за два дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 14 часов
111 отзывов
Вся сказочная Каппадокия за два дня
Ваш отель
2 мая
4 мая
6 мая
9 мая
от $65 за человека
Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
🚌 На автобусе
Авторский тур
1.5 день
14 отзывов
Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
Ваш отель
2 мая
4 мая
6 мая
9 мая
$110 за человека

Что посмотреть в Аланье на экскурсиях?

Курорт славится своим местным колоритом и уникальной архитектурой. Исторические памятники соседствуют с современными аттракционами, шикарные рестораны конкурируют с лавками турецких торговцев. Здесь много развлечений и действительно есть, на что посмотреть. Не нужно разрываться между изучением истории или отдыхом на пляже. В Алании вы сможете увидеть уникальные памятники архитектурного наследия, и сразу после знакомства с ними насладиться отдыхом на одном из десятков пляжей. На фоне красоты местной природы можно сделать сотни потрясающих снимков и закупиться десятками видов специй, чая и кофе

Местные экскурсоводы

В Алании много мест, где можно отдохнуть с душой и недорого. Чтобы быстро найти подходящий вариант, выбирайте одну из экскурсий, размещенных на нашем сайте. Цены приемлемые и по карману каждому. Опытные гиды радушно относятся к русскоязычным туристам и свободно говорят на родном языке. Экскурсии по лучшим местам турецкого курорта не оставят равнодушным никого. Алания навсегда запомнится как теплый, приветливый город с уникальной природой и наследием предков. Выбирайте, какие из туров по душе, и отправляйтесь к новым эмоциям и приключениям. Список предложений меняется в зависимости от сезона. Следите за обновлениями, чтобы путешествовать по Алании с максимальным комфортом и выгодой

Последние отзывы на туры

  • M
    MISIURA
    21 апреля 2024
    В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
    Все было отлично. Гид Девран, интересно рассказывал, был внимательным к туристам.
  • С
    Светлана
    19 апреля 2024
    В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
    Добрый день! Рада сообщить, что по поводу проведения, транспорта, питания, выбора мест локаций для фото и всего, что необходимо для проведения экскурсии нет никаких нареканий. Экскурсовод Сердар выше всяческих похвал! Общительный, добродушный, с хорошим чувством юмора, профессионал с высокой амплитудой. Это я вам, как администратор сообщаю. БлагоДарю вас сердечно! Обязательно буду рекомендовать вашу компанию своим друзьям и знакомым.
  • К
    Ксения
    25 ноября 2023
    Вся сказочная Каппадокия за два дня
    Потрясающая поездка. Если у вас гид Сердар, значит вам повезло. На эти два дня он окружил нас заботой и теплом, мы стали одной большой семьей. Не хотели расставаться. Были некоторые трудности, но Сердар все решил. Все остались довольны. И удача нам улыбнулась, шары были. Второй раз еду на экскурсию этой компанией. И с каждым разом возвращаюсь довольная, с морем впечатлений. Благодарю и желаю процветания компании и всех благ Сердару 🫶 а еще он может делает красивые фото и видео
  • С
    Светлана
    15 ноября 2023
    Вся сказочная Каппадокия за два дня
    Прекрасная экскурсия, хорошо организована, трансфер в отель прибыл без опозданий, после чего отвез на пункт сбора, где все разместились в комфортном автобусе. Отдельная благодарность гиду Сердару, он сделал наше путешествие незабываемым - интересно рассказывал, проявлял много заботы и участия, а его требования к опоздавшим танцевать под песни Бузовой каждый раз вызывали шквал восторга у всего автобуса, мы пели в дороге детские песни, шутили и останавливались в красивейших местах. Спасибо!
  • Н
    Наталия
    7 сентября 2023
    Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
    Экскурсия очень понравилась! Гид Султан рассказывал много истории по пути и в местах остановок, видно что настоящий профессионал своего дела! Остановки были в интересных местах, много впечатлений оставили древние подземные города и пещеры в которых жили люди. Отель на все 5+! Очень атмосферно! Завтрак с видом на большую гору. Номер просто супер! Ни капли не пожалели, что взяли именно пещерный отель, он того однозначно стоит. Ну и конечно вид каменных грибов и шаров на рассвете это нечто 😍
  • И
    Игорь
    27 августа 2023
    Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
    Гид Ильяс. Всё было супер. Всё что посоветовал зашло на ура! Жена летала на шаре, шаров было 150 штук, я брал джип сафари это ещё круче чем внутри шара. Фотки как из журнала. Организация отличная, всё чётко, во время, понятно! По пути выручали другой автобус с русскими, там была какая то тётка базарная, а не гид.
  • N
    Nikita
    5 мая 2023
    Путешествие в сказочную Каппадокию из Аланьи на 3 дня
    Если совсем в двух словах, то экскурсия - огонь! Точнее, это даже была не экскурсия, а полноценное путешествие, которое на всю останется в памяти. Если вы выбираете между поездкой своим ходом, туром на два дня и туром на три дня, обязательно берите на три. В Каппадокии слишком много мест, которые стоит посетить, и два дня - это катастрофически мало. Ну и наконец отдельная благодарность и любовь от всей группы нашему гиду Сердару! Если вам попадется он, то знайте, что ваша поездка уже удалась! ☀️
  • О
    Ольга
    7 октября 2022
    Путешествие в сказочную Каппадокию из Аланьи на 3 дня
    Спасибо большое за такую волшебную экскурсию. Отдельное спасибо нашему гиду и водителю. Если честно, я не первый раз в Турции, но такой заботы, уважения, знания к истории не видела. От начала до конца прошло все идеально (каждого пересчитают, воды полный холодильник, гид очень подробно, а главное интересно рассказывал, показали столько мест). А как он мне искал место на шар🙏 Что говорить о стоимости, то у других фирм такая экскурсия стоит также, НО за два дня, а мы наслаждались три. Благодарим
  • D
    Diana
    10 сентября 2022
    Путешествие в сказочную Каппадокию из Аланьи на 3 дня
    Всем рекомендуем данную экскурсию, особенно в сопровождении гида Сердара. Каппадокия - сказочное место, отличный вариант выбирать 3-дневную экскурсию, если хочешь иметь 2 утра для шаров. После этой экскурсии осознали, что Каппадокия - не только шары. Алеи, панорамные площадки, исторические места - захватывали дух. Отдельное огромное спасибо гиду Сердару, душевное отношение, советы, где что лучше попробовать, презенты, помощь в фотографиях, также благодаря ему отметили 2 праздника нашей группы)))

Ответы на вопросы от путешественников по Аланье

Самые популярные туры в Аланье
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Стамбул за один день на самолете
  2. В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании
  3. Вся сказочная Каппадокия за два дня
  4. Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
Сколько стоит тур в Аланье в апреле 2024
Сейчас в Аланье можно забронировать 4 тура от $65 до $260. Туристы уже оставили гидам 320 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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