M MISIURA В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании Все было отлично. Гид Девран, интересно рассказывал, был внимательным к туристам.

С Светлана В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) из Алании Добрый день! Рада сообщить, что по поводу проведения, транспорта, питания, выбора мест локаций для фото и всего, что необходимо для проведения экскурсии нет никаких нареканий. Экскурсовод Сердар выше всяческих похвал! Общительный, добродушный, с хорошим чувством юмора, профессионал с высокой амплитудой. Это я вам, как администратор сообщаю. БлагоДарю вас сердечно! Обязательно буду рекомендовать вашу компанию своим друзьям и знакомым.

К Ксения Вся сказочная Каппадокия за два дня Потрясающая поездка. Если у вас гид Сердар, значит вам повезло. На эти два дня он окружил нас заботой и теплом, мы стали одной большой семьей. Не хотели расставаться. Были некоторые трудности, но Сердар все решил. Все остались довольны. И удача нам улыбнулась, шары были. Второй раз еду на экскурсию этой компанией. И с каждым разом возвращаюсь довольная, с морем впечатлений. Благодарю и желаю процветания компании и всех благ Сердару 🫶 а еще он может делает красивые фото и видео

С Светлана Вся сказочная Каппадокия за два дня Прекрасная экскурсия, хорошо организована, трансфер в отель прибыл без опозданий, после чего отвез на пункт сбора, где все разместились в комфортном автобусе. Отдельная благодарность гиду Сердару, он сделал наше путешествие незабываемым - интересно рассказывал, проявлял много заботы и участия, а его требования к опоздавшим танцевать под песни Бузовой каждый раз вызывали шквал восторга у всего автобуса, мы пели в дороге детские песни, шутили и останавливались в красивейших местах. Спасибо!

Н Наталия Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле Экскурсия очень понравилась! Гид Султан рассказывал много истории по пути и в местах остановок, видно что настоящий профессионал своего дела! Остановки были в интересных местах, много впечатлений оставили древние подземные города и пещеры в которых жили люди. Отель на все 5+! Очень атмосферно! Завтрак с видом на большую гору. Номер просто супер! Ни капли не пожалели, что взяли именно пещерный отель, он того однозначно стоит. Ну и конечно вид каменных грибов и шаров на рассвете это нечто 😍

И Игорь Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле Гид Ильяс. Всё было супер. Всё что посоветовал зашло на ура! Жена летала на шаре, шаров было 150 штук, я брал джип сафари это ещё круче чем внутри шара. Фотки как из журнала. Организация отличная, всё чётко, во время, понятно! По пути выручали другой автобус с русскими, там была какая то тётка базарная, а не гид.

N Nikita Путешествие в сказочную Каппадокию из Аланьи на 3 дня Если совсем в двух словах, то экскурсия - огонь! Точнее, это даже была не экскурсия, а полноценное путешествие, которое на всю останется в памяти. Если вы выбираете между поездкой своим ходом, туром на два дня и туром на три дня, обязательно берите на три. В Каппадокии слишком много мест, которые стоит посетить, и два дня - это катастрофически мало. Ну и наконец отдельная благодарность и любовь от всей группы нашему гиду Сердару! Если вам попадется он, то знайте, что ваша поездка уже удалась! ☀️

О Ольга Путешествие в сказочную Каппадокию из Аланьи на 3 дня Спасибо большое за такую волшебную экскурсию. Отдельное спасибо нашему гиду и водителю. Если честно, я не первый раз в Турции, но такой заботы, уважения, знания к истории не видела. От начала до конца прошло все идеально (каждого пересчитают, воды полный холодильник, гид очень подробно, а главное интересно рассказывал, показали столько мест). А как он мне искал место на шар🙏 Что говорить о стоимости, то у других фирм такая экскурсия стоит также, НО за два дня, а мы наслаждались три. Благодарим