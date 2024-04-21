Подземные города и скальные церкви Каппадокии: экскурсия из Алании на автобусе
Хотите оказаться в настоящей сказке в реальной жизни? Присоединяйтесь к нашему 2-дневному путешествию по Каппадокии. Это совершенно другая Турция — здесь нет all inclusive отелей и огромным высоток. Сюда приезжают за сюрреалистическими пейзажами. Вы прокатитесь на воздушном шаре, прогуляетесь по парку Гёреме и заглянете в подземные города.
Ближайшие даты:
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+: проживание в Duru или Taşsaray Hotel
|$56
|Детский от 6 до 11 лет: проживание в Duru или Taşsaray Hotel
|$40
|Детский до 5 лет (с посадочным местом в автобусе и отдельным спальным местом)
|$40
|Детский до 5 лет (без посадочного местам в автобусе и отдельного спального места)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Подземный город в Каппадокии
- Национальный Парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
- Скальную Крепость Ортахисар
- Скальную Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин и Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
- Долину Любви
- Долину Воображений (Деврент)
- Долину Голубей и каппадокийские голубятни
- Полет воздушных шаров (если позволят погодные условия)
- Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Описание
- Путешествие в сказку: двухдневная экскурсия в Каппадокию из Алании** Вы хотите увидеть необычные и завораживающие пейзажи, которые словно сошли со страниц сказок? Тогда присоединяйтесь к нам в удивительное путешествие по Каппадокии - уникальному региону в центральной Турции, где природа и история создали неповторимую атмосферу. В нашей программе вы посетите: - Подземный город - древнее убежище, где жили христиане, прячась от врагов. Вы увидите сложную систему туннелей, комнат, храмов и складов, вырытых в глубине земли. - Национальный парк Гёреме - заповедник, где можно полюбоваться на скальные образования разных форм и цветов, называемые "феинными каминами". - Скальный город Чавушин - один из самых старых и больших поселений в Каппадокии, высеченный в скале. Здесь можно увидеть дома, мечети, могилы и другие сооружения, которые свидетельствуют о жизни местных жителей в прошлом. - Долина Любви - романтическое место, где скалы имеют форму сердец или фаллических символов. Эта долина привлекает многих пар, которые хотят сделать незабываемые фотографии на фоне этих необычных скульптур. - Долина Воображения - фантастическое место, где каждый может найти свою ассоциацию с формами скал. Здесь можно увидеть каменного верблюда, танцующую девушку, шляпу Наполеона и многое другое. - Красная долина - одна из самых красивых долин в Каппадокии, которая поражает своим разнообразием цветов и оттенков. Здесь можно насладиться видом заката, который окрашивает скалы в розовые и красные тона. Кроме того, вы сможете испытать незабываемые эмоции от прогулки на лошадях или квадроциклах по живописным местам Каппадокии. А для тех, кто хочет увидеть всю красоту региона сверху, мы предлагаем полет на воздушном шаре - это непередаваемое ощущение свободы и восторга. Наша экскурсия начнется из Алании рано утром и продлится два дня. Мы остановимся в комфортабельном отеле в Каппадокии. Во время пути мы сделаем несколько остановок для отдыха и обеда. Вы также посетите другие интересные места, такие как: - Горы Торос - живописная горная цепь, где можно насладиться свежим воздухом и природой. - Конья - древний город, который считается родиной мевлеви - суфийского ордена, известного своими вращающимися дервишами. Здесь вы попробуете национальную турецкую кухню. - Ортахисар - село, где можно увидеть гигантскую скальную крепость, которая служила убежищем и наблюдательной точкой в прошлом. - Долина Голубей - долина, которая получила свое название из-за множества гнезд голубей, высеченных в скалах. Голуби играли важную роль в жизни местных жителей, поскольку их перья, яйца и навоз использовались в разных целях. - Уч Хисар - самая высокая точка Каппадокии. Здесь можно увидеть останки древней крепости и пещерные жилища. Наше путешествие по Каппадокии будет полным впечатлений и открытий. Вы узнаете много интересного о культуре, истории и природе этого удивительного региона. Вы сделаете множество фотографий, которые будут напоминать вам об этом незабываемом опыте. Не упустите свой шанс посетить Каппадокию - землю сказок и чудес! Важная информация:.
- *Путешествие в сказку: двухдневная экскурсия в Каппадокию из Алании** Вы хотите увидеть необычные и завораживающие пейзажи, которые словно сошли со страниц сказок? Тогда присоединяйтесь к нам в удивительное путешествие по Каппадокии - уникальному региону в центральной Турции, где природа и история создали неповторимую атмосферу. В нашей программе вы посетите: - Подземный город - древнее убежище, где жили христиане, прячась от врагов. Вы увидите сложную систему туннелей, комнат, храмов и складов, вырытых в глубине земли. - Национальный парк Гёреме - заповедник, где можно полюбоваться на скальные образования разных форм и цветов, называемые "феинными каминами". - Скальный город Чавушин - один из самых старых и больших поселений в Каппадокии, высеченный в скале. Здесь можно увидеть дома, мечети, могилы и другие сооружения, которые свидетельствуют о жизни местных жителей в прошлом. - Долина Любви - романтическое место, где скалы имеют форму сердец или фаллических символов. Эта долина привлекает многих пар, которые хотят сделать незабываемые фотографии на фоне этих необычных скульптур. - Долина Воображения - фантастическое место, где каждый может найти свою ассоциацию с формами скал. Здесь можно увидеть каменного верблюда, танцующую девушку, шляпу Наполеона и многое другое. - Красная долина - одна из самых красивых долин в Каппадокии, которая поражает своим разнообразием цветов и оттенков. Здесь можно насладиться видом заката, который окрашивает скалы в розовые и красные тона. Кроме того, вы сможете испытать незабываемые эмоции от прогулки на лошадях или квадроциклах по живописным местам Каппадокии. А для тех, кто хочет увидеть всю красоту региона сверху, мы предлагаем полет на воздушном шаре - это непередаваемое ощущение свободы и восторга. Наша экскурсия начнется из Алании рано утром и продлится два дня. Мы остановимся в комфортабельном отеле в Каппадокии. Во время пути мы сделаем несколько остановок для отдыха и обеда. Вы также посетите другие интересные места, такие как: - Горы Торос - живописная горная цепь, где можно насладиться свежим воздухом и природой. - Конья - древний город, который считается родиной мевлеви - суфийского ордена, известного своими вращающимися дервишами. Здесь вы попробуете национальную турецкую кухню. - Ортахисар - село, где можно увидеть гигантскую скальную крепость, которая служила убежищем и наблюдательной точкой в прошлом. - Долина Голубей - долина, которая получила свое название из-за множества гнезд голубей, высеченных в скалах. Голуби играли важную роль в жизни местных жителей, поскольку их перья, яйца и навоз использовались в разных целях. - Уч Хисар - самая высокая точка Каппадокии. Здесь можно увидеть останки древней крепости и пещерные жилища. Наше путешествие по Каппадокии будет полным впечатлений и открытий. Вы узнаете много интересного о культуре, истории и природе этого удивительного региона. Вы сделаете множество фотографий, которые будут напоминать вам об этом незабываемом опыте. Не упустите свой шанс посетить Каппадокию - землю сказок и чудес! Важная информация:.
**Путешествие в сказку: двухдневная экскурсия в Каппадокию из Алании** Вы хотите увидеть необычные и завораживающие пейзажи, которые словно сошли со страниц сказок? Тогда присоединяйтесь к нам в удивительное путешествие по Каппадокии - уникальному региону в центральной Турции, где природа и история создали неповторимую атмосферу. В нашей программе вы посетите: - Подземный город - древнее убежище, где жили христиане, прячась от врагов. Вы увидите сложную систему туннелей, комнат, храмов и складов, вырытых в глубине земли. - Национальный парк Гёреме - заповедник, где можно полюбоваться на скальные образования разных форм и цветов, называемые "феинными каминами". - Скальный город Чавушин - один из самых старых и больших поселений в Каппадокии, высеченный в скале. Здесь можно увидеть дома, мечети, могилы и другие сооружения, которые свидетельствуют о жизни местных жителей в прошлом. - Долина Любви - романтическое место, где скалы имеют форму сердец или фаллических символов. Эта долина привлекает многих пар, которые хотят сделать незабываемые фотографии на фоне этих необычных скульптур. - Долина Воображения - фантастическое место, где каждый может найти свою ассоциацию с формами скал. Здесь можно увидеть каменного верблюда, танцующую девушку, шляпу Наполеона и многое другое. - Красная долина - одна из самых красивых долин в Каппадокии, которая поражает своим разнообразием цветов и оттенков. Здесь можно насладиться видом заката, который окрашивает скалы в розовые и красные тона. Кроме того, вы сможете испытать незабываемые эмоции от прогулки на лошадях или квадроциклах по живописным местам Каппадокии. А для тех, кто хочет увидеть всю красоту региона сверху, мы предлагаем полет на воздушном шаре - это непередаваемое ощущение свободы и восторга. Наша экскурсия начнется из Алании рано утром и продлится два дня. Мы остановимся в комфортабельном отеле в Каппадокии. Во время пути мы сделаем несколько остановок для отдыха и обеда. Вы также посетите другие интересные места, такие как: - Горы Торос - живописная горная цепь, где можно насладиться свежим воздухом и природой. - Конья - древний город, который считается родиной мевлеви - суфийского ордена, известного своими вращающимися дервишами. Здесь вы попробуете национальную турецкую кухню. - Ортахисар - село, где можно увидеть гигантскую скальную крепость, которая служила убежищем и наблюдательной точкой в прошлом. - Долина Голубей - долина, которая получила свое название из-за множества гнезд голубей, высеченных в скалах. Голуби играли важную роль в жизни местных жителей, поскольку их перья, яйца и навоз использовались в разных целях. - Уч Хисар - самая высокая точка Каппадокии. Здесь можно увидеть останки древней крепости и пещерные жилища. Наше путешествие по Каппадокии будет полным впечатлений и открытий. Вы узнаете много интересного о культуре, истории и природе этого удивительного региона. Вы сделаете множество фотографий, которые будут напоминать вам об этом незабываемом опыте. Не упустите свой шанс посетить Каппадокию - землю сказок и чудес! Важная информация:
- Отлучение от экскурсии запрещено, в связи с действием страхового полиса организатора. Отлучение — это сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полет на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения, не присутствующие в программе экскурсии и не согласованные с организаторами);
- Обратите внимание: на экскурсии есть шопинг-заезды, во время которых вы можете познакомиться с историческими ремеслами региона;
- Погода и ветер могут повлиять на полет на воздушном шаре, а также другие развлечения;
- Очередность экскурсионных точек на маршруте может меняться в зависимости от погоды или других факторов. Решение принимает экскурсовод, ориентируясь по местности;
- Детям до 5 лет (оформленных как без оплаты) отдельное кресло в автобусе не предоставляется (только при наличии свободных мест). Дети сидят вместе со взрослыми (на руках);
- При бронировании экскурсии указывайте пожалуйста актуальный номер для связи по Whats.
- App (Viber, Telegram), по которому организатор может связаться с Вами.
03:00 - 05:00 трансфер в регионе Алания. Районы Алании, в которых есть трансфер на экскурсию: Kargıcak, Mahmutlar, Kestel, Tosmur, Oba, Alanya, Konaklı, Payallar, Türkler, Avsallar, Incekum, Okurcalar
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземный город в Каппадокии
- Национальный Парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
- Скальную Крепость Ортахисар
- Скальную Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин и Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
- Долину Любви
- Долину Воображений (Деврент)
- Долину Голубей и каппадокийские голубятни
- Полет воздушных шаров (если позволят погодные условия)
- Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Что включено
- Трансфер от и до вашего места проживания
- Страховой полис на время экскурсии
- Услуги русскоговорящего экскурсовода
- Входной билет в подземный город
- Посещение всех локаций и долин в основной программе экскурсии
- Проживание в отеле Duru Hotel (в городе Avanos) или Taşsaray Hotel 4* (в городе Ürgüp)
- Завтрак в первый день экскурсии
- Ужин и завтрак в отеле
- Вода в автобусе
Что не входит в цену
- Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании.
- Напитки, в том числе в отеле
- Обед (1-й и 2-й день, национальная кухня) - по 15$ за один прием пищи
- Закат солнца в Красной долине - 10$
- Панорама воздушных шаров на рассвете (1.5 часа) - 25$
- Сафари на Цветных Джипах на рассвете - 40$
- Молитвы Дервишей (Небесные танцы, Сема) - 20$
- Шоу программа «Турецкая Ночь в Каппадокии» - 40$
- Ночное лазерное шоу в Музее Зельве «История Каппадокии» (35 минут) - 25$
- Конная Прогулка по Долинам Каппадокии (на рассвете или на закате) - 50$
- Прогулка на Квадроциклах (2 часа) - 40$
- Доплата за размещение в одноместном номере - 15$
- Полет на воздушном шаре в долине Гёреме - Стоимость 120€ - 250€/чел (в долине летают до 150 шаров), уточнять стоимость полета на желаемую для вас дату
- Проживание в пещерном отеле Dedeli Konak Cave Hotel - 30 EUR/чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завершение: Доставим вас к вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: 03:00 - 05:00 трансфер в регионе Алания. Районы Алании, в которых есть трансфер на экскурсию: Kargıcak, Mahmutlar, Kestel, Tosmur, Oba, Alanya, Konaklı, Payallar, Türkler, Avsallar, Incekum, Okurcalar
Экскурсия длится около 1 дня 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Отлучение от экскурсии запрещено, в связи с действием страхового полиса организатора. Отлучение это - сотрудничество с посторонними компаниями, у которых нет договора с организатором (полет на воздушном шаре, проживание в постороннем отеле, любые другие развлечения - не присутствующие в программе экскурсии)
- РЕКОМЕНДУЕМ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
- Паспорт (или фото паспорта)
- Завтрак (ланч пакет), который следует заказать накануне в отеле (по желанию, как дополнение к включенному завтраку)
- Удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду
- Ветровку или кофту (пуловер, джемпер и т. п.)
- Видео/фотокамеру
- Деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 197 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
MISIURA
21 апр 2024
Все было отлично. Гид Девран, интересно рассказывал, был внимательным к туристам.
С
Светлана
19 апр 2024
Добрый день!
Рада сообщить, что по поводу проведения, транспорта, питания, выбора мест локаций для фото и всего, что необходимо для проведения экскурсии нет никаких нареканий. Экскурсовод Сердар выше всяческих похвал! Общительный, добродушный, с хорошим чувством юмора, профессионал с высокой амплитудой. Это я вам, как администратор сообщаю.
БлагоДарю вас сердечно! Обязательно буду рекомендовать вашу компанию своим друзьям и знакомым.
Рада сообщить, что по поводу проведения, транспорта, питания, выбора мест локаций для фото и всего, что необходимо для проведения экскурсии нет никаких нареканий. Экскурсовод Сердар выше всяческих похвал! Общительный, добродушный, с хорошим чувством юмора, профессионал с высокой амплитудой. Это я вам, как администратор сообщаю.
БлагоДарю вас сердечно! Обязательно буду рекомендовать вашу компанию своим друзьям и знакомым.
Л
Леся
6 апр 2024
Тур оказался очень утомительным, в том числе и по причине не очень комфортного автобуса (плохо работал кондиционер - его то включали, то выключали; микрофон был сломан и экскурсовода было не слышно; водитель один раз ушел куда-то и мы всей группой ждали его минут 20 на жаре). В Каппадокии в отеле питание очень-очень скудное, завтрак - вообще с большой натяжкой можно назвать таковым. По экскурсионным локациям -это скорее фототур, много площадок и мест, где получаются красивые фотографии, Но гидам спасибо - за их умение поюморить и создать хорошее настроение!
O
Olga
31 мар 2024
О
Ольга
30 мар 2024
1. Каппадокия чудесна, экскурсия дает лишь малое представление, но если нет времени\бюджета - это лучший вариант познакомиться!
2. Сняла звезду за организацию трансфера. В назначенное время автобус за нами в отель не прибыл, уже собирались в номер, но тут подьехал микроавтобус, полный людей. Нас трое - мест 2. Ну ок, подвинулись. Далее обьединили нас всех в большие автобусы и помчали. Все бы хорошо, но… на обратном пути та же история - не понятно куда садиться, пересаживали ни один раз …
3. Первый день был насыщенным, даже слишком. Посетили все, что было расписано на два дня. Встречали закат в деревне Чавушин, после чего стемнело, привезли в отель. Аутентичный, на возвышенности, и туфа. Было атмосферно… но… столов на ужин всем не хватило, кому-то пришлось ждать. А еды к этому времени все меньше…
4. Рано утром поехали смотреть шары. При этом договорились с гидом, что покатаемся на лошадях. Было обговорено одно "но" - что можно порысить. Для меня, как человека, который занимается ВЕ, было принципиально. В итоге - сделали круг по Долине и вернулись. Я исподтишка пыталась, но грубый маленький мальчик лет 12, ведущий впереди лошадей с моими детьми, постоянно мне злобно говорил "ноу мисс, ноу"… Для чего тогда говорить гиду ок?!
5. Гид Сердар сделал путешествие максимально комфортным - и фруктики приносил, и об ужине договорился, и музыку в автобусе ставил. Вообще душка и шутник! Да еще красавчик, девочки)))))
Так что, если наладят с организацией, будет вообще 5+
2. Сняла звезду за организацию трансфера. В назначенное время автобус за нами в отель не прибыл, уже собирались в номер, но тут подьехал микроавтобус, полный людей. Нас трое - мест 2. Ну ок, подвинулись. Далее обьединили нас всех в большие автобусы и помчали. Все бы хорошо, но… на обратном пути та же история - не понятно куда садиться, пересаживали ни один раз …
3. Первый день был насыщенным, даже слишком. Посетили все, что было расписано на два дня. Встречали закат в деревне Чавушин, после чего стемнело, привезли в отель. Аутентичный, на возвышенности, и туфа. Было атмосферно… но… столов на ужин всем не хватило, кому-то пришлось ждать. А еды к этому времени все меньше…
4. Рано утром поехали смотреть шары. При этом договорились с гидом, что покатаемся на лошадях. Было обговорено одно "но" - что можно порысить. Для меня, как человека, который занимается ВЕ, было принципиально. В итоге - сделали круг по Долине и вернулись. Я исподтишка пыталась, но грубый маленький мальчик лет 12, ведущий впереди лошадей с моими детьми, постоянно мне злобно говорил "ноу мисс, ноу"… Для чего тогда говорить гиду ок?!
5. Гид Сердар сделал путешествие максимально комфортным - и фруктики приносил, и об ужине договорился, и музыку в автобусе ставил. Вообще душка и шутник! Да еще красавчик, девочки)))))
Так что, если наладят с организацией, будет вообще 5+
O
Oksana
13 мар 2024
Мы ездили 9-10 марта 2024 года. В первый день погода не радовала: всю дорогу из Алании в Каппадокию был дождь, местами снег. От этого впечатления были не те, что хотелось бы. Гид Фархад делал всё возможное чтобы нам понравилось путешествие. Мы уже и не мечтали что полетим на воздушном шаре…. Но! Утром следующего дня разпогодилось и мы полетели!!! Это незабываемо! Меня переполняют эмоции! Восторг!!! Каппадокия волшебна и неповторима! Это был счастливый день! Были конечно и шероховатости в поездке. Но это ничто по сравнению с увиденным. Огромное спасибо за впечатления!
Д
Долана
27 фев 2024
Получила огромные эмоции 🤩 гид Сердар лучший. Советую всем посетить экскурсию 😀 минус одна звезда за отель, в котором ночевали🥲 сняла звезду за отель, так как очень все слышно, невозможно было сразу заснуть.
В
Валентина
24 фев 2024
Ю
Юрий
19 фев 2024
J
Jelena
17 фев 2024
Нечасто так бывает, чтобы реальность превзошла ожидания, тем более, что мы - искушенные туристы и много где были, но это тот самый случай! Восторг. Про Каппадокию всё уже сказано- добавить нечего - если на картинках нравится, то езжайте и не пожалеете. Организация на высшем уровне (читайте, пожалуйста, программу и сравнивайте варианты, чтобы выбрать то, что подходит именно вам). Отдельно отметить хочется гида Сердара: эрудированный, культурный, приятный и действительно имеет чувство юмора (многие думают, что оно у них есть, но это не так, а у Сережи;) оно есть). Водитель тоже очень приятный и ехать с ним было безопасно и комфортно. На экскурсии «погоня за шарами» показал нам все, что мы хотели и даже больше. Короче, ооочень рекомендуем.
И
Ирина
23 янв 2024
Долго думала ехать в январе на эту экскурсию или нет, летом будет она дороже и ооочень много людей. В итоге решила все таки рискнуть и подарить ее себе на день рождения 22.01. Боялась, что будет очень холодно и да, было -5 вечером и утром, кое-где был снег, но ощущалось как -15, поэтому совет, езжайте в зимней одежде с шапкой и перчатками и будет вам счастье.. . Забрали нас с сыном из отеля в 4.30. Ехать долго, мы спали. Везли в микроавтобусе, группа 14 человек, вода в дороге без ограничений. Обеды не покупали, обошлись своим перекусом. Отель duru хороший, в номере тепло, в ванне прохладно, ужин и завтрак минимален, но нам все понравилось. Брали «турецкую ночь», потому как днюха. С 20.10 до 23.00 с дорогой по времени. В подвальном помещении из туфа прохладно, там давали напитки всякие, фрукты, закуски минимальные и было шоу. Во время шоу интерактив, делают фото на тарелках за 200 лир. 40$ эта «ночь» не стоит, но без неё было бы скучно в отеле с 19-00…. 10 дней до нашего приезда шары в Каппадокии не летали, но нам повезло и утром 23.01 в 6.30 забрали летунов (130 €)и в 6.55 тех, кто смотрел на шары(25 $), как надувают, взлетают и полет на долине любви. Это волшебно!!! Завтрак был в 9.30, после чего заехали в мастерскую камней и украшений и гончарную мастерскую. В 19-00 были дома, в отеле, успели на ужин. Бронь, организация экскурсии, Гид Девран и водитель все шикарно. Всем удачи с полетом и просмотром шаров в этом чудесном уголке Турции!!!
П
Павел
23 янв 2024
Ездили в Кападокию, сам тур был очень интересный, ни разу не пожалели что поехали, отдельное спасибо Фархаду, провел просто шикарную экскурсию. Было очень интересно, познавательно и весело спасибо большое)
П
Павел
20 янв 2024
Все отлично, очень все понравилось, были под большим впечатлением. Гид Фархат здорово рассказывал, и в целом все организовано отлично) будем еще ездить с вами!)
Н
Наталья
7 дек 2023
Все прошло отлично. Гид Ильяс - мастер своего дела. Виды шикарная, программа супер. Рекомендую
В
Виктория
24 ноя 2023
Каппадокия точно не оставит равнодушных и Сердар тоже, если будет вашим гидом. Звезды совпали, потому что мы-группа счастливчиков, которые вернулись с Каппадокии с полным багажом впечатлений и фоток). Но утром холодно и надо быть готовыми. Сердар- профессионал и любитель своей профессии, а это значит, что Вы полюбите Каппадокию тоже)!
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