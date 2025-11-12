Мои заказы

Незабываемое путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию из Алании

Каппадокия — это волшебный край в сердце Турции, где природа и история сплелись в уникальный пейзаж.

В этой поездке вас ждёт крепость Учхисар, долины с «трубными феями», Долина Любви, подземный город и легендарный караван-сарай. Утренний полет на воздушном шаре или панорамная площадка подарят вам невероятные эмоции и восторг!
Описание тура

Потрясающая Каппадокия Добро пожаловать в сказочный мир Каппадокии! Тысячелетия назад извержения вулканов создали здесь мягкие туфовые породы, а ветер и дожди превратили их в фантастические скалы, напоминающие грибы, башни и замки. Этот регион известен своими «волшебными дымоходами» — высокими каменными столбами, внутри которых люди вырубали дома, храмы и даже целые подземные города. Один из самых известных — Деринкую —уходит под землю на восемь этажей. Вас ожидает: В этой поездке вас ждёт крепость Учхисар, долины с «трубными феями», Долина Любви, подземный город и легендарный караван-сарай. Утренний полет на воздушном шаре или панорамная площадка подарят вам невероятные эмоции и волшебные виды. Это экскурсия оставит незабываемые впечатления! Каппадокия — место, где сказка становится реальностью, а каждый уголок хранит следы древних цивилизаций. Важная информация:
  • Во время экскурсии необходимо иметь при себе: паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду, кофту, куртку (для турецкой ночи и полета на воздушном шаре).
  • Берите наличные деньги для оплаты дополнительных услуг.
  • В зависимости от погоды порядок осмотра достопримечательностей, полеты на воздушных шарах и другие мероприятия могут быть отменены. В таких случаях гид имеет право изменить порядок программы.
  • Вы не можете запросить место для детей, зарегистрированных бесплатно (если в автобусе есть свободное место, то его можно использовать). Дети, забронированные бесплатно, сидят на коленях у родителей.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Подземный город в Каппадокии
  • Национальный Парк Гёреме
  • Скальная Крепость Ортахисар
  • Скальная Крепость Учхисар
  • Скальный город Чавушин
  • Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
  • Долина Любви
  • Долина Воображений (Деврент)
  • Долина Голубей и каппадокийские голубятни
  • Полет воздушных шаров (если позволят погодные условия)
  • Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Что включено
  • Трансфер от и до вашего отеля (комфортный транспорт с кондиционером)
  • Безлимитная вода в автобусе
  • Входной билет в подземный город
  • Посещение всех локаций и долин указаном в программе экскурсии
  • Проживание в отеле 1 ночь
  • Ужин и завтрак в отеле
  • Услуги гида историка (русский, английский)
  • Страховка во время экскурсии
Что не входит в цену
  • Завтрак в первый день экскурсии
  • Обед (1-й и 2-й день) - по 15$ за один прием пищи
  • Напитки, в том числе в отеле
  • Панорама воздушных шаров на рассвете - 30$
  • Сафари на Цветных джипах на рассвете - 50$
  • Молитвы Дервишей (Небесные танцы, Сема) - 20$
  • Шоу программа «Турецкая Ночь в Каппадокии» - 40$
  • Ночное лазерное шоу в музее Зельве «История Каппадокии» - 25$
  • Конная прогулка по долинам Каппадокии (на рассвете или на закате) - 50$
  • Прогулка на квадроциклах - 50$
  • Ночевка на одноместном номере - 15$
  • Полет на воздушном шаре в долине Гёреме - 160€.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 дня 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Просто перейдите в эту форму и
Отзывы и рейтинг

А
Алексей
12 ноя 2025
Очень классная экскурсия! Сердар отличный гид, хорошо владеет материалом, очень интересно было слушать. В пути достаточно остановок, чтобы поездка была не такой напряжной. На точках дают достаточно времени, и пофотаться
читать дальше

и посмотреть все вполне хватает. В автобусе есть вода.
Отдельный респект водителю, очень аккуратно ездит.
Жили в Duru Hotel, вполне неплохой отель с элементами национального стиля, 5 минут пешком до центра города Аванос. Завтрак и ужин очень даже хороши.
Есть разнообразие выбора как вечернего, так и утреннего времяпровождения в Каппадокии (лошади, квадроциклы, кофе на закате, полет на шаре или погоня за шарами), каждый может найти что-то по душе, а можно просто остаться в отеле))
В целом впечатления от экскурсии самые положительные, воздушные шары по утру точно стоит увидеть хотя-бы раз.
Однозначно советую данную экскурсию.

И
Ирина
11 ноя 2025
Все понравилось, программа - отличная, Гуд -супер, водитель- супер! Спасибо!!!!
Р
Роман
24 окт 2025
Ехали полетать на шарах, но, к сожалению, из-за отмены полетов не получилось. Просто будте к этому готовы.
В любом случае от путешествия в Капподокию остались только позитивные эмоции, места удивительной красоты!!!!
Отдельное огромное спасибо Ольге, нашему гиду. 🙏🌷
Много новой интересной для нас информации в легкой к восприятию форме.
Надеемся еще встретиться и наша мечта полетать на шарах сбудется!!! 🎈
A
Anastasia
13 окт 2025
Очень понравилась Каппадокия, это уникальное место, которое осталось в сердце! Невероятные впечатления от подземных городов, сказочного рельефа и, конечно, воздушных шаров! Особая благодарность нашему гиду Ольге, которая с большим профессионализмом
читать дальше

подходит к делу, знает очень много об истории Турции и Каппадокии и очень интересно и увлеченно рассказывает об этом. Очень понравились обеды, которые были предложены в дороге. И не плохой уютный отельчик на горе со смотровой площадкой. Оленька, большое спасибо за заботу и интересное общение! Ставлю пять звездочек!!!

E
Elena
8 окт 2025
Время поездки 6.10.25, Отличные автобусы и водитель, дорога не утомительная, сама экскурсия на отлично, внимательный гид, отель только переночевать (Каппадокия Палас), из всех доп. эускурсий рекомендуем конную прогулку (незабываемые впечатления
читать дальше

и виды), с шарами не повезло (была отмена), но это не спрогнозировать заранее, погода была солнечной и теплой, обеды за доп. плату рекомендуем, завтрак 1 день, лучше возьмите с собой. Единственный минус это что экскурсионная программа, начинается только в Конье, на обратном пути ее вовсе нет, было бы хорошо если бы гид рассказывал и в пути, но это скорее пожелание к организаторам тура, дорога обратно 5 часов и нам было скучно. В целом рекомендую и именно от этого оператора, так как транспорт на высоте, а при длительном туре это важно.

S
Svetlana
30 сен 2025
Экскурсия понравилась. Забрали из отеля вовремя, дорогая долгая, но автобус комфортный и гид очень грамотно и интересно рассказывал. Брали тур за 30 долларов, доплачивали 15 за обед в первый день
читать дальше

и 15 за второй. Завтрак в первый день брали с собой и не пожалели, так как рано утром есть не очень хочется, а тот завтрак, который был на месте, не понравился на вид. Обеды оба вполне нормальные. Вечером гид организовал за 15 долларов пешую экскурсию по долине, очень красивые фото. Отель Каппадокия очень бюджетный, но в нём только поспать и поесть. Полёт на шаре 200 евро, стоит того, виды и фото великолепны. Выезд в 5 утра, нужно брать с собой тёплую одежду, холодно.

З
Захар
26 сен 2025
O
Olga
22 сен 2025
Время сбора было обозначено 3:00. Я прождала гида с 2:30 до 4:00, сначала на ресепшн, после чего на обочине дороги, так как вход в отель находится в неочевидном месте.
Интернета не
читать дальше

было, поэтому сама написать гиду или организатору я не могла. Однако честно ждала еще час после назначенного времени.
Еще через полчаса (после того, как я ушла обратно в номер, расстроившись) мне звонил и гид, и организатор. К сожалению, в этот момент я уже ревела от досады в ванной. Долгожданная поездка в Каппадокию накрылась медным тазиком. Разочарована и расстроена.

Н
Наталья
22 сен 2025
Сказочное путешествие в Каппадокию. Одна из лучших экскурсий, которую обязательно стоит посетить каждому. Я посещала ее впервые и уверена, что не последний раз. Комфортные автобусы, насыщенная программа, красивые локации, вкусная
читать дальше

еда и отдых в отеле (аутентичный). Все очень понравилось. Хороший водитель. Замечательный гид Сердар. Отлично владеет русским языком, поэтому слушать истории и легенды этого прекрасного места еще более интересней. Приятная атмосфера была на протяжении всей экскурсии. Спасибо всей вашей команде за организацию поездки.

И
Ирина
16 сен 2025
Очень хорошо организованный тур, отдельная благодарность гиду Султану и водителю. Очень интересный рассказ о Турции и её знаменитых людях. Много новой и позновательной информации. Подробный рассказ о доп. экскурсиях. Спасибо, с удовольствием воспользуюсь услугами вашей компании ещё раз.
Д
Дэниэл
18 июн 2025
Полет на воздушном шаре над Каппадокией - это одно из самых впечатляющих приключений. Я ощутил адреналин и насладился невероятными видами.
Е
Елена
18 июн 2025
Отличная организация. Посещение городов под землей и горных храмов было незабываемым путешествием в историю.
Ю
Юлия
27 мая 2025
Прекрасное двухдневное путешествие в невероятную сказку! Каппадокия - как отдельная маленькая сказочная страна. Побывав однажды - влюбляешься навсегда. Подземный город, множество долин и смотровых площадок, откуда открываются невероятной красоты и
читать дальше

виды. Сторожевые башни, скальный город, гончарная мастерская… И даже посещение скальных храмов! Прогулки на лошадях и квадроцихлах при желании. Турецкая ночь в скальном ресторане. И самое главное - рассвет… Полет на воздушном шаре и погоня за ними, если не осмелитесь лететь) Эти два дня останутся в памяти как самое тёплое и яркое воспоминание! Моменты, в которые всегда будет желание вернуться. Но всего этого не было бы, если бы не наш гид Сердар, который сделал все, чтобы это путешествие было прекрасным! Потрясающий "мастер" своего дела! Я ещё не видела людей, которые так любят то, что делают! И свою любовь дарят другим! Несомненно лучший из лучших!!! Спасибо за организацию и комфорт. Всё на высшем уровне!

А
Алексей
6 мая 2025
Здравствуйте! Гид Сердар лучший, отличный юмор, русский язык знает очень хорошо. Водитель тоже хороший. Локации хорошие и красивые! Гореме и долина Любвы - волшебные места. Каппадокия огромная и очень красивая,
читать дальше

второй день были уставшими и сил уже после всех остальных не было, но оно того стоит. В отель приехали позднее, чем ожидали. Мы понимаем, что это было связано с трафиком. В общем, впечатлением мы довольны, спасибо.

Е
Евгения
29 апр 2025
Поездка в Каппадокию с Sultantur на 2 дня – это одно из лучших путешествий в моей жизни! Все было организовано на высшем уровне: трансфер, проживание, экскурсия и питание. Первый день
читать дальше

мы провели, исследуя удивительные ландшафты Каппадокии – причудливые скальные образования, древние пещерные города и монастыри. Гид Султан рассказывал увлекательные истории и легенды, делая экскурсию еще более захватывающей. Вечером нас ждал уютный отель в национальном стиле с потрясающим видом на долину. Но самое незабываемое впечатление – это полет на воздушном шаре на рассвете! Это просто сказка: парить в небе, наблюдая, как солнце окрашивает долины золотистым светом. Организация была безупречной, а эмоции – незабываемыми! Большое спасибо sultantur за этот сказочный тур! Если хотите увидеть волшебную Каппадокию без забот, с комфортом и лучшими впечатлениями – смело выбирайте этот тур!

