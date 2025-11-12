читать дальше

виды. Сторожевые башни, скальный город, гончарная мастерская… И даже посещение скальных храмов! Прогулки на лошадях и квадроцихлах при желании. Турецкая ночь в скальном ресторане. И самое главное - рассвет… Полет на воздушном шаре и погоня за ними, если не осмелитесь лететь) Эти два дня останутся в памяти как самое тёплое и яркое воспоминание! Моменты, в которые всегда будет желание вернуться. Но всего этого не было бы, если бы не наш гид Сердар, который сделал все, чтобы это путешествие было прекрасным! Потрясающий "мастер" своего дела! Я ещё не видела людей, которые так любят то, что делают! И свою любовь дарят другим! Несомненно лучший из лучших!!! Спасибо за организацию и комфорт. Всё на высшем уровне!