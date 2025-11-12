Каппадокия — это волшебный край в сердце Турции, где природа и история сплелись в уникальный пейзаж.
В этой поездке вас ждёт крепость Учхисар, долины с «трубными феями», Долина Любви, подземный город и легендарный караван-сарай. Утренний полет на воздушном шаре или панорамная площадка подарят вам невероятные эмоции и восторг!
В этой поездке вас ждёт крепость Учхисар, долины с «трубными феями», Долина Любви, подземный город и легендарный караван-сарай. Утренний полет на воздушном шаре или панорамная площадка подарят вам невероятные эмоции и восторг!
Описание тураПотрясающая Каппадокия Добро пожаловать в сказочный мир Каппадокии! Тысячелетия назад извержения вулканов создали здесь мягкие туфовые породы, а ветер и дожди превратили их в фантастические скалы, напоминающие грибы, башни и замки. Этот регион известен своими «волшебными дымоходами» — высокими каменными столбами, внутри которых люди вырубали дома, храмы и даже целые подземные города. Один из самых известных — Деринкую —уходит под землю на восемь этажей. Вас ожидает: В этой поездке вас ждёт крепость Учхисар, долины с «трубными феями», Долина Любви, подземный город и легендарный караван-сарай. Утренний полет на воздушном шаре или панорамная площадка подарят вам невероятные эмоции и волшебные виды. Это экскурсия оставит незабываемые впечатления! Каппадокия — место, где сказка становится реальностью, а каждый уголок хранит следы древних цивилизаций. Важная информация:
- Во время экскурсии необходимо иметь при себе: паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду, кофту, куртку (для турецкой ночи и полета на воздушном шаре).
- Берите наличные деньги для оплаты дополнительных услуг.
- В зависимости от погоды порядок осмотра достопримечательностей, полеты на воздушных шарах и другие мероприятия могут быть отменены. В таких случаях гид имеет право изменить порядок программы.
- Вы не можете запросить место для детей, зарегистрированных бесплатно (если в автобусе есть свободное место, то его можно использовать). Дети, забронированные бесплатно, сидят на коленях у родителей.
Каждый День 03:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземный город в Каппадокии
- Национальный Парк Гёреме
- Скальная Крепость Ортахисар
- Скальная Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин
- Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
- Долина Любви
- Долина Воображений (Деврент)
- Долина Голубей и каппадокийские голубятни
- Полет воздушных шаров (если позволят погодные условия)
- Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Что включено
- Трансфер от и до вашего отеля (комфортный транспорт с кондиционером)
- Безлимитная вода в автобусе
- Входной билет в подземный город
- Посещение всех локаций и долин указаном в программе экскурсии
- Проживание в отеле 1 ночь
- Ужин и завтрак в отеле
- Услуги гида историка (русский, английский)
- Страховка во время экскурсии
Что не входит в цену
- Завтрак в первый день экскурсии
- Обед (1-й и 2-й день) - по 15$ за один прием пищи
- Напитки, в том числе в отеле
- Панорама воздушных шаров на рассвете - 30$
- Сафари на Цветных джипах на рассвете - 50$
- Молитвы Дервишей (Небесные танцы, Сема) - 20$
- Шоу программа «Турецкая Ночь в Каппадокии» - 40$
- Ночное лазерное шоу в музее Зельве «История Каппадокии» - 25$
- Конная прогулка по долинам Каппадокии (на рассвете или на закате) - 50$
- Прогулка на квадроциклах - 50$
- Ночевка на одноместном номере - 15$
- Полет на воздушном шаре в долине Гёреме - 160€.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый День 03:00
Экскурсия длится около 1 дня 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Во время экскурсии необходимо иметь при себе: паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду, кофту, куртку (для турецкой ночи и полета на воздушном шаре)
- Берите наличные деньги для оплаты дополнительных услуг
- В зависимости от погоды порядок осмотра достопримечательностей, полеты на воздушных шарах и другие мероприятия могут быть отменены. В таких случаях гид имеет право изменить порядок программы
- Вы не можете запросить место для детей, зарегистрированных бесплатно (если в автобусе есть свободное место, то его можно использовать). Дети, забронированные бесплатно, сидят на коленях у родителей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
12 ноя 2025
Очень классная экскурсия! Сердар отличный гид, хорошо владеет материалом, очень интересно было слушать. В пути достаточно остановок, чтобы поездка была не такой напряжной. На точках дают достаточно времени, и пофотаться
И
Ирина
11 ноя 2025
Все понравилось, программа - отличная, Гуд -супер, водитель- супер! Спасибо!!!!
Р
Роман
24 окт 2025
Ехали полетать на шарах, но, к сожалению, из-за отмены полетов не получилось. Просто будте к этому готовы.
В любом случае от путешествия в Капподокию остались только позитивные эмоции, места удивительной красоты!!!!
Отдельное огромное спасибо Ольге, нашему гиду. 🙏🌷
Много новой интересной для нас информации в легкой к восприятию форме.
Надеемся еще встретиться и наша мечта полетать на шарах сбудется!!! 🎈
В любом случае от путешествия в Капподокию остались только позитивные эмоции, места удивительной красоты!!!!
Отдельное огромное спасибо Ольге, нашему гиду. 🙏🌷
Много новой интересной для нас информации в легкой к восприятию форме.
Надеемся еще встретиться и наша мечта полетать на шарах сбудется!!! 🎈
A
Anastasia
13 окт 2025
Очень понравилась Каппадокия, это уникальное место, которое осталось в сердце! Невероятные впечатления от подземных городов, сказочного рельефа и, конечно, воздушных шаров! Особая благодарность нашему гиду Ольге, которая с большим профессионализмом
E
Elena
8 окт 2025
Время поездки 6.10.25, Отличные автобусы и водитель, дорога не утомительная, сама экскурсия на отлично, внимательный гид, отель только переночевать (Каппадокия Палас), из всех доп. эускурсий рекомендуем конную прогулку (незабываемые впечатления
S
Svetlana
30 сен 2025
Экскурсия понравилась. Забрали из отеля вовремя, дорогая долгая, но автобус комфортный и гид очень грамотно и интересно рассказывал. Брали тур за 30 долларов, доплачивали 15 за обед в первый день
З
Захар
26 сен 2025
O
Olga
22 сен 2025
Время сбора было обозначено 3:00. Я прождала гида с 2:30 до 4:00, сначала на ресепшн, после чего на обочине дороги, так как вход в отель находится в неочевидном месте.
Интернета не
Интернета не
Н
Наталья
22 сен 2025
Сказочное путешествие в Каппадокию. Одна из лучших экскурсий, которую обязательно стоит посетить каждому. Я посещала ее впервые и уверена, что не последний раз. Комфортные автобусы, насыщенная программа, красивые локации, вкусная
И
Ирина
16 сен 2025
Очень хорошо организованный тур, отдельная благодарность гиду Султану и водителю. Очень интересный рассказ о Турции и её знаменитых людях. Много новой и позновательной информации. Подробный рассказ о доп. экскурсиях. Спасибо, с удовольствием воспользуюсь услугами вашей компании ещё раз.
Д
Дэниэл
18 июн 2025
Полет на воздушном шаре над Каппадокией - это одно из самых впечатляющих приключений. Я ощутил адреналин и насладился невероятными видами.
Е
Елена
18 июн 2025
Отличная организация. Посещение городов под землей и горных храмов было незабываемым путешествием в историю.
Ю
Юлия
27 мая 2025
Прекрасное двухдневное путешествие в невероятную сказку! Каппадокия - как отдельная маленькая сказочная страна. Побывав однажды - влюбляешься навсегда. Подземный город, множество долин и смотровых площадок, откуда открываются невероятной красоты и
А
Алексей
6 мая 2025
Здравствуйте! Гид Сердар лучший, отличный юмор, русский язык знает очень хорошо. Водитель тоже хороший. Локации хорошие и красивые! Гореме и долина Любвы - волшебные места. Каппадокия огромная и очень красивая,
Е
Евгения
29 апр 2025
Поездка в Каппадокию с Sultantur на 2 дня – это одно из лучших путешествий в моей жизни! Все было организовано на высшем уровне: трансфер, проживание, экскурсия и питание. Первый день
Тур входит в следующие категории Аланьи
Похожие туры из Аланьи
-
25%
Премиум 2-дневный тур в Каппадокию из Аланьи с проживанием в отеле на выбор
Начало: Трансфер заберёт вас от вашего отеля
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 03:00
Завтра в 03:00
22 ноя в 03:00
$30
$40 за человека
-
22%
Каппадокия DELUXE на 2 дня c проживанием в пещерном отеле
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четверг, Суббота
Завтра в 04:30
22 ноя в 04:30
$85.80
$110 за человека
-
55%
Сказочная Каппадокия из Алании - пейзажи, которые не забываются
Начало: Ваш отель
Завтра в 01:30
22 ноя в 01:30
$39.60
$88 за человека