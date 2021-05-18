Полезная информация об Анкаре
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Местное время в Анкаре
23:0448
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇹🇷 Турция
|Название города
|Анкара
|По-английски
|Ankara
|Это столица
|Анкара является столицей Турции
|Статья о городе
|Статья об Анкаре
|Население города
|3 517 182 чел.
|Аэропорты
|Этимесгут ANK, Эсенбога ESB
|Часовой пояс
|Europe/Istanbul
|Средняя высота
|874 м. от уровня моря
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Анкара — настоящая столица Турции
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Где находится Анкара на карте
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