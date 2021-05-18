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Полезная информация об Анкаре

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Местное время в Анкаре
23:0448
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇹🇷 Турция
Название городаАнкара
По-английскиAnkara
Это столицаАнкара является столицей Турции
Статья о городеСтатья об Анкаре
Население города3 517 182 чел.
АэропортыЭтимесгут ANK, Эсенбога ESB
Часовой поясEurope/Istanbul
Средняя высота874 м. от уровня моря

Подробная статья

Анкара
Анкара — настоящая столица Турции
Знаете ли вы, что столица Турции не Стамбул, а Анкара? Собираетесь на отдых в Турцию, но хотите познать историю великой империи, а не только пляжный туризм? Тогда обратите своё внимание на древнейшую Анкару

Где находится Анкара на карте

Популярные экскурсии в Анкаре

Древняя и современная Анкара
Древняя и современная Анкара
5
1 отзыв
75
за чел.
«Визитные карточки» турецкой столицы на обзорной экскурсии

Фотографии

Ночной клуб Manilya, Анкара
Улица Салман, здесь всегда оживленно
Лебединый парк, Анкара, Турция
Монумент Хатти, Анкара, Турция
Музей-мавзолей Ататюрка, Анкара
Самая старая мечеть в Анкаре, мечеть Алладина
Храм Рома и Августина, Анкара
Римские бани или если быть точными, что от них осталось
10

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