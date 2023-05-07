Прикоснуться к истории турецкого хамама и насладиться расслабляющими процедурами
Турецкий хамам — это настоящее таинство с богатой историей и ритуалами. Я проведу вас по извилистым улицам Старого города и покажу 3 древние бани.
Расскажу, как в Турции появился хамам, какую роль он играет в общественной жизни, по каким канонам строятся бани и из каких помещений состоят. А потом мы отправимся закреплять знания на практике в колоритный нетуристический хамам!
Расскажу, как в Турции появился хамам, какую роль он играет в общественной жизни, по каким канонам строятся бани и из каких помещений состоят. А потом мы отправимся закреплять знания на практике в колоритный нетуристический хамам!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Погружение в мир турецких хамамов
Гуляя по Старому городу, мы увидим три великолепные древние бани. Одна из них была построена женой османского султана Баязида II. Другая, насчитывающая 600 лет, примечательна деревянным интерьером: если получится, мы его оценим. В третью мы гарантированно зайдём — на её примере поговорим о традиционном устройстве хамама. Вы узнаете:
- Как возникли турецкие бани
- Почему женщинам в османский период разрешалось уходить в них на целый день с подругами и как именно они его проводили
- Почему бани, наряду с мечетью и базаром, строились в центре города
- Для чего в банных куполах проделывали наверху отверстие размером с блюдце
- Почему бани так важны для всех народов земель Анталии
После теоретической части мы перейдём к практической — и посетим турецкий хамам для местных жителей. Я могу пойти с вами или подождать снаружи. В хамаме вас ждут: тёплые мраморные плиты, сауна, скраб специальной рукавицей кесе, пенный и масляный массажи. После расслабляющих процедур я приглашу вас на чашечку турецкого чая с вкуснейшей молочной пахлавой и козьим мороженым.
Организационные детали
- Историческая часть занимает 1,5 часа и 1,5 часа хамам
- Хамам оплачивается дополнительно — 20-40 евро с человека
- Еда и напитки не включены в стоимость
- По запросу я могу организовать для вас трансфер из Белека, Кемера или Сиде
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Elena — ваш гид в Анталии
Провёл экскурсии для 354 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Елена, живу в Турции с 2007 года. Я дипломированный специалист по социально-культурному сервису и туризму. Также окончила турецкий университет в Стамбуле по этой же специальности. У меня большой стаж работы во всех сферах туризма: рестораны, отели, туристические организации. По личным и рабочим целям я объездила всю Турцию. Приглашаю вас на свои авторские экскурсии, чтобы познавать многогранную Турцию вместе! С любовью, ваш гид Елена.Задать вопрос
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