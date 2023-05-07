Турецкий хамам — это настоящее таинство с богатой историей и ритуалами. Я проведу вас по извилистым улицам Старого города и покажу 3 древние бани. Расскажу, как в Турции появился хамам, какую роль он играет в общественной жизни, по каким канонам строятся бани и из каких помещений состоят. А потом мы отправимся закреплять знания на практике в колоритный нетуристический хамам!

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Описание

Что вас ожидает

Погружение в мир турецких хамамов

Гуляя по Старому городу, мы увидим три великолепные древние бани. Одна из них была построена женой османского султана Баязида II. Другая, насчитывающая 600 лет, примечательна деревянным интерьером: если получится, мы его оценим. В третью мы гарантированно зайдём — на её примере поговорим о традиционном устройстве хамама. Вы узнаете:

Как возникли турецкие бани

Почему женщинам в османский период разрешалось уходить в них на целый день с подругами и как именно они его проводили

Почему бани, наряду с мечетью и базаром, строились в центре города

Для чего в банных куполах проделывали наверху отверстие размером с блюдце

Почему бани так важны для всех народов земель Анталии

После теоретической части мы перейдём к практической — и посетим турецкий хамам для местных жителей. Я могу пойти с вами или подождать снаружи. В хамаме вас ждут: тёплые мраморные плиты, сауна, скраб специальной рукавицей кесе, пенный и масляный массажи. После расслабляющих процедур я приглашу вас на чашечку турецкого чая с вкуснейшей молочной пахлавой и козьим мороженым.

Организационные детали