Банная культура Турции в теории и на практике

Прикоснуться к истории турецкого хамама и насладиться расслабляющими процедурами

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Ответы на вопросы
Турецкий хамам — это настоящее таинство с богатой историей и ритуалами. Я проведу вас по извилистым улицам Старого города и покажу 3 древние бани.

Расскажу, как в Турции появился хамам, какую роль он играет в общественной жизни, по каким канонам строятся бани и из каких помещений состоят. А потом мы отправимся закреплять знания на практике в колоритный нетуристический хамам!
Банная культура Турции в теории и на практике
Банная культура Турции в теории и на практике
Банная культура Турции в теории и на практике
Банная культура Турции в теории и на практике
Банная культура Турции в теории и на практике
Банная культура Турции в теории и на практике
Банная культура Турции в теории и на практике
Банная культура Турции в теории и на практике
Банная культура Турции в теории и на практике
Банная культура Турции в теории и на практике
Ближайшие даты:
7
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Описание

Что вас ожидает

Погружение в мир турецких хамамов

Гуляя по Старому городу, мы увидим три великолепные древние бани. Одна из них была построена женой османского султана Баязида II. Другая, насчитывающая 600 лет, примечательна деревянным интерьером: если получится, мы его оценим. В третью мы гарантированно зайдём — на её примере поговорим о традиционном устройстве хамама. Вы узнаете:

  • Как возникли турецкие бани
  • Почему женщинам в османский период разрешалось уходить в них на целый день с подругами и как именно они его проводили
  • Почему бани, наряду с мечетью и базаром, строились в центре города
  • Для чего в банных куполах проделывали наверху отверстие размером с блюдце
  • Почему бани так важны для всех народов земель Анталии

После теоретической части мы перейдём к практической — и посетим турецкий хамам для местных жителей. Я могу пойти с вами или подождать снаружи. В хамаме вас ждут: тёплые мраморные плиты, сауна, скраб специальной рукавицей кесе, пенный и масляный массажи. После расслабляющих процедур я приглашу вас на чашечку турецкого чая с вкуснейшей молочной пахлавой и козьим мороженым.

Организационные детали

  • Историческая часть занимает 1,5 часа и 1,5 часа хамам
  • Хамам оплачивается дополнительно — 20-40 евро с человека
  • Еда и напитки не включены в стоимость
  • По запросу я могу организовать для вас трансфер из Белека, Кемера или Сиде

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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