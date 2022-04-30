В гости к турецкой бабушке Саиме

Путешествие в аутентичную высокогорную деревню и знакомство с местной семьей

Индивидуальная
Мы с вами поедем в горы — в гости к семье, с которой меня свел случай.

По пути сделаем несколько остановок в самых живописных местах: насладимся великолепными пейзажами, тишиной и чистейшим сосновым воздухом.

А в самой деревне осмотрим настоящий крестьянский дом, познакомимся с его хозяевами и попробуем с любовью приготовленные блюда турецкой кухни.
В гости к турецкой бабушке Саиме
В гости к турецкой бабушке Саиме
В гости к турецкой бабушке Саиме
В гости к турецкой бабушке Саиме
В гости к турецкой бабушке Саиме
В гости к турецкой бабушке Саиме
В гости к турецкой бабушке Саиме
В гости к турецкой бабушке Саиме
В гости к турецкой бабушке Саиме
В гости к турецкой бабушке Саиме
В гости к турецкой бабушке Саиме
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Неизведанная Турция

Мы отправимся в гости к дружелюбной турецкой семьей, несколько поколений живущей высоко в горах. Вы увидите традиционный крестьянский дом, расположенный в волшебном месте в окружении сосен. Подышите свежим воздухом, понаблюдаете за местными животными и полюбуетесь идиллическими окружающими панорамами. А также попробуете блюда турецкой кухни и ароматный чай.

Душевное общение

Я расскажу, как и когда заселялся этот горный регион, как он развивался и как менялась жизнь местных с течением времени. Как здесь устроен быт, чем турецкая деревня похожа на русскую и какие есть отличия. Кроме того, вы сможете задать любые интересующие вас вопросы местной семье, а я помогу их перевести и получить ответы.

Организационные детали

  • Экскурсия может проходить как на вашем транспорте, так и на моем авто. Во втором случае доплата составит 30 евро.
  • Еда и напитки включены в стоимость
  • По запросу я могу организовать экскурсию для большего числа людей и/или из другого курортного города

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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