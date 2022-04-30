Что вас ожидает

Неизведанная Турция

Мы отправимся в гости к дружелюбной турецкой семьей, несколько поколений живущей высоко в горах. Вы увидите традиционный крестьянский дом, расположенный в волшебном месте в окружении сосен. Подышите свежим воздухом, понаблюдаете за местными животными и полюбуетесь идиллическими окружающими панорамами. А также попробуете блюда турецкой кухни и ароматный чай.

Душевное общение

Я расскажу, как и когда заселялся этот горный регион, как он развивался и как менялась жизнь местных с течением времени. Как здесь устроен быт, чем турецкая деревня похожа на русскую и какие есть отличия. Кроме того, вы сможете задать любые интересующие вас вопросы местной семье, а я помогу их перевести и получить ответы.

Организационные детали