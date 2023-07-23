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В гости к турецкой бабушке Саиме

Путешествие в горы Антальи с остановками в живописных местах и визитом к дружелюбной турецкой семье. Узнайте о жизни в деревне и попробуйте местные блюда
Отправляйтесь в горы Антальи на индивидуальную экскурсию и посетите гостеприимную турецкую семью. По пути сделаем остановки в живописных местах, насладимся пейзажами и чистым воздухом.

В деревне вы увидите традиционный крестьянский дом,
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познакомитесь с его хозяевами и попробуете блюда турецкой кухни. Узнайте о быте местных жителей, их истории и традициях. Возможность задать вопросы и получить ответы с переводом. Экскурсия включает еду и напитки, можно провести на вашем транспорте

4.6
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные горные пейзажи
  • 🏡 Посещение традиционного крестьянского дома
  • 🍽️ Дегустация блюд турецкой кухни
  • 🗣️ Душевное общение с местными жителями
  • 🚗 Возможность использования собственного транспорта

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения турецкой деревни - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться свежим горным воздухом и живописными видами. В апреле, мае и октябре также можно отправиться в путешествие, однако стоит учитывать, что температура может быть ниже, а осадки более вероятны. В этот период меньше туристов, что создаёт более уединённую атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
В гости к турецкой бабушке Саиме
В гости к турецкой бабушке Саиме
В гости к турецкой бабушке Саиме

Что можно увидеть

  • Горные пейзажи
  • Крестьянский дом

Описание экскурсии

Неизведанная Турция

Мы отправимся в гости к дружелюбной турецкой семье, несколько поколений живущей высоко в горах. Вы увидите традиционный крестьянский дом, расположенный в волшебном месте в окружении сосен. Подышите свежим воздухом, понаблюдаете за местными животными и полюбуетесь идиллическими окружающими панорамами. А также попробуете блюда турецкой кухни и ароматный чай.

Душевное общение

Я расскажу, как и когда заселялся этот горный регион, как он развивался и как менялась жизнь местных с течением времени. Как здесь устроен быт, чем турецкая деревня похожа на русскую и какие есть отличия. Кроме того, вы сможете задать любые интересующие вас вопросы местной семье, а я помогу их перевести и получить ответы.

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести на вашем транспорте. В нём должно быть место для гида
  • Еда и напитки включены в стоимость
  • По запросу я могу организовать экскурсию для большего числа людей и/или из другого курортного города

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваш гид в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2870 туристов
Рад приветствовать вас в солнечной Анталье! Я родился в России, в Поволжье, где прошла значительная часть моей жизни. А потом я и моя семья переехали в Турцию. Турция — страна с особой
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историей, культурой и природой. А в Анталье, жемчужине Турции, поистине есть всё — бескрайнее море, красивейшие горы, следы былых цивилизаций, красота и история на каждом шагу! Здесь, правда, есть что показать и о чём рассказать, вместе с тем значительную часть интересных мест вы не встретите в рекламных проспектах массовых автобусных экскурсий, это индивидуальный, авторский продукт. Я искренне покорён Турцией, много путешествую, общаюсь с местными в поисках новых интересных локаций и с большим удовольствием показываю это моим гостям.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Екатерина
Поездка очень понравилась; душевно, легко, ярко и очень уютно. Дети остались под впечатлением от деревенского быта, общения с животными, лепки лепешек и катания на ишаке)) Спасибо большое за такое необычное путешествие!
Поездка очень понравилась; душевно, легко, ярко и очень уютно. Дети остались под впечатлением от деревенского быта,
Поездка очень понравилась; душевно, легко, ярко и очень уютно. Дети остались под впечатлением от деревенского быта,
Поездка очень понравилась; душевно, легко, ярко и очень уютно. Дети остались под впечатлением от деревенского быта,
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И
Очень душевная, познавательная и хорошо организованная экскурсия! Атмосфера гор, природа, воздух завораживают, угощения от бабушки Симы наивкуснейшие, впечатления от гида Кирилла самые наилучшие!
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К
Кирилл - отличный гид и очень приятный собеседник! Маршрут тоже замечательный! Были с тремя детьми и отлично провели время!
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Ольга
Прекрасный гид! Если нужно увидеть что-то без туристических толп - то это правильный выбор!
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И
Начну с плюсов:
- сама концепция хорошая, идея отправиться в гости к турецкой бабушке, посмотреть на быт людей, живущих в горах, пообщаться с ними, обещает быть интересной.
- Как говорил один великий
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человек: лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал. Виды в этой экскурсии потрясающие.
На этом, пожалуй всё. Теперь к минусам. Сразу должен сказать, что экскурсия стоит приличных денег, на мой взгляд цена сильно завышена, но если учесть хотя бы половину комментариев, которые я приведу ниже, то экскурсия будет стоить своих денег.
- В подлокотнике на заднем сидении была мусорка, видимо, от предыдущих туристов. А ведь туда можно положить пару бутылочек воды, которая стоит копейки. Мелочь, а приятно.
- Большую часть дороги молчали, можно было бы рассказать про историю Турции, например, или про себя.
- Хотелось бы больше узнать про локации, в которых побывали или мимо которых проезжали.
- Можно было бы предложить музыку хотя бы, а то ехали всю дорогу в тишине. Как будто не экскурсия, а такси до места и обратно.
- Не помешало бы больше участия, когда приезжали на какую-то локацию, где надо карабкаться по горам, гид улетал вперёд и просто ждал там. Если бы он шёл с нами, предупреждал об опасных местах, подавал руку даме в конце концов, не было бы впечатления брошенности.
- Неплохо было бы иметь прозапас несколько головных уборов, чтобы предлагать их туристам. Понимаю, что сам виноват, что не взял кепку, но если бы у гида была запасная, это бы сильно прибавило ему плюсов. Экскурсия в горах, днём, солнце жарит беспощадно.
- По самой экскурсии с бабушкой, очень мало взаимодействия с ней. По факту она просто испекла лепёшку и налила чая. Если бы она рассказала как её зовут, как она тут живёт, ещё что-нибудь интересное, было бы оправдано название экскурсии.
- Когда приехали смотреть высеченное изображение на скале, ну даже если действительно про него почти ничего не известно, можно же рассказать про какие-нибудь другие барельефы, про которые известно больше, ну как минимум чтобы заполнить паузу. А по сути, вот барельеф, кто это и зачем не знаю, всё, пойдём обратно.
- Ну и в целом, гид живёт тут уже много лет, можно было бы рассказать про обычаи, про отношение к туристам, что где и как, что-то ещё может порекомендовать, но нет, почти всю дорогу ехали в тишине под стрекот цикад.

Кирилл
Кирилл
Ответ организатора:
Спасибо, что нашли время оставить отзыв.
Отзывы очень важны для меня.
Я давно работаю с людьми и стараюсь учитывать все возможные моменты,
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потребности моих гостей и нюансы.
Давайте по порядку.
Я очень тщательно слежу как за техническим состоянием авто, так и за чистотой - как снаружи, так и внутри. В подлокотнике (который, к слову, был в спинке сидений и закрыт) действительно оказалась открытая пачка печенья, у меня маленькие дети и, очевидно я не досмотрел за ними:-)
Я сожалею, что этот безобидный нюанс, судя по всему, определил Ваше настроение на всю поездку.
По порядку.
У меня всегда есть вода в достаточном количестве. Она находится не в подлокотнике. а в охлаждаемом бардачке. И я всегда предлагаю ее гостям, как было и в случае с Вами. Кроме воды, у меня есть ответы на многие возможные запросы - детское кресло, зонты, дождевики, аптечка и т. д.
Любую мою экскурсию пока мы едем до начала маршрута я начинаю с рассказа о стране в целом, об Анталии в частности. Об истории, людях, быте, интересных фактах. и т. д. Так было и в нашей поездке.
Про локации, где мы были. Я всегда даю исчерпывающую информацию. У нас была и загадка на дереве, и я показал Вам следы из прошлых цивилизаций, и про мечети и церкви и их взаимосвязь мы говорили, и природные явления в горах мы обсудили, и ролик про нюансы торговли я Вам показывал за чашкой чая.
По поводу кепки. Я не могу знать специально Вы без кепки или забыли ее. Но, всегда можно спросить в моменте о том, чего не хватает. И я бы с удовольствием предложил Вам зонт от солнца (кепка личная вещь, не думаю, что это хорошая идея). Так же как и музыка. По умолчанию музыка выключена, т. к. я ориентированы на общение с гостями. Но, согласитесь, намного проще в моменте попросить включить музыку, чем потом писать негатив?
"Гид улетал вперед".. Я всегда иду на пару-тройку метров впереди и предупреждаю о колючках, ели они есть, когда идем вниз, я всегда предупреждаю об осторожности тк камни могут быть подвижные. Ну и, уж простите, подавать руку женщине при ее молодом муже я счел не вполне корректным:-)) Когда мои гости - компания женщин безусловно, я помогаю в тех местах, где это необходимо..
Ну и, завершая ответ - по взаимодействию с бабушкой.
В описании экскурсии детально отражено ее содержание. Эта экскурсия - редкая возможность посмотреть на настоящий быт глубинки изнутри, понаблюдать, сравнить. . Что было в полном объеме. Дом мы посмотрели, хозяйство посмотрели, с дедушкой поговорили… В описании не заявлено, что бабушка будет вставать на стул и рассказывать стихи или про ее жизнь. Написано, что Вы сможете задать вопросы, а я помогу с языковым барьером. Вопросов у Вас не возникло, как и желания поучаствовать в приготовлении еды. . хотя, и бабушка, и я предлагали:-)

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