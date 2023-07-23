читать дальше уменьшить

потребности моих гостей и нюансы.

Давайте по порядку.

Я очень тщательно слежу как за техническим состоянием авто, так и за чистотой - как снаружи, так и внутри. В подлокотнике (который, к слову, был в спинке сидений и закрыт) действительно оказалась открытая пачка печенья, у меня маленькие дети и, очевидно я не досмотрел за ними:-)

Я сожалею, что этот безобидный нюанс, судя по всему, определил Ваше настроение на всю поездку.

По порядку.

У меня всегда есть вода в достаточном количестве. Она находится не в подлокотнике. а в охлаждаемом бардачке. И я всегда предлагаю ее гостям, как было и в случае с Вами. Кроме воды, у меня есть ответы на многие возможные запросы - детское кресло, зонты, дождевики, аптечка и т. д.

Любую мою экскурсию пока мы едем до начала маршрута я начинаю с рассказа о стране в целом, об Анталии в частности. Об истории, людях, быте, интересных фактах. и т. д. Так было и в нашей поездке.

Про локации, где мы были. Я всегда даю исчерпывающую информацию. У нас была и загадка на дереве, и я показал Вам следы из прошлых цивилизаций, и про мечети и церкви и их взаимосвязь мы говорили, и природные явления в горах мы обсудили, и ролик про нюансы торговли я Вам показывал за чашкой чая.

По поводу кепки. Я не могу знать специально Вы без кепки или забыли ее. Но, всегда можно спросить в моменте о том, чего не хватает. И я бы с удовольствием предложил Вам зонт от солнца (кепка личная вещь, не думаю, что это хорошая идея). Так же как и музыка. По умолчанию музыка выключена, т. к. я ориентированы на общение с гостями. Но, согласитесь, намного проще в моменте попросить включить музыку, чем потом писать негатив?

"Гид улетал вперед".. Я всегда иду на пару-тройку метров впереди и предупреждаю о колючках, ели они есть, когда идем вниз, я всегда предупреждаю об осторожности тк камни могут быть подвижные. Ну и, уж простите, подавать руку женщине при ее молодом муже я счел не вполне корректным:-)) Когда мои гости - компания женщин безусловно, я помогаю в тех местах, где это необходимо..

Ну и, завершая ответ - по взаимодействию с бабушкой.

В описании экскурсии детально отражено ее содержание. Эта экскурсия - редкая возможность посмотреть на настоящий быт глубинки изнутри, понаблюдать, сравнить. . Что было в полном объеме. Дом мы посмотрели, хозяйство посмотрели, с дедушкой поговорили… В описании не заявлено, что бабушка будет вставать на стул и рассказывать стихи или про ее жизнь. Написано, что Вы сможете задать вопросы, а я помогу с языковым барьером. Вопросов у Вас не возникло, как и желания поучаствовать в приготовлении еды. . хотя, и бабушка, и я предлагали:-)