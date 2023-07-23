Отправляйтесь в горы Антальи на индивидуальную экскурсию и посетите гостеприимную турецкую семью. По пути сделаем остановки в живописных местах, насладимся пейзажами и чистым воздухом.
В деревне вы увидите традиционный крестьянский дом,
В деревне вы увидите традиционный крестьянский дом,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные горные пейзажи
- 🏡 Посещение традиционного крестьянского дома
- 🍽️ Дегустация блюд турецкой кухни
- 🗣️ Душевное общение с местными жителями
- 🚗 Возможность использования собственного транспорта
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения турецкой деревни - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться свежим горным воздухом и живописными видами. В апреле, мае и октябре также можно отправиться в путешествие, однако стоит учитывать, что температура может быть ниже, а осадки более вероятны. В этот период меньше туристов, что создаёт более уединённую атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Горные пейзажи
- Крестьянский дом
Описание экскурсии
Неизведанная Турция
Мы отправимся в гости к дружелюбной турецкой семье, несколько поколений живущей высоко в горах. Вы увидите традиционный крестьянский дом, расположенный в волшебном месте в окружении сосен. Подышите свежим воздухом, понаблюдаете за местными животными и полюбуетесь идиллическими окружающими панорамами. А также попробуете блюда турецкой кухни и ароматный чай.
Душевное общение
Я расскажу, как и когда заселялся этот горный регион, как он развивался и как менялась жизнь местных с течением времени. Как здесь устроен быт, чем турецкая деревня похожа на русскую и какие есть отличия. Кроме того, вы сможете задать любые интересующие вас вопросы местной семье, а я помогу их перевести и получить ответы.
Организационные детали
- Экскурсию можно провести на вашем транспорте. В нём должно быть место для гида
- Еда и напитки включены в стоимость
- По запросу я могу организовать экскурсию для большего числа людей и/или из другого курортного города
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2870 туристов
Рад приветствовать вас в солнечной Анталье! Я родился в России, в Поволжье, где прошла значительная часть моей жизни. А потом я и моя семья переехали в Турцию. Турция — страна с особой
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Поездка очень понравилась; душевно, легко, ярко и очень уютно. Дети остались под впечатлением от деревенского быта, общения с животными, лепки лепешек и катания на ишаке)) Спасибо большое за такое необычное путешествие!
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И
Очень душевная, познавательная и хорошо организованная экскурсия! Атмосфера гор, природа, воздух завораживают, угощения от бабушки Симы наивкуснейшие, впечатления от гида Кирилла самые наилучшие!
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К
Кирилл - отличный гид и очень приятный собеседник! Маршрут тоже замечательный! Были с тремя детьми и отлично провели время!
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Прекрасный гид! Если нужно увидеть что-то без туристических толп - то это правильный выбор!
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И
Начну с плюсов:
- сама концепция хорошая, идея отправиться в гости к турецкой бабушке, посмотреть на быт людей, живущих в горах, пообщаться с ними, обещает быть интересной.
- Как говорил один великий
- сама концепция хорошая, идея отправиться в гости к турецкой бабушке, посмотреть на быт людей, живущих в горах, пообщаться с ними, обещает быть интересной.
- Как говорил один великий
Кирилл
Ответ организатора:
Спасибо, что нашли время оставить отзыв.
Отзывы очень важны для меня.
Я давно работаю с людьми и стараюсь учитывать все возможные моменты,
Отзывы очень важны для меня.
Я давно работаю с людьми и стараюсь учитывать все возможные моменты,
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