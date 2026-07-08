В Турции есть всё, даже собственные Мальдивы! Отправляйтесь к острову Сулуада — невероятно красивому месту с белым песком и лазурной водой.
Вы отдохнёте на яхте, вкусно пообедаете, полакомитесь свежими фруктами и попьёте легендарный турецкий чай.
Побываете в нескольких бухтах, от души накупаетесь в Средиземном море и налюбуетесь потрясающими пейзажами.
Вы отдохнёте на яхте, вкусно пообедаете, полакомитесь свежими фруктами и попьёте легендарный турецкий чай.
Побываете в нескольких бухтах, от души накупаетесь в Средиземном море и налюбуетесь потрясающими пейзажами.
Описание экскурсии
- Обратите внимание: это не экскурсия в классическом формате с гидом и подробным рассказом. Программа представляет собой морскую прогулку с остановками для отдыха, купания и свободного времени на живописных локациях
- Классическую экскурсию можно организовать в индивидуальном формате — подробности в переписке
Остров Сулуада — один из самых живописных уголков южной Турции! Вас ждут прозрачные воды Средиземного моря, густые вечнозелёные леса и роскошные песчаные пляжи, напоминающие шёлковые ленты.
Вода здесь настолько чистая, что дно видно на глубине 25 м.
Во время путешествия на яхте вы посетите четыре бухты, в каждой из которых будете купаться — в одних с берега, в других с корабля. А на Сулуаде можно ещё попить целебной воды из источника. В прошлом Адрасан был важной торговой бухтой ликийской цивилизации, а сегодня сюда стремятся ценители природы и приятного отдыха.
Программа с таймингом
08:00 — выезд из Антальи
10:00 — 17:00 — путешествие на яхте с остановками, выходами и обедом
17:00 — 19:30 — обратный путь в Анталью
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер (из Антальи, Коняалты, Кепеза, Белдиби, Гойнюка, Кемера или Текирова), прогулка на яхте, обед и фрукты
- За доплату мы можем забрать вас из Белека или Богазкента — 10 евро/чел.
- Рекомендуем взять с собой таблетки от укачивания, особенно если ожидается волнение на море или ветреная погода
- Трансфера из Аланьи и Сиде нет
- Программа подойдёт взрослым и детям от 3 лет
- На яхте может находиться до 150 человек
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мумин — ваша команда гидов в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 635 туристов
Мы — команда лицензированных гидов с историческим образованием. Проводим экскурсии с 2004 года. Искренне любим свой город и знаем его секреты. С радостью покажем вам интересные места и расскажем истории, которые вы не найдёте в интернете.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
На пляже острова, куда мы приехали, было так много кораблей, что купаться то и негде… но купание в открытом море сгладило разочарование… трансфер организован хорошо. В целом понравилось.
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к
Мероприятие очень понравилось,максимально комфортно,на яхте не большое количечво людей,свободно можно расположится,но думали,что гид будет рассказывать о том,что мы посещаем,очень красивое место,чтобы получить эстетическое наслаждение,организатор обеспечил комфортную обставновку,вкусный обед. В конце сможете прыгнуть с яхты в открытое море)
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Н
Спасибо. Невероятная поездка
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А
было красиво, четыре локации. но в двух муравейник на месте. покормили, встретили, довезли. тур отличный, само место на 4/5
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Спасибо большое за экскурсию, всю компанию забрали на трансфере с разных мест, очень удобно)
Как только отплыли от берега удалось увидеть дельфинов, это фантастика. Было 4 остановки, на самой первой конечно
Как только отплыли от берега удалось увидеть дельфинов, это фантастика. Было 4 остановки, на самой первой конечно
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K
Мне и семье очень понравилось! 😊 Это не только хорошая поездка и красивые виды, но и дружелюбный персонал, классные люди и только позитивные впечатления. Очень рекомендую!
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