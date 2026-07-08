В Турции есть всё, даже собственные Мальдивы! Отправляйтесь к острову Сулуада — невероятно красивому месту с белым песком и лазурной водой. Вы отдохнёте на яхте, вкусно пообедаете, полакомитесь свежими фруктами и попьёте легендарный турецкий чай. Побываете в нескольких бухтах, от души накупаетесь в Средиземном море и налюбуетесь потрясающими пейзажами.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Обратите внимание: это не экскурсия в классическом формате с гидом и подробным рассказом. Программа представляет собой морскую прогулку с остановками для отдыха, купания и свободного времени на живописных локациях

Классическую экскурсию можно организовать в индивидуальном формате — подробности в переписке

Остров Сулуада — один из самых живописных уголков южной Турции! Вас ждут прозрачные воды Средиземного моря, густые вечнозелёные леса и роскошные песчаные пляжи, напоминающие шёлковые ленты.

Вода здесь настолько чистая, что дно видно на глубине 25 м.

Во время путешествия на яхте вы посетите четыре бухты, в каждой из которых будете купаться — в одних с берега, в других с корабля. А на Сулуаде можно ещё попить целебной воды из источника. В прошлом Адрасан был важной торговой бухтой ликийской цивилизации, а сегодня сюда стремятся ценители природы и приятного отдыха.

Программа с таймингом

08:00 — выезд из Антальи

10:00 — 17:00 — путешествие на яхте с остановками, выходами и обедом

17:00 — 19:30 — обратный путь в Анталью

Организационные детали