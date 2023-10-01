Турецкие Мальдивы: белый песок, чистейшая вода и релакс на яхте

Групповое путешествие к острову Сулуада и нескольким бухтам

5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
В Турции есть всё, даже собственные Мальдивы! Отправляйтесь к острову Сулуада — невероятно красивому месту с белым песком и лазурной водой.

Вы отдохнёте на яхте, вкусно пообедаете, полакомитесь свежими фруктами и попьёте легендарный турецкий чай.

Побываете в нескольких бухтах, от души накупаетесь в Средиземном море и налюбуетесь потрясающими пейзажами.
Турецкие Мальдивы: белый песок, чистейшая вода и релакс на яхте
Турецкие Мальдивы: белый песок, чистейшая вода и релакс на яхте
Турецкие Мальдивы: белый песок, чистейшая вода и релакс на яхте
Турецкие Мальдивы: белый песок, чистейшая вода и релакс на яхте
Турецкие Мальдивы: белый песок, чистейшая вода и релакс на яхте
Турецкие Мальдивы: белый песок, чистейшая вода и релакс на яхте
Турецкие Мальдивы: белый песок, чистейшая вода и релакс на яхте
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Остров Сулуада — один из самых живописных уголков южной Турции! Вас ждут прозрачные воды Средиземного моря, густые вечнозелёные леса и роскошные песчаные пляжи, напоминающие шёлковые ленты.
Вода здесь настолько чистая, что дно видно на глубине 25 м.

Во время путешествия на яхте вы посетите четыре бухты, в каждой из которых будете купаться — в одних с берега, в других с корабля. А на Сулуаде можно ещё попить целебной воды из источника. В прошлом Адрасан был важной торговой бухтой ликийской цивилизации, а сегодня сюда стремятся ценители природы и приятного отдыха.

Программа с таймингом

08:00 — выезд из Антальи
10:00 — 17:00 — путешествие на яхте с остановками, выходами и обедом
17:00 — 19:30 — обратный путь в Анталью

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, прогулка на яхте, обед и фрукты
  • Мы заберём вас из любой точки Антальи на нашем автомобиле
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 3 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего места пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Т
1 окт 2023
Спасибо организаторам за четкую организацию экскурсии. Мы отлично провели время.
А
2 сен 2023
Были на Экскурсии Турецкие мальдивы. Все очень понравилось.
Рекомендую ехать в обед, так как увидите ещё закат и потрясающую Луну.

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Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
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Выездные
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