Групповое путешествие к острову Сулуада и нескольким бухтам
В Турции есть всё, даже собственные Мальдивы! Отправляйтесь к острову Сулуада — невероятно красивому месту с белым песком и лазурной водой.
Вы отдохнёте на яхте, вкусно пообедаете, полакомитесь свежими фруктами и попьёте легендарный турецкий чай.
Побываете в нескольких бухтах, от души накупаетесь в Средиземном море и налюбуетесь потрясающими пейзажами.
Вы отдохнёте на яхте, вкусно пообедаете, полакомитесь свежими фруктами и попьёте легендарный турецкий чай.
Побываете в нескольких бухтах, от души накупаетесь в Средиземном море и налюбуетесь потрясающими пейзажами.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Остров Сулуада — один из самых живописных уголков южной Турции! Вас ждут прозрачные воды Средиземного моря, густые вечнозелёные леса и роскошные песчаные пляжи, напоминающие шёлковые ленты.
Вода здесь настолько чистая, что дно видно на глубине 25 м.
Во время путешествия на яхте вы посетите четыре бухты, в каждой из которых будете купаться — в одних с берега, в других с корабля. А на Сулуаде можно ещё попить целебной воды из источника. В прошлом Адрасан был важной торговой бухтой ликийской цивилизации, а сегодня сюда стремятся ценители природы и приятного отдыха.
Программа с таймингом
08:00 — выезд из Антальи
10:00 — 17:00 — путешествие на яхте с остановками, выходами и обедом
17:00 — 19:30 — обратный путь в Анталью
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, прогулка на яхте, обед и фрукты
- Мы заберём вас из любой точки Антальи на нашем автомобиле
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 3 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего места пребывания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мумин — ваша команда гидов в Анталии
Провели экскурсии для 153 туристов
Всем привет! Мы — команда лицензированных гидов в Анталье с историческим образованием. Проводим экскурсии с 2004 года. Искренне любим свой город и знаем его секреты. С радостью покажем вам интересные места и расскажем истории, которые вы не найдёте в интернете.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
1 окт 2023
Спасибо организаторам за четкую организацию экскурсии. Мы отлично провели время.
А
Алиса
2 сен 2023
Были на Экскурсии Турецкие мальдивы. Все очень понравилось.
Рекомендую ехать в обед, так как увидите ещё закат и потрясающую Луну.
Рекомендую ехать в обед, так как увидите ещё закат и потрясающую Луну.
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