1 чел.
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скидка
25%
Групповая
11 часов
Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада из Антальи
Анталийское побережье удивляет своей красотой. Путешествие на остров Сулуада подарит незабываемые впечатления от живописных бухт и белоснежных пляжей
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
40€30 за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Антальи - в Памуккале: индивидуальная экскурсия
Посетите Памуккале - «Хлопковый замок» Турции. Прогуляйтесь по белоснежным террасам, искупайтесь в бассейне Клеопатры и узнайте историю древнего Иераполиса
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
€500 за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
Зелёный каньон - крупнейшее искусственное водохранилище Турции. Прокатитесь на катере, искупайтесь в чистой воде и пообедайте в живописном ресторане на берегу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€35 за человека
Групповая
3 часа
Сафари на лошадях в Анталье: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир верховой езды и насладитесь красотой природы Антальи. Конные прогулки подарят вам незабываемые впечатления и отличное настроение
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:45 и 14:30
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
€55 за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
Насладитесь приватной обстановкой и изысканным обедом на борту яхты, исследуя живописные бухты и водопады Анталии
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
€900 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Другая Турция: Ликийская тропа и мыс Гелидония
Пройти участок знаменитого маршрута, погулять по диким пляжам и оценить национальную кухню
Начало: Встреча в отеле гостей
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от €300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Банная культура Турции в теории и на практике
Прикоснуться к истории турецкого хаммама и насладиться расслабляющими процедурами
Начало: По договорённости
€143 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка на яхте по Средиземному морю
Увидеть пещеру Пиратов и поплавать в чистейшей бухте Кириш
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
€499 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAndrey3 июня 2024Всё очень понравилось 😊 Получил эмоций от катания на лошадках больше чем от полёта на параплане. «Ранчо» находится на окраине
- AAndrey31 мая 2024Давайте объективно. Вас как и на любом туре заберут на микроавтобусе и отвезут на базу отдыха. Затем организатор, забирает вас
- ООлеся25 мая 2024Неплохая экскурсия за свои деньги. Русскоговорящего гида не было, но и без историй было круто. Нас забрал трансфер в 6
- ИИван17 мая 2024Каньон красивый, зеленый весь такой, большой, загляденье. Трансфер тоже был вполне себе четкий. Но, о боже, как же много народу на этом
- ЕЕлена15 мая 2024Чудесное путешествие, природа великолепна, масса восхитительных эмоций и позитива, хорошая организация тура, шоппинг не напрягающий в минимальном количестве.
- ММихаил29 апреля 2024Экскурсия пошла не по плану, но организаторы из РФ и Турции были на связи и решили все вопросы очень оперативно и хорошо. 5 звёзд только за сервис)
- VVera25 апреля 2024Идеально организованная экскурсия! Выезды согласно таймингу, живописная дорога до каньона, сам каньон прекрасен, вдоволь покатали по нему. Отдельное спасибо нашему
- ССавелия13 апреля 2024мне понравилось) провели подробный инструктаж, классно покаталась на лошадке, непривычная вокруг природа))
- ВВиктория2 ноября 2023Благодарим гида Елену за отличную экскурсию по старой Анталье. Нас заинтересовали 2 экскурсии Елены: по старому городу и банная культура
- ААлёна12 октября 2023Исмет прекрасный гид! Мы остались очень довольны нашей экскурсией. Хорошая чёткая организация. Интересные рассказы о Турции на отличном русском языке.
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Романтические»
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