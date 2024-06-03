Романтические экскурсии по Анталье

Найдено 8 экскурсий в категории «Романтические» в Анталье, цены от €30, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада из Антальи
скидка
25%
Групповая
11 часов
13 отзывов
Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада из Антальи
Анталийское побережье удивляет своей красотой. Путешествие на остров Сулуада подарит незабываемые впечатления от живописных бухт и белоснежных пляжей
Начало: В вашем отеле в Анталье
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4030 за человека
Из Антальи - в Памуккале
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Из Антальи - в Памуккале: индивидуальная экскурсия
Посетите Памуккале - «Хлопковый замок» Турции. Прогуляйтесь по белоснежным террасам, искупайтесь в бассейне Клеопатры и узнайте историю древнего Иераполиса
Завтра в 05:30
10 июня в 05:30
500 за всё до 4 чел.
На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
🚤 На катере
Групповая
10 часов
8 отзывов
На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
Зелёный каньон - крупнейшее искусственное водохранилище Турции. Прокатитесь на катере, искупайтесь в чистой воде и пообедайте в живописном ресторане на берегу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
35 за человека
Сафари на лошадях в Анталье
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
3 часа
2 отзыва
Сафари на лошадях в Анталье: незабываемое приключение
Погрузитесь в мир верховой езды и насладитесь красотой природы Антальи. Конные прогулки подарят вам незабываемые впечатления и отличное настроение
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:45 и 14:30
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
55 за человека
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Путешествие по Анталийскому побережью на индивидуальной яхте
Насладитесь приватной обстановкой и изысканным обедом на борту яхты, исследуя живописные бухты и водопады Анталии
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
900 за всё до 4 чел.
Другая Турция: Ликийская тропа и мыс Гелидония
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Другая Турция: Ликийская тропа и мыс Гелидония
Пройти участок знаменитого маршрута, погулять по диким пляжам и оценить национальную кухню
Начало: Встреча в отеле гостей
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 300 за всё до 6 чел.
Банная культура Турции в теории и на практике
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Банная культура Турции в теории и на практике
Прикоснуться к истории турецкого хаммама и насладиться расслабляющими процедурами
Начало: По договорённости
143 за всё до 4 чел.
Индивидуальная прогулка на яхте по Средиземному морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная прогулка на яхте по Средиземному морю
Увидеть пещеру Пиратов и поплавать в чистейшей бухте Кириш
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
499 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Andrey
    3 июня 2024
    Сафари на лошадях в Анталье
    Всё очень понравилось 😊 Получил эмоций от катания на лошадках больше чем от полёта на параплане. «Ранчо» находится на окраине
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    Анталии. Вас посадят на лошадей и повезут спокойно кататься друг за другом. Дорога к зоне прогулки вела через дороги где ездят автомобили, но переживать не стоит, тут все безопасно. Водители видят ситуацию и все спокойно пропускают. Советую взять с собой рюкзак с водой а так же хорошенько обмазаться кремом от солнца. По скольку вы будете гулять под палящем солнцем без возможности куда либо деться.

  • A
    Andrey
    31 мая 2024
    Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада из Антальи
    Давайте объективно. Вас как и на любом туре заберут на микроавтобусе и отвезут на базу отдыха. Затем организатор, забирает вас
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    с собой и ведёт вас на лодку. Этих лодок как и операторов около 20-30 штук. Сама поездка в любом случае очень живописно и тут вопрос в том, как вы относитесь к данным поездкам. Лично мне все очень понравилось. красивые места и отличные места для купания. На корабле вас очень вкусно покормят. однако алкоголь, советую брать с собой в какой-нибудь фляге. Это сильно увеселяет всю поездку. Сами места куда вас повезут, +/- одинаковые у каждого оператора. Однако впечатление от поездки зависят исключительно от вас самих. Мне все понравилось, однозначно советую. 👍😊

  • О
    Олеся
    25 мая 2024
    Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада из Антальи
    Неплохая экскурсия за свои деньги. Русскоговорящего гида не было, но и без историй было круто. Нас забрал трансфер в 6
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    утра из отеля, водитель не говорил ни по-русски, ни по-английски, но благодаря онлайн переводчику друг друга поняли. Дорога из Белека долгая, по пути забирали остальных записавшихся (среди них в основном иностранцы, кроме нас была только одна русская пара). Два с половиной часа в пути и мы в Андрасане, там нужно еще подождать минут 30, пока остальные автобусы с туристами приедут. Сам Сулуад весь в туристах, на пляже мелкие камни, ходить больно (берите тапки для плавания обязательно!!), но вода чистая как на открытках. Нам попался классный капитан, веселый дядька, изъяснялся понятно, на вопросы отвечал, народ веселил) в общем у нас все классно прошло, обед кстати тоже вкусный) Минус звезда потому что не понятно было, где искать водителя после завершения водной прогулки, хорошо что он стоял там же где и все остальные.

    Неплохая экскурсия за свои деньги. Русскоговорящего гида не было, но и без историй было круто. НасНеплохая экскурсия за свои деньги. Русскоговорящего гида не было, но и без историй было круто. НасНеплохая экскурсия за свои деньги. Русскоговорящего гида не было, но и без историй было круто. НасНеплохая экскурсия за свои деньги. Русскоговорящего гида не было, но и без историй было круто. Нас
  • И
    Иван
    17 мая 2024
    На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
    Каньон красивый, зеленый весь такой, большой, загляденье. Трансфер тоже был вполне себе четкий. Но, о боже, как же много народу на этом
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    несчастном кораблике. Как же много народу в едальне на обеде. И самое интересное, что в магазине, в который на обратном пути происходит заезд, в котором 2/3 продаваемого - типа-брендовые шмотки, столько народу стоит в очередях)) А так в целом мило, но долго и однообразно кататься по каньону показалось скучновато)

  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
    Чудесное путешествие, природа великолепна, масса восхитительных эмоций и позитива, хорошая организация тура, шоппинг не напрягающий в минимальном количестве.
    Чудесное путешествие, природа великолепна, масса восхитительных эмоций и позитива, хорошая организация тура, шоппинг не напрягающий в
  • М
    Михаил
    29 апреля 2024
    Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада из Антальи
    Экскурсия пошла не по плану, но организаторы из РФ и Турции были на связи и решили все вопросы очень оперативно и хорошо. 5 звёзд только за сервис)
  • V
    Vera
    25 апреля 2024
    На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
    Идеально организованная экскурсия! Выезды согласно таймингу, живописная дорога до каньона, сам каньон прекрасен, вдоволь покатали по нему. Отдельное спасибо нашему
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    юмористичному гиду, слушать его было одно удовольствие. Теперь считаю, что поездка в это место - обязательный пунктик при посещении Анталии и близлежащих мест. И спасибо сервису, пользовалась впервые, очень удобно, в будущих путешествиях буду подбирать экскурсии здесь!

    Идеально организованная экскурсия! Выезды согласно таймингу, живописная дорога до каньона, сам каньон прекрасен, вдоволь покатали по
  • С
    Савелия
    13 апреля 2024
    Сафари на лошадях в Анталье
    мне понравилось) провели подробный инструктаж, классно покаталась на лошадке, непривычная вокруг природа))
  • В
    Виктория
    2 ноября 2023
    Банная культура Турции в теории и на практике
    Благодарим гида Елену за отличную экскурсию по старой Анталье. Нас заинтересовали 2 экскурсии Елены: по старому городу и банная культура
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    с историей хаммамов. Елена быстро вышла на связь, все объяснила, предложила удобный микс, подстроилась под нашу семью. С момента резервирования до самой встречи всегда была на связи. Экскурсия получилась очень занимательная! Говорили об истории, менталитете, обычаях. Хочу отметить также размеренный ритм повествования и чёткость произношения Елены. На шумных улицах города и для детей это особенно важно. Спасибо, Елена и до новых встреч!

  • А
    Алёна
    12 октября 2023
    Из Антальи - в Памуккале
    Исмет прекрасный гид! Мы остались очень довольны нашей экскурсией. Хорошая чёткая организация. Интересные рассказы о Турции на отличном русском языке.
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    Остановки на завтрак и обед в чудесных местах. Узнали много нового о стране и её истории. Пемуккале и Иерополис однозначно есть смысл посетить.

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Романтические»

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  1. Турецкие Мальдивы: морская прогулка на остров Сулуада из Антальи
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  3. На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
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  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
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