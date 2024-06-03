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утра из отеля, водитель не говорил ни по-русски, ни по-английски, но благодаря онлайн переводчику друг друга поняли. Дорога из Белека долгая, по пути забирали остальных записавшихся (среди них в основном иностранцы, кроме нас была только одна русская пара). Два с половиной часа в пути и мы в Андрасане, там нужно еще подождать минут 30, пока остальные автобусы с туристами приедут. Сам Сулуад весь в туристах, на пляже мелкие камни, ходить больно (берите тапки для плавания обязательно!!), но вода чистая как на открытках. Нам попался классный капитан, веселый дядька, изъяснялся понятно, на вопросы отвечал, народ веселил) в общем у нас все классно прошло, обед кстати тоже вкусный) Минус звезда потому что не понятно было, где искать водителя после завершения водной прогулки, хорошо что он стоял там же где и все остальные.