Полюбоваться бухтой Бабочек, увидеть город-призрак и погулять налегке в окружении чарующих видов
Каждый день мы будем гулять по легендарной Ликийской тропе, а на ночь возвращаться в уютные номера с тёплым душем и мягкими постелями.
Вы посмотрите на старинные греческие храмы, узнаете историю опустевшего селения Лебессос и насладитесь завораживающими видами. Вас ждут ласковое солнце, чистейшее море и сочные спелые фрукты. Присоединяйтесь!
ноя
дек
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Программа тура по дням
Переезд в Олюдениз, отдых
Встречаемся и едем в Олюдениз (3 часа в дороге). По пути остановимся перекусить в кафе. По прибытии разместимся в домиках и поужинаем.
Треккинг вокруг Олюдениза
Сегодня отправимся в треккинг по кольцевому маршруту вокруг живописного полуострова. С тропы открываются завораживающие виды на многочисленные островки, лазурные бухты и гору Бабадаг высотой 2000 метров. В завершении похода спустимся в уютную бухту с чистейшей водой и удобным пляжем.
Пешком — 6 км, набор высоты — 470 м.
Поход до бухты Бабочек
Позавтракав, выезжаем в деревушку Кабак (1 час 20 минут в дороге). От неё пройдём по Ликийской тропе до смотровой точки на бухту Бабочек, находящуюся глубоко в каньоне и доступную только с моря. Её название появилось около 30 лет назад, когда биологи обнаружили здесь огромное разнообразие бабочек. Сейчас бабочек тут не так уж и много, а красивое имя осталось. Эту бухту часто сравнивают с Майя Бэй в Таиланде. Если бывали там, будет возможность сравнить!
Пешком за день — 12 км, набор высоты — 700 м.
От деревни Фаралья к водопадам
В этот день наш треккинг начнётся от деревни Фаралья высоко над морем. Тропа почти везде будет видовая, с панорамами на селения и побережье. По мере приближения к деревне Кабак, тропа начнёт постепенно спускаться и приведёт нас к водопадам. В окружении зелени водопады выглядят очень колоритно, а вода в них бодрящая — обязательно здесь искупаемся. В конце похода спустимся к пляжу.
Пешком — 15 км, набор высоты — 750 м.
Деревня Каякёй, город-призрак Лебессос
Сегодня наша цель — древняя деревня Каякёй, скрытая в горах между Фетхие и Олюденизом. Рядом с ней находится городок-призрак, где ещё 100 лет назад 3,5 тысячи домов были жилыми. Поселение, называвшееся Лебессос, основали греки в 18-м веке. По окончанию турецкой войны в 1923 году они были вынуждены покинуть свои дома, и селение опустело.
В окрестностях сохранилось много греческих храмов, один из которых расположен прямо в скале и имеет несколько этажей, а на стенах видна краска от изображений святых. Вы полюбуетесь живописной природой и пройдётесь по следам истории.
Расстояние за день — 20 км, набор высоты — 900 м.
Свободное время, отъезд
Утром будет время прогулять по Олюденизу, искупаться в море или купить сувениры. В 11:30 выезжаем из гостиницы в Анталью, куда прибудем в 14:30-15:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Анталья, автовокзал, 13:00Завершение: Анталья, автовокзал, 14:30-15:00. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.