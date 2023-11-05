Треккинг в окрестностях Олюдениза: по Ликийской тропе с проживанием в лодж-отеле

Полюбоваться бухтой Бабочек, увидеть город-призрак и погулять налегке в окружении чарующих видов

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Район Олюдениза славится живописными бухтами с лазурной водой, горными пейзажами и интересными древностями.

Каждый день мы будем гулять по легендарной Ликийской тропе, а на ночь возвращаться в уютные номера с тёплым душем и мягкими постелями.

Вы посмотрите на старинные греческие храмы, узнаете историю опустевшего селения Лебессос и насладитесь завораживающими видами. Вас ждут ласковое солнце, чистейшее море и сочные спелые фрукты. Присоединяйтесь!
Треккинг в окрестностях Олюдениза: по Ликийской тропе с проживанием в лодж-отеле
Треккинг в окрестностях Олюдениза: по Ликийской тропе с проживанием в лодж-отеле
Треккинг в окрестностях Олюдениза: по Ликийской тропе с проживанием в лодж-отеле
Треккинг в окрестностях Олюдениза: по Ликийской тропе с проживанием в лодж-отеле
Треккинг в окрестностях Олюдениза: по Ликийской тропе с проживанием в лодж-отеле
Треккинг в окрестностях Олюдениза: по Ликийской тропе с проживанием в лодж-отеле
Треккинг в окрестностях Олюдениза: по Ликийской тропе с проживанием в лодж-отеле
Треккинг в окрестностях Олюдениза: по Ликийской тропе с проживанием в лодж-отеле
Треккинг в окрестностях Олюдениза: по Ликийской тропе с проживанием в лодж-отеле
Ближайшие даты:
5
ноя
31
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Олюдениз, отдых

Встречаемся и едем в Олюдениз (3 часа в дороге). По пути остановимся перекусить в кафе. По прибытии разместимся в домиках и поужинаем.

Переезд в Олюдениз, отдыхПереезд в Олюдениз, отдыхПереезд в Олюдениз, отдыхПереезд в Олюдениз, отдыхПереезд в Олюдениз, отдыхПереезд в Олюдениз, отдых
2 день

Треккинг вокруг Олюдениза

Сегодня отправимся в треккинг по кольцевому маршруту вокруг живописного полуострова. С тропы открываются завораживающие виды на многочисленные островки, лазурные бухты и гору Бабадаг высотой 2000 метров. В завершении похода спустимся в уютную бухту с чистейшей водой и удобным пляжем.

Пешком — 6 км, набор высоты — 470 м.

Треккинг вокруг ОлюденизаТреккинг вокруг ОлюденизаТреккинг вокруг ОлюденизаТреккинг вокруг Олюдениза
3 день

Поход до бухты Бабочек

Позавтракав, выезжаем в деревушку Кабак (1 час 20 минут в дороге). От неё пройдём по Ликийской тропе до смотровой точки на бухту Бабочек, находящуюся глубоко в каньоне и доступную только с моря. Её название появилось около 30 лет назад, когда биологи обнаружили здесь огромное разнообразие бабочек. Сейчас бабочек тут не так уж и много, а красивое имя осталось. Эту бухту часто сравнивают с Майя Бэй в Таиланде. Если бывали там, будет возможность сравнить!

Пешком за день — 12 км, набор высоты — 700 м.

Поход до бухты БабочекПоход до бухты БабочекПоход до бухты БабочекПоход до бухты Бабочек
4 день

От деревни Фаралья к водопадам

В этот день наш треккинг начнётся от деревни Фаралья высоко над морем. Тропа почти везде будет видовая, с панорамами на селения и побережье. По мере приближения к деревне Кабак, тропа начнёт постепенно спускаться и приведёт нас к водопадам. В окружении зелени водопады выглядят очень колоритно, а вода в них бодрящая — обязательно здесь искупаемся. В конце похода спустимся к пляжу.

Пешком — 15 км, набор высоты — 750 м.

От деревни Фаралья к водопадамОт деревни Фаралья к водопадамОт деревни Фаралья к водопадамОт деревни Фаралья к водопадам
5 день

Деревня Каякёй, город-призрак Лебессос

Сегодня наша цель — древняя деревня Каякёй, скрытая в горах между Фетхие и Олюденизом. Рядом с ней находится городок-призрак, где ещё 100 лет назад 3,5 тысячи домов были жилыми. Поселение, называвшееся Лебессос, основали греки в 18-м веке. По окончанию турецкой войны в 1923 году они были вынуждены покинуть свои дома, и селение опустело.

В окрестностях сохранилось много греческих храмов, один из которых расположен прямо в скале и имеет несколько этажей, а на стенах видна краска от изображений святых. Вы полюбуетесь живописной природой и пройдётесь по следам истории.

Расстояние за день — 20 км, набор высоты — 900 м.

Деревня Каякёй, город-призрак ЛебессосДеревня Каякёй, город-призрак ЛебессосДеревня Каякёй, город-призрак ЛебессосДеревня Каякёй, город-призрак Лебессос
6 день

Свободное время, отъезд

Утром будет время прогулять по Олюденизу, искупаться в море или купить сувениры. В 11:30 выезжаем из гостиницы в Анталью, куда прибудем в 14:30-15:00.

Свободное время, отъездСвободное время, отъездСвободное время, отъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, автовокзал, 13:00
Завершение: Анталья, автовокзал, 14:30-15:00. Обратные билеты рекомендуем приобретать на рейсы после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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