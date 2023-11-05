Позавтракав, выезжаем в деревушку Кабак (1 час 20 минут в дороге). От неё пройдём по Ликийской тропе до смотровой точки на бухту Бабочек, находящуюся глубоко в каньоне и доступную только с моря. Её название появилось около 30 лет назад, когда биологи обнаружили здесь огромное разнообразие бабочек. Сейчас бабочек тут не так уж и много, а красивое имя осталось. Эту бухту часто сравнивают с Майя Бэй в Таиланде. Если бывали там, будет возможность сравнить!

Пешком за день — 12 км, набор высоты — 700 м.