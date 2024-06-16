Мои заказы

Треккинг в Анталье

Найдено 3 экскурсии в категории «Треккинг и походы» в Анталье, цены от €45, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Рассвет на спине «мамонта»: восхождение на гору Муса-Даг
Пешая
4.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Рассвет на спине «мамонта»: восхождение на гору Муса-Даг
Приглашаем на уникальное восхождение на гору Муса-Даг в Анталье. Вас ждёт треккинг, утренний кофе на вершине и потрясающий вид на бухту Адрасан
Начало: В бухте Адрасан (80 км от Антальи)
«Треккинг для смелых, ловких, умелых»
15 мар в 03:30
16 мар в 03:30
от €100 за человека
Однодневный треккинг к мысу Гелидония (Ликийская тропа)
8 часов
Индивидуальная
Однодневный треккинг к мысу Гелидония (Ликийская тропа)
Начало: Отель, в котором вы остановились
«Не упустите возможность насладиться природными красотами Турции в рамках насыщенного однодневного треккинг-тура»
Расписание: Вторник, четверг, пятница (точное время сообщается гидом, трансфер из отелей с 8:30 до 10:00)
$150 за человека
Масло и камень: путешествие из Антальи в Лирботон Коме
Пешая
4 часа
-
10%
Квест
до 4 чел.
Масло и камень: путешествие из Антальи в Лирботон Коме
С несложным треккингом среди руин и археологическим мини-квестом
Начало: Возле ТЦ Mark Antalya
«Добравшись к руинам на авто, мы совершим лёгкий треккинг по тенистым аллеям и скалистым уступам, где когда-то стояли дома и мастерские»
Расписание: в среду и пятницу в 08:45
Завтра в 08:45
25 мар в 08:45
€45€50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    16 июня 2024
    Рассвет на спине «мамонта»: восхождение на гору Муса-Даг
    Замечательное времяпрепровождение - можно проверить себя на выносливость, наслаждаясь шикарными видами и встретить рассвет, который запомнится на всю жизнь!
    Ароматный кофе
    на вершине горы на рассвете - что может быть лучше!
    Благодарю организатора Siyamin - за массу впечатлений! Очень рекомендую!
    К тому же, Siyamin, отличный фотограф - красочные снимки останутся на долгую память!

  • Д
    Дина
    12 апреля 2024
    Рассвет на спине «мамонта»: восхождение на гору Муса-Даг
    Прекрасная получилась индивидуальная экскурсия. Действительно восхождение (вторая часть) очень сложное. Меня подъем заинтересовал, и только на месте я уже смогла
    понять сложность пути. Но Siyamin, как местный житель, который прекрасно знает свои места, предложил несколько вариантов пути. И - я осталась очень довольной. Для опытных скалолазов восхождение на Муса-Даг будет интересным, но и для менее опытных будет прекрасная возможность увидеть рассвет!
Забронируйте экскурсию в Анталье на 2026 год по теме «Треккинг и походы», 2 ⭐ отзыва, цены от €45. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май